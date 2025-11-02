Inter Miami queda sin respuestas y ahora debe jugar un último partido definitorio

Lionel Messi (#10) del Inter Miami CF observa desde el césped durante el partido de playoffs de la MLS Cup 2025 entre el Nashville SC y el Inter Miami CF en el GEODIS Park el 1 de noviembre de 2025 en Nashville, Tennessee.

El Inter Miami de Lionel Messi cayó este sábado 2-1 en la cancha del Nashville SC y tendrá que disputar un tercer y definitivo partido en la primera ronda de playoffs de la MLS.

El inglés Sam Surridge, con un penalti en el minuto 9, y Josh Bauer (45') anotaron los goles locales mientras Messi (90') descontó en una espectacular jugada individual.

Nasvhille empató así 1-1 en el global de esta eliminatoria al mejor de tres partidos, que se definirá en el desempate del 8 de noviembre en el estadio del Inter.

En una lluviosa noche de Halloween en Nashville (Tennesee), el Inter reavivó los fantasmas de su dolorosa eliminación en la primera ronda del año pasado frente al Atlanta United.

En aquella ocasión Miami también se había apuntado el primer asalto pero después perdió dos juegos consecutivos, abriendo la puerta de salida a Messi en sus primeros playoffs en la liga norteamericana (MLS).

Este sábado Inter y Nashville medían fuerzas por tercera semana consecutiva, contando la última fecha de la temporada regular.

Nashville había sido superado con claridad por Las Garzas en los dos juegos anteriores pero este sábado cambió el rumbo gracias a una temprana conexión entre sus dos figuras.

El alemán Hany Mukhtar envió desde su campo un envío a la espalda de la defensa para la carrera de Surridge, que cayó en el área ante la titubeante salida del arquero argentino Rocco Rios Novo.

El banco del Inter protestó con fuerza el penalti pero el propio Surridge lo convirtió en el primer tanto del partido.

Diez minutos después, el uruguayo Luis Suárez recibió en el área un gran servicio de Rodrigo De Paul pero, tras recortar al arquero, estrelló el remate contra el poste.

Lionel Messi (72) El argentino Lionel Messi, del Inter Miami, reacciona después de la derrota de su equipo ante el FC Cincinnati, el 16 de julio de 2025. JEFF DEAN / Getty Images vía AFP

Genialidad de Messi

En el otro arco, Rios Novo se resarcía con dos vistosas atajadas antes de que el Inter se condenara con otra desatención defensiva en un tiro de esquina botado por Mukhtar y rematado a las redes por Bauer.

El nerviosismo se fue apoderando de los visitantes, que sólo alcanzaron a descontar con una genialidad de Messi al borde del descuento.

El argentino Messi recibió la pelota de De Paul en el pico derecho del área, recortó a su defensor y envió un trallazo a la escuadra.

El asedio en la prolongación resultó estéril y el Inter quedó obligado a reaccionar para no terminar otra temporada sin títulos.

San Diego al desempate

En otros partidos del sábado, el Philadelphia Union fue el primer equipo en superar la primera ronda con una paliza 3-0 en la cancha del Chicago Fire.

El próximo rival del Union, primer sembrado de la Conferencia Este, saldrá de la serie entre el Charlotte FC y el New York City que se alargó también al desempate.

Charlotte salió vivo este sábado del Yankee Stadium de Nueva York gracias a un triunfo por 7-6 en la tanda de penales, después de un tiempo reglamentario sin goles.

En el Oeste, el San Diego FC del mexicano Hirving "Chucky" Lozano cayó 3-2 en penales ante el Portland Timbers y tendrá que jugarse el pase en el tercer partido del 9 de noviembre.

Lozano, de vuelta al equipo tras un altercado con su entrenador, anotó una diana en el tiempo reglamentario, que concluyó con empate 2-2 tras un agónico tanto de Gage Guerra para Portland en el 90+8.

El Vancouver Whitecaps del alemán Thomas Müller vivió la suerte contraria en un triunfo ante el FC Dallas que lo clasificó a la semifinal del Oeste.

El canadiense Ralph Priso marcó para Vancouver en el minuto 90+3 empatando el partido 1-1 y forzando una tanda de penales en la que los Whitecaps se impusieron por 4-2.

-- Resultados de la primera ronda al mejor de tres partidos (en mayúsculas el equipo clasificado):

- Conferencia Este

Chicago Fire - PHILADELPHIA UNION 0-3 (0-2 global)

Nashville - Inter Miami 2-1 (1-1)

New York City - Charlotte 6-5 en penales, 0-0 en tiempo reglamentario (1-1)

Columbus Crew - FC Cincinnati (Domingo) (0-1)

- Conferencia Oeste

FC Dallas - VANCOUVER WHITECAPS 2-4 en penales, 1-1 en tiempo reglamentario (0-2)

Portland Timbers - San Diego FC 3-2 en penales, 2-2 en tiempo reglamentario (1-1 global)

Austin FC - Los Angeles FC (Domingo) (0-1)

Seattle Sounders - Minnesota United (Lunes) (0-1)

FUENTE: AFP