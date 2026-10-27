LaLiga denuncia comportamientos violentos en el clásico Barcelona-Real Madrid

El delantero francés del Real Madrid, Kylian Mbappé, número 10, anota el segundo gol de su equipo durante el partido de la liga española entre el FC Barcelona y el Real Madrid CF en el estadio Camp Nou de Barcelona, el 25 de octubre de 2026.

MADRID.- LaLiga denunció insultos y comportamientos violentos por parte de los aficionados del Barcelona y del Real Madrid durante el clásico del domingo, entre ellos, el golpe con una bandera dado al centrocampista merengue, Eduardo Camavinga.

El campeonato español enumeró hasta 17 incidentes ocurridos durante el Clásico que el conjunto madridista ganó el domingo (2-1) en el Camp Nou , en su habitual informe de denuncia a la Comisión Antiviolencia , hecho público este martes.

Fútbol El Real Madrid golea al Leipzig y llega al clásico con pleno de victorias en Champions

El informe, enviado también al Comité de Competición, órgano disciplinario de la Federación Española, denuncia diez acciones protagonizadas por aficionados azulgranas y siete por hinchas madridistas.

LaLiga señala en particular el lanzamiento de "botellas, latas, mecheros y un dispositivo de vapeo (vaper)" sobre los jugadores del Real Madrid cuando celebraban su segundo gol.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Kylian Mbappe (@k.mbappe)

El organismo destaca especialmente que un aficionado del Barcelona "golpeó con una bandera" al centrocampista merengue Camavinga durante esa celebración.

El jugador galo acababa de asistir a su compañero Kylian Mbappé para hacer el 2-1 definitivo en los minutos finales del duelo.

LaLiga precisó que el autor del golpe a Camavinga fue identificado y se le prohibirá la entrada al estadio al margen de las posibles "medidas policiales" que puedan tomarse contra él.

El resto de los incidentes mencionados son cánticos e insultos proferidos por los aficionados de ambos equipos durante el encuentro, primero de la presente temporada entre los grandes rivales del balompié español y cuya rivalidad mueve pasiones incluso fuera del territorio ibérico.

Operan con éxito a Kvaratskhelia

El atacante georgiano del París Saint-Germain, Khvicha Kvaratskhelia, que probablemente causará baja el resto de la temporada, "ha sido operado con éxito de la rotura de ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha", anunció el martes su club.

El jugador de 25 años fue atendido en una clínica de Doha, Catar, y "comenzará ahora su rehabilitación", precisó el club parisino.

Kvaratskhelia se lesionó hace una semana durante la victoria de los suyos en Liga de Campeones contra el FC Barcelona (4-2), como consecuencia de un choque con Xavi Espart. Debido a la gravedad de la lesión, el georgiano podría estar de baja el resto de la temporada.

FUENTE: AFP