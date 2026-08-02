domingo 2  de  agosto 2026
FÚTBOL

Real Madrid aplaude la "buena noticia" de la retirada del plan comercial de la FIFA

Asimismo, el Real Madrid expresó su agradecimiento "a la UEFA, a las confederaciones y federaciones, y a todas las instituciones que se opusieron con firmeza"

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, habla durante una conferencia de prensa en las afueras de Madrid, el 20 de diciembre de 2024.

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, habla durante una conferencia de prensa en las afueras de Madrid, el 20 de diciembre de 2024.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MADRID.- La retirada del controvertido proyecto comercial del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, es "una buena noticia para el fútbol", valoró este domingo el Real Madrid.

El club blanco expresó, además, su agradecimiento "a la UEFA, a las confederaciones y federaciones, y a todas las instituciones que se opusieron con firmeza y responsabilidad a este proyecto".

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"El Real Madrid C. F. valora muy positivamente la decisión tomada por la FIFA de abandonar la propuesta de venta parcial de los derechos comerciales de sus competiciones. Nuestro club considera que es una buena noticia para el fútbol, para sus instituciones y, sobre todo, para los millones de aficionados a nuestro querido deporte", escribió el gigante español en un comunicado.

Ante la firme oposición de la UEFA y de varias confederaciones internacionales, el presidente de la FIFA, Infantino, anunció la noche del viernes al sábado la retirada de su proyecto dirigido a crear una empresa -la FIFA Forward Entreprise (FFE)- abierta a inversores privados y encargada de gestionar las actividades comerciales y los eventos de la instancia, incluida la Copa del Mundo.

La UEFA, que había amenazado "por unanimidad" con un boicot a las próximas competiciones de la FIFA, incluido el Mundial, afirmó el sábado que el dirigente italo-suizo "perdió la confianza" de la instancia y de "otros muchos miembros de la familia del fútbol", e hizo un llamado a un cambio de gobernanza.

El Real Madrid, uno de los miembros fundadores del abortado proyecto de la Superliga europea, anunció el pasado mes de febrero haber sellado un acuerdo con la UEFA por el interés del fútbol europeo que puso fin a años de guerra abierta con la instancia.

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También había marcado en la victoria por 2-0 sobre el Auckland FC el fin de semana pasado.

FUENTE: AFP

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