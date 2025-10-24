viernes 24  de  octubre 2025
Lionel Messi es finalista para el premio MVP de la MLS

La liga estadounidense de fútbol (MLS) anunció este jueves su lista de finalistas para los premios de fin de año, en la que el astro argentino Lionel Messi aparece como uno de los cinco candidatos

El delantero argentino del Inter de Miami, Lionel Messi #10, celebra su primer gol durante el partido de la temporada regular de la Major League Soccer (MLS) entre el Inter Miami CF y el DC United en el Chase Stadium en Fort Lauderdale, Florida, el 20 de septiembre de 2025.

Chris Arjoon / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

La liga estadounidense de fútbol (MLS) anunció este jueves su lista de finalistas para los premios de fin de año, en la que el astro argentino Lionel Messi aparece como uno de los cinco candidatos al premio de Jugador Más Valioso.

La nominación se conoce apenas horas después de que se anunciara de manera oficial que el argentino ampliará su contrato hasta finales de 2028 con Inter Miami.

Lionel Messi # 10 del Inter Miami CF posa con el Icon of the Match Award después del partido de la MLS entre Nashville SC e Inter Miami CF en GEODIS Park el 18 de octubre de 2025 en Nashville, Tennessee. 
Fútbol

Lionel Messi se convierte en la imagen indiscutible de la MLS tras renovar con el Inter Miami
Shohei Ohta i recibe el pre.io MVP de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional
Béisbol

El Deportivo: Ohtani, Verstappen, Mbappé y Messi: un fin de semana de leyendas en el deporte mundial

Messi, de 38 años y goleador de la temporada 2025, aspira a convertirse en el primer jugador en la historia de la primera división estadounidense en coronarse con el premio individual más importante del año de manera consecutiva.

El premio que lleva como nombre Landon Donovan, en honor al histórico goleador de la selección estadounidense, se entrega desde la temporada 1996 y lo han ganado cinco futbolistas argentinos.

Junto a Messi, aparecen en la lista de finalistas al MVP el gabonés Denis Bouanga (Los Ángeles FC), el danés Anders Dreyer (San Diego FC), el brasileño Evander (FC Cincinnati) y el inglés Sam Surridge (Nashville SC).

La inobjetable campaña de Messi lo deja además como el único jugador del Inter Miami que figura en la lista de finalistas en todas las categorías.

El surcoreano Son Heung-min destaca en la categoría Contratación del Año, mientras que el mexicano Obed Vargas (Seattle Sounders) compite con Diego Luna (Real Salt Lake) y Alex Freeman (Orlando City) en la categoría a mejor Jugador Joven.

La votación a los premios de final de año en MLS la realizaron miembros del cuerpo técnico, jugadores del primer equipo y selectos miembros de la prensa, todos representando un 33,3 por ciento del resultado general.

FUENTE: AFP

