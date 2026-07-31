viernes 31  de  julio 2026
FÚTBOL

"Estoy en el Inter Miami por Messi", asegura Casemiro

Casemiro, que aterrizó en la MLS tras un periplo de cuatro años en el Manchester United, ya jugó sus primeros minutos con el Inter Miami el sábado

El centrocampista brasileño Casemiro, del Inter Miami, durante su presentación como nuevo jugador del club, el 30 de julio de 2026.

El centrocampista brasileño Casemiro, del Inter Miami, durante su presentación como nuevo jugador del club, el 30 de julio de 2026.

CHANDAN KHANNA / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- En su presentación oficial con el Inter Miami, el brasileño Casemiro colmó de elogios este jueves a Lionel Messi, su feroz rival en la liga española y ahora capitán, hasta tildarlo de "dios del fútbol".

"Por supuesto, si estoy aquí es por él y para ayudarle a él y al Inter Miami", dijo el exmediocampista del Real Madrid sobre el astro argentino.

Lee además
Fricio Caicedo es nuevo jugador del Inter Miami
Fútbol

Inter Miami ficha una figura de Ecuador para reforzar la defensa
El centrocampista brasileño #05 Casemiro hace gestos durante una sesión de entrenamiento en el centro de entrenamiento Columbia Park en Morristown, Nueva Jersey, el 3 de julio de 2026, antes del partido de fútbol entre Brasil y Noruega en la fase final del torneo del Mundial 2026. 
Fútbol

Casemiro llega al Inter Miami, pero la MLS abre una investigación por presunta manipulación

"Quiero disfrutar de estar con él, hacerlo ganar, hacerlo más grande. Es uno de los dioses, si no el dios del fútbol", resumió el brasileño en una conferencia de prensa junto al dueño principal del Inter, Jorge Mas.

Casemiro, que aterrizó en la MLS tras un periplo de cuatro años en el Manchester United, ya jugó sus primeros minutos con el Inter el sábado en un triunfo 1-0 ante Montreal en el que no participó Messi, que se encontraba de descanso tras la final del Mundial perdida con Argentina ante España.

"Leo fue el mejor jugador del Mundial", consideró el mediocampista de la selección brasileña, que durante años sostuvo duros enfrentamientos en la cancha con el argentino en los clásicos de la liga española entre Real Madrid y Barcelona.

"Soñaba todos los días con estar con él, con jugar junto a él", rememoró Casemiro, de 34 años.

"Yo sé que es imposible de parar. Nunca lo conseguí, siempre tenía que tener ayuda de mis compañeros. Y en los dos entrenamientos que he tenido con él ya se transmitió que es imposible de parar", afirmó.

Sentado a su lado, Mas se felicitó por la llegada de una nueva figura de renombre mundial a Miami, que refuerza sus posibilidades de repetir título en la MLS.

Sobre la polémica

A su vez, el propietario defendió la actuación de su club en el fichaje del brasileño, por el cual la MLS abrió una investigación por posible "manipulación".

Las pesquisas se centran en el llamado "derecho de descubrimiento", norma que otorga a un único equipo la prioridad de negociar el fichaje de un determinado jugador internacional de alto nivel, para evitar que franquicias de la MLS compitan entre ellas.

En este caso Casemiro estaba en la lista del LA Galaxy, al que Mas aseguró haber contactado antes de negociar con el brasileño.

"Se hizo una acusación de manipulación, cuando en realidad no manipulamos absolutamente nada", defendió Mas. "Cumplimos las reglas al pie de la letra. No entablamos ninguna negociación ni conversación con Casemiro ni con sus representantes antes de hablar con la liga y con LA Galaxy".

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Inter Miami amarga el debut de Robert Lewandowski con un triunfo sobre Chicago Fire

Inter Miami vence a Montreal sin Messi en el estreno de Casemiro

Lionel Messi se reincorpora a los entrenamientos del Inter Miami

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La modelo española Georgina Rodríguez asiste a la alfombra roja de la película Padre, Madre, Hermana, Hermano, presentada en competición en el 82.º Festival Internacional de Cine de Venecia, en el Lido de Venecia, el 31 de agosto de 2025. 
VIRAL

Lo que se sabe de la boda de Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo

Colt Gray, autor del tiroteo masivo en la escuela secundaria Apalachee de Georgia, comparece ante el tribunal del condado de Barrow en Winder, Georgia, el 9 de diciembre de 2025
DECISIÓN

Condenan a 15 años al padre del tirador de una escuela de Georgia; su hijo cumple cadena perpetua

Decenas de personas siguen intentando cruzar la frontera, a 31 de julio de 2026, en Ceuta (España). La ciudad autónoma de Ceuta ha amanecido con numerosas personas que seguían entrando desde Marruecos a primera hora de esta mañana después de una madrugada en la que la afluencia por la zona fronteriza no ha cesado. Miles de inmigrantes han accedido desde hoy a la ciudad autónoma a nado y también a pie leer más bordeando el espigón que separa de Marruecos la ciudad autónoma. Fuentes policiales precisan que son más de 20.000 las personas que habrían entrado a España.
MIGRACIÓN

Lo que se sabe de la entrada masiva de migrantes a España por Ceuta

Giorgio Dominique Mucelli.
¿A QUÉ SE ENFRENTA?

Arrestan a canadiense acusado de votar en siete elecciones en Florida

La Armada de EEUU realiza ejercicios en el Pacífico y también participa en el bloqueo naval a los buques que transitan hacia y desde los puertos y áreas costeras iraníes.
SEGURIDAD HEMISFÉRICA

Armada de EEUU y de Chile comandan el mayor ejercicio del mundo en el Pacífico para rutas seguras

Te puede interesar

Vista de las decenas de miles de personas que llegaron a la ciudad española de Ceuta desde Marruecos.
EL CAOS

Trump: "La terrible crisis migratoria en España es otra advertencia para EEUU"

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Ola de calor en Miami y otras localidades del sur de la Florida.
ES HORA DE HIDRATARSE

Activan alerta por calor extremo en Miami-Dade, Broward y Palm Beach

Imagen referencial.
SUR DE FLORIDA

Revelan millonario esquema para cambiar cupones de alimentos por efectivo; hay cuatro acusados

El secretario de Estado, Marco Rubio, habla con los periodistas en la Casa Blanca.
DEPARTAMENTO DE ESTADO

Marco Rubio: La investidura de Fujimori aporta la "estabilidad" que Perú necesita

Decenas de personas siguen intentando cruzar la frontera, a 31 de julio de 2026, en Ceuta (España). La ciudad autónoma de Ceuta ha amanecido con numerosas personas que seguían entrando desde Marruecos a primera hora de esta mañana después de una madrugada en la que la afluencia por la zona fronteriza no ha cesado. Miles de inmigrantes han accedido desde hoy a la ciudad autónoma a nado y también a pie leer más bordeando el espigón que separa de Marruecos la ciudad autónoma. Fuentes policiales precisan que son más de 20.000 las personas que habrían entrado a España.
MIGRACIÓN

Lo que se sabe de la entrada masiva de migrantes a España por Ceuta