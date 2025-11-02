domingo 2  de  noviembre 2025
Béisbol

Los Angeles Dodgers conquistan el bicampeonato de la Serie Mundial 2025 tras un épico Juego 7

Los Angeles Dodgers conquistan la Serie Mundial 2025 tras vencer a los Azulejos en un emocionante Juego 7. Yoshinobu Yamamoto es elegido MVP y el venezolano Miguel Rojas brilla como héroe inesperado

Shohei Ohtani, número 17 de los Dodgers de Los Ángeles, levanta el Trofeo del Comisionado tras derrotar a los Azulejos de Toronto 5-4 en el séptimo juego de la Serie Mundial de 2025 en el Rogers Center el 2 de noviembre de 2025 en Toronto, Ontario.&nbsp;

Gregory Shamus/Getty Images/AFP
Por Pedro Felipe Hernández

Los Angeles Dodgers se consagraron bicampeones de la Serie Mundial al vencer 5-4 en 11 entradas a los Azulejos de Toronto en el decisivo Juego 7, disputado el sábado.

El equipo angelino se convirtió así en el primero en ganar títulos consecutivos desde los New York Yankees (1998-2000), reafirmando su dominio en el béisbol de las Grandes Ligas.

Shohei Ohtani, número 17 de los Dodgers de Los Ángeles, observa desde el banquillo durante la octava entrada del sexto partido de la Serie Mundial 2025 contra los Azulejos de Toronto, disputado en el Rogers Center el 31 de octubre de 2025 en Toronto, Ontario. 
El partido tuvo todos los ingredientes de una final memorable: drama, remontadas, jonrones históricos y actuaciones heroicas. Will Smith fue el encargado de sellar la gloria con un jonrón solitario en el inning 11 ante Shane Bieber, el primer cuadrangular en entradas extra de un Juego 7 en la historia del Clásico de Otoño, según datos de MLB.com.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MLB/status/1984834652792910254?t=hj2_eGaReDbbUuUViid51g&s=19&partner=&hide_thread=false

“Sueñas con esos momentos… extra innings, poner a tu equipo arriba. Lo recordaré por siempre”, dijo Smith a The Associated Press.

Will Smith de paso, es ganador de una Serie Mundial por sexta ocasión y de manera consecutiva.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SportsCenter/status/1984847879198978300?t=Ht_zAARoqRkBTLNwgvRqGA&s=19&partner=&hide_thread=false

Yoshinobu Yamamoto, el as japonés que llevó a los Dodgers al título y fue elegido MVP

La figura más determinante de la Serie fue el derecho japonés Yoshinobu Yamamoto, quien se adjudicó el premio MVP de la Serie Mundial 2025 tras una actuación heroica.

Yamamoto lanzó en el Juego 6 y, menos de 24 horas después, volvió a subirse al montículo en relevo en el Juego 7, completando una hazaña de resistencia y entrega. El nipón lanzó 34 lanzamientos adicionales, luego de haber hecho 96 envíos el día anterior, para conseguir su tercera victoria de la Serie.

“Yoshinobu lo dio todo. Fue el corazón de este equipo”, elogió el primera base Freddie Freeman.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MLB/status/1984852338150945277?t=jMcd4u3K4xJzxRntJEGp2w&s=19&partner=&hide_thread=false

Con su temple y dominio, el japonés selló una postemporada para el recuerdo, consolidando su estatus como nuevo as de los Dodgers y confirmando que su millonaria firma fue más que justificada.

Miguel Rojas, el héroe venezolano del Juego 7

El venezolano Miguel Rojas también fue pieza clave en el bicampeonato de los Dodgers. El infielder de 35 años brilló tanto a la defensiva como con el bate en los Juegos 6 y 7, demostrando su experiencia en los momentos más difíciles.

En el Juego 6, realizó jugadas espectaculares en la segunda base que mantuvieron con vida a Los Ángeles. Y en el Juego 7, protagonizó uno de los momentos más emocionantes al conectar un jonrón en el noveno inning ante Jeff Hoffman que empató el marcador 4-4 y cambió el destino de la serie.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MLB/status/1984829528317841903?t=KDUGGnRIC9Cj-6kQvX5a8A&s=19&partner=&hide_thread=false

Además, Rojas ejecutó una jugada defensiva extraordinaria en el home, evitando la carrera del triunfo para Toronto y preservando el empate que llevó el partido a extra innings.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MLB/status/1984858332713087097?t=4NaqXe-lhBVoYDI3svrxqg&s=19&partner=&hide_thread=false

“El turno estaba para solo buscar embasarme, para que Shohei Ohtani, que es nuestro bateador de poder, me impulsara, pero que haya sido jonrón lo hace increíble”, dijo Rojas a ESPN.

“Es el swing de mi vida. Jamás lo olvidaré”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MLB/status/1984821797171445784?t=mK7uZ-c8DaOlP_or4MSZfg&s=19&partner=&hide_thread=false

Kershaw se despide como leyenda

El Juego 7 también marcó el adiós de Clayton Kershaw, quien se retira tras 18 temporadas en MLB con tres Cy Youngs, un MVP y tres anillos de campeón.

“Agradecido de haber compartido esto. Las relaciones siguen, pero estos momentos no se repiten”, expresó el veterano zurdo a SportsNet LA.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MLB/status/1984855175719530568?t=HyBxkHNs7Wia_csMv6OIew&s=19&partner=&hide_thread=false

Toronto se queda corto pese a Bichette y Scherzer

Los Azulejos tuvieron oportunidades para llevarse la serie. Bo Bichette conectó un jonrón de tres carreras ante Shohei Ohtani, y el veterano Max Scherzer cumplió con una sólida apertura, pero 14 corredores dejados en base resultaron determinantes.

“He estado llorando por una hora. Pensé que ya no podía más… amo a estos muchachos”, confesó Ernie Clement entre lágrimas.

Un bicampeonato que consolida una dinastía

Con su victoria en 2025, los Dodgers sellan una etapa dorada con un roster estelar, liderazgo colectivo y figuras que responden en los momentos grandes. El MVP Yoshinobu Yamamoto y el venezolano Miguel Rojas simbolizan la entrega, la disciplina y el espíritu competitivo que definen a este bicampeón del béisbol mundial.

Los Dodgers celebran tras haber conquistado la Serie Mundial ante los Yanquis de Nueva York en cinco juegos

El Seguro Social ofrece asistencia económica y servicios para quienes cumplen los requisitos.
