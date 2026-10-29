jueves 29  de  octubre 2026
FÚTBOL

Inter Miami araña un empate ante Cincinnati con golazos de Suárez y Fillipi

Para el Inter Miami, el empate implica verse dos puntos por detrás del New England Revolution en la pugna por la segunda plaza de la Conferencia Este

El delantero argentino del Inter Miami, Lionel Messi (D), celebra con el uruguayo Luis Suárez tras anotar el segundo gol de su equipo en un partido.

El delantero argentino del Inter Miami, Lionel Messi (D), celebra con el uruguayo Luis Suárez tras anotar el segundo gol de su equipo en un partido.

CHANDAN KHANNA / AFP
Por Andrés Espinoza Anchieta

MIAMI.- Con dos espectaculares goles de Luis Suárez y Riquelme Fillipi, el Inter Miami arañó el miércoles un empate 2-2 ante el FC Cincinnati, cediendo terreno en la lucha por la segunda plaza en la MLS.

Además del "Pistolero" Suárez, el francés Antoine Griezmann fue otro antiguo delantero del Barcelona que anotó el miércoles en la liga norteamericana, en un empate 2-2 con el Chicago Fire del polaco Robert Lewandowski.

Lee además
El delantero del Santos, Neymar, saluda a la multitud al salir del campo durante el partido de fútbol del Campeonato Paulista A1 entre Corinthians y Santos en el Arena Corinthians en Sao Paulo, el 12 de febrero de 2025.
FÚTBOL

Neymar apunta a revolucionar la recta final del Brasileirão con el Santos: "El Inter Miami de Brasil"
Los seguidores de la leyenda del fútbol argentino Lionel Messi (derecha) compiten por conseguir autógrafos tras la llegada de Messi a Oviedo para recibir el Premio Princesa de Asturias de Deportes, el 22 de octubre de 2026.
Fútbol

Messi celebra el Premio Princesa de Asturias ante más de 6.000 personas en Oviedo

Para el Inter, el empate implica verse dos puntos por detrás del New England Revolution en la pugna por la segunda plaza de la Conferencia Este, un puesto clave para la clasificación a la Copa de Campeones de la Concacaf.

Ni Miami ni New England pueden alcanzar al líder del Este, Nashville SC, que tiene asegurado ser el mejor equipo de la fase regular.

El Revolution, que venció 3-2 al New York Red Bulls, recibirá el domingo al Inter Miami en la penúltima jornada de la fase regular.

Este miércoles, Lionel Messi regresó a la titularidad con el Inter después de que el domingo arrancara como suplente en una derrota de visita ante los Red Bulls.

Al astro argentino le costó hacerse presente en medio de las continuas imprecisiones de ambos equipos. Con media hora en el reloj, el "10" hizo su primer intento con un disparo desde fuera del área que impactó en un defensa visitante.

Un punto en el descuento

El soporífero partido dio un vuelco en el minuto 61, cuando Rodrigo De Paul abrió la pelota a la izquierda para una inusual internada de Casemiro, que la tocó de primera al área hacia Suárez.

El veterano ariete uruguayo rememoró sus mejores tiempos al acomodarse el esférico para su pierna derecha y colocar una soberbia rosca a la escuadra contraria.

A los 39 años, el exdelantero del Barcelona y Liverpool suma esta temporada 16 goles en 28 partidos.

David Beckham, copropietario del Inter Miami, respiró de alivio en la tribuna del Nu Stadium, pero sus jugadores no supieron defender la ventaja frente a un Cincinnati que pelea por colarse en los playoffs.

El francés Kenji Mboma Dem igualó en el 80 con otro vistoso disparo cruzado desde el pico derecho del área de Miami.

Solo seis minutos después, el defensa Samuel Gidi silenció las gradas con un ajustado remate lejano que ponía en cabeza a los visitantes.

Con Messi fuertemente marcado, fue el joven brasileño Fillipi, aterrizado en septiembre desde el Palmeiras, el que rescató un punto en el 90 al deshacerse de dos zagueros y enviar la pelota al mismo palo que Suárez.

Miami y Cincinnati se volverán a encontrar el próximo 19 de febrero en el partido inaugural de la próxima temporada, que tendrá un formato acortado a sólo cuatro meses para que la MLS haga una transición para adaptar su calendario al de las principales ligas europeas.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

LaLiga denuncia comportamientos violentos en el clásico Barcelona-Real Madrid

Messi y el Inter Miami buscan recuperar la segunda plaza en el Este de la MLS

Lamine Yamal no baja los brazos tras decepción en el Balón de Oro: "Llegará mi momento"

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Juez del caso Maduro y Flores Nueva York, Alvin Hellerstein, en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, EEUU, en dibuno de Jane Rosenberg
ESTADOS UNIDOS

¿Qué viene ahora en la causa Maduro-Flores tras la muerte del juez de Nueva York?

Fotografía de un dibujo realizado por la artista Jane Rosenberg donde aparece el abogado Barry Pollack (atrás); el depuesto dictador de Venezuela, Nicolás Maduro (i); la abogada Anna Estevano (c-i); el abogado Mark Donnelly (c-d) y Cilia Flores asistiendo a una audiencia este miércoles, en Nueva York (Estados Unidos). 
EEUU

Jueza Analisa Torres asume el caso por narcoterrorismo contra Maduro tras la muerte del magistrado Hellerstein

Daniel Ortega con Elvia Junieth, en una foto sin fecha (CORTESÍA)
VIOLENCIA

Corte IDH ordena a Nicaragua proteger a la presunta víctima de abuso sexual de Daniel Ortega, desaparecida

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, interviene durante la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas en la sede de la ONU en Nueva York, el 23 de septiembre de 2026.
ECONOMÍA

Delcy Rodríguez exige al Banco de Inglaterra devolver el oro de Venezuela

El gobernador Ron DeSantis.
ELECCIONES 2026

DeSantis advierte a los republicanos: confiarse puede salir caro en las urnas

Te puede interesar

María Corina Machado, líder democrática de Venezuela, a su regreso con un recibimiento multitudinario en Caracas, el domingo 25 de octubre de 2026.  video
LIDERAZGO

María Corina Machado: "Estamos aquí para darlo todo por Venezuela"

Por ANDREINA PÉREZ
El presidente Donald Trump habla con los periodistas en la Casa Blanca.
CASA BLANCA

Trump reduce la burocracia y el despilfarro en el gobierno federal

Imagen del Puerto de Miami.
RESULTADOS

Economía de EEUU registra fuerte y sólido crecimiento en 3er trimestre

El gobernador Ron DeSantis.
ELECCIONES 2026

DeSantis advierte a los republicanos: confiarse puede salir caro en las urnas

Centro de Operaciones de la Policía de Doral.
MEDIDAS

Doral se prepara para el G20 y sus efectos comenzarán antes de la cumbre