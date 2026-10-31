sábado 31  de  octubre 2026
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Inter Miami de Messi encara su última oportunidad de asaltar la segunda plaza en la MLS

Luego de dos tropiezos consecutivos, el Inter Miami del astro argentino Lionel Messi se medirá el domingo al Revolution de Nueva Inglaterra en un desafío clave

El argentino Lionel Messi, del Inter Miami, hace un gesto durante un partido de su club ante el León, el 12 de agosto de 2026.

El argentino Lionel Messi, del Inter Miami, hace un gesto durante un partido de su club ante el León, el 12 de agosto de 2026.

RICH STORRY / GETTY IMAGES vía AFP
Por Andrés Espinoza Anchieta

MIAMI.- El Inter Miami está obligado a reaccionar tras dos tropiezos seguidos. El domingo se jugará la segunda posición de la temporada regular en la MLS en una jornada en la que Nashville puede igualar el récord de puntos que el equipo de Lionel Messi estableció en 2024.

Miami se encuentra dos puntos por debajo del Revolution de Nueva Inglaterra y tendrá la oportunidad de adelantarlo el domingo cuando se enfrenten en la penúltima fecha de la fase regular de la liga norteamericana (MLS).

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Messi y el Inter Miami buscan recuperar la segunda plaza en el Este de la MLS

Para ello necesitará que Messi recupere el colmillo después de que no viera puerta en la derrota del sábado ante los Red Bulls de Nueva York (2-0) y el empate del miércoles frente al FC Cincinnati (2-2).

De los 12 partidos de la temporada en los que Messi se quedó sin marcar, su equipo sólo ganó tres.

El rosarino sigue siendo irremplazable a sus 39 años y está a punto de certificar su segunda Bota de Oro consecutiva, con un saldo actual de 25 goles en 29 jornadas disputadas.

Messi, que aventaja en tres goles al croata Petar Musa (FC Dallas), sería el primer jugador en revalidar este galardón en la MLS y sigue siendo favorito a conquistar un tercer premio MVP (Jugador Más Valioso) consecutivo.

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El Inter también aspira a ser el primer campeón de la MLS que defiende el trofeo en una década, pero antes tiene que asegurar su presencia en la próxima Copa de Campeones de la Concacaf, para lo que resulta clave asaltar el segundo lugar de la Conferencia Este que ostenta Nueva Inglaterra.

Esquiva una sanción

Messi, quien se retiró de la selección argentina hace algunas semanas, podrá saltar al césped artificial del Gillette Stadium de Foxborough (Massachusetts), el hogar de los Patriots de la NFL, pese a que el miércoles recibió su quinta tarjeta amarilla del curso.

El rosarino, ocho veces ganador del Balón de Oro, esquivó la suspensión gracias a una curiosa regla de la MLS conocida como "incentivo por buen comportamiento", que retira una tarjeta amarilla a un jugador que haya completado cinco partidos consecutivos sin ser amonestado.

FUENTE: AFP

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