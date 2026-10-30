viernes 30  de  octubre 2026
FÚTBOL

Entrenador del Barcelona asegura que Lamine Yamal "reaccionó muy bien" tras perder el Balón de Oro

El técnico alemán del Barcelona, Hansi Flick, también elogió al atacante español por ofrecerle a su compañero Pau Cubarsí su premio como mejor jugador joven

El delantero español del Barcelona, Lamine Yamal (izq.), disputa el balón con el delantero argentino del Atlético de Madrid, Julián Álvarez (izq.), durante el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones de la UEFA entre ambos clubes en el Camp Nou de Barcelona, el 8 de abril de 2026.&nbsp;

El delantero español del Barcelona, Lamine Yamal (izq.), disputa el balón con el delantero argentino del Atlético de Madrid, Julián Álvarez (izq.), durante el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones de la UEFA entre ambos clubes en el Camp Nou de Barcelona, el 8 de abril de 2026. 

Lluis GENE / AFP
Por Andrés Espinoza Anchieta

BARCELONA.- El técnico del Barcelona, Hansi Flick, consideró este viernes que su joven astro Lamine Yamal "reaccionó muy bien" tras perder el Balón de Oro y que ya está centrado en el conjunto azulgrana.

"Al final (el delantero inglés) Harry Kane también se merecía ganarlo", admitió Flick en la rueda de prensa previa al partido de LaLiga contra el Alavés el sábado.

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El técnico azulgrana elogió el gesto de Yamal, ganador del trofeo Kopa al mejor jugador joven, de ofrecer este galardón a su compañero Pau Cubarsí.

"Estoy muy orgulloso de Lamine porque reaccionó muy bien y lo que veo en el entrenamiento también es que está muy concentrado y así es cómo responden los campeones", añadió Flick.

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"Estoy muy contento de que esté en este camino, con esta mentalidad, que es muy buena para el equipo también", afirmó el entrenador germano.

Flick reconoció que el Barça tiene que reaccionar ante el Alavés tras sufrir sus dos primeras derrotas de la temporada contra PSG en Champions y Real Madrid en LaLiga.

El técnico germano insistió en que el equipo tiene que recuperar la frescura que le faltó en los últimos encuentros.

"Hemos tenido dos derrotas, pero creo que el equipo está jugando bien, tenemos también la confianza en nuestra fuerza, en nuestra calidad y eso es lo que quiero ver del equipo" el sábado, afirmó.

Flick recordó que todavía no ha ocurrido "nada irreversible" con esas dos derrotas, apuntando a que todavía queda temporada.

¿En busca de una nueva pieza?

El técnico se refirió también a sus numerosas bajas en defensa para admitir que el Barça podría tratar de fichar a un central en el mercado de invierno.

"Siempre estamos buscando lo mejor para el equipo y cómo podemos mejorar el equipo", afirmó.

"Faltan algunas semanas por delante hasta que se abra el mercado de invierno", añadió, antes de agregar que "si podemos hacer algo, tal vez lo hagamos".

Ante la cercanía de la próxima ventana internacional, Flick también mostró su deseo de poder cuidar a Raphinha, que volvió lesionado de la anterior.

El capitán azulgrana ha sido convocado por Brasil para dos amistosos contra Japón y Singapur.

"Yo sé que 'Rapha' lleva al club en el corazón, pero también es brasileño y cuando le llama la selección también quiere estar ahí", explicó.

"Además, para ellos, después del Mundial están en una nueva situación y creo que todo el mundo quiere estar ahí y quiere ayudar a la selección", dijo Flick.

"Para mí, desde luego, si podemos gestionar un poco sus minutos, me alegraría", concluyó.

FUENTE: AFP

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