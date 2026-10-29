Inter Miami araña un empate ante Cincinnati con golazos de Suárez y Fillipi

El delantero argentino del Inter Miami, Lionel Messi (D), celebra con el uruguayo Luis Suárez tras anotar el segundo gol de su equipo en un partido.

MIAMI.- Con dos espectaculares goles de Luis Suárez y Riquelme Fillipi, el Inter Miami arañó el miércoles un empate 2-2 ante el FC Cincinnati, cediendo terreno en la lucha por la segunda plaza en la MLS.

Además del "Pistolero" Suárez, el francés Antoine Griezmann fue otro antiguo delantero del Barcelona que anotó el miércoles en la liga norteamericana, en un empate 2-2 con el Chicago Fire del polaco Robert Lewandowski.

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Para el Inter, el empate implica verse dos puntos por detrás del New England Revolution en la pugna por la segunda plaza de la Conferencia Este, un puesto clave para la clasificación a la Copa de Campeones de la Concacaf.

Ni Miami ni New England pueden alcanzar al líder del Este, Nashville SC, que tiene asegurado ser el mejor equipo de la fase regular.

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El Revolution, que venció 3-2 al New York Red Bulls, recibirá el domingo al Inter Miami en la penúltima jornada de la fase regular.

Este miércoles, Lionel Messi regresó a la titularidad con el Inter después de que el domingo arrancara como suplente en una derrota de visita ante los Red Bulls.

Al astro argentino le costó hacerse presente en medio de las continuas imprecisiones de ambos equipos. Con media hora en el reloj, el "10" hizo su primer intento con un disparo desde fuera del área que impactó en un defensa visitante.

Un punto en el descuento

El soporífero partido dio un vuelco en el minuto 61, cuando Rodrigo De Paul abrió la pelota a la izquierda para una inusual internada de Casemiro, que la tocó de primera al área hacia Suárez.

El veterano ariete uruguayo rememoró sus mejores tiempos al acomodarse el esférico para su pierna derecha y colocar una soberbia rosca a la escuadra contraria.

A los 39 años, el exdelantero del Barcelona y Liverpool suma esta temporada 16 goles en 28 partidos.

David Beckham, copropietario del Inter Miami, respiró de alivio en la tribuna del Nu Stadium, pero sus jugadores no supieron defender la ventaja frente a un Cincinnati que pelea por colarse en los playoffs.

El francés Kenji Mboma Dem igualó en el 80 con otro vistoso disparo cruzado desde el pico derecho del área de Miami.

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Solo seis minutos después, el defensa Samuel Gidi silenció las gradas con un ajustado remate lejano que ponía en cabeza a los visitantes.

Con Messi fuertemente marcado, fue el joven brasileño Fillipi, aterrizado en septiembre desde el Palmeiras, el que rescató un punto en el 90 al deshacerse de dos zagueros y enviar la pelota al mismo palo que Suárez.

Miami y Cincinnati se volverán a encontrar el próximo 19 de febrero en el partido inaugural de la próxima temporada, que tendrá un formato acortado a sólo cuatro meses para que la MLS haga una transición para adaptar su calendario al de las principales ligas europeas.

FUENTE: AFP