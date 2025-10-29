miércoles 29  de  octubre 2025
FÚTBOL

Messi se mantiene como el mejor pagado de la MLS

Los 20,4 millones de dólares garantizados que percibe anualmente Lionel Messi, del Inter Miami, se mantienen a una amplia distancia del resto de jugadores

El argentino Lionel Messi, del Inter Miami, previo al inicio de un partido de la MLS, el 27 de septiembre de 2025.

El argentino Lionel Messi, del Inter Miami, previo al inicio de un partido de la MLS, el 27 de septiembre de 2025.

COLE BURSTON / Getty Images vía AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LOS ÁNGELES.- Lionel Messi sigue siendo el futbolista mejor pagado de la liga norteamericana (MLS), con el surcoreano Son Heung-Min, reciente fichaje de Los Ángeles FC, ocupando ahora el segundo lugar, según una actualización de la lista de salarios publicada este miércoles.

Los 20,4 millones de dólares garantizados que percibe anualmente Messi, del Inter Miami, se mantienen a una amplia distancia del resto de jugadores.

Lee además
El argentino Lionel Messi, del Inter Miami, previo al inicio de un partido de la MLS, el 27 de septiembre de 2025.
FÚTBOL

Messi lanza su propio torneo de promesas de fútbol en Miami
El delantero argentino Lionel Messi celebra tras anotar su segundo gol durante el partido de clasificación sudamericana para la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Argentina y Venezuela en el estadio Más Monumental de Buenos Aires, el 4 de septiembre de 2025.
FÚTBOL

En el regreso de Messi, Argentina aplasta a Puerto Rico en Miami

Este sueldo no contempla otro tipo de ingresos, como su amplia cartera de patrocinios, que ha recibido el astro argentino como parte del contrato que firmó a su llegada a Miami a mediados de 2023 y que concluye en diciembre.

El capitán albiceleste iniciará el próximo año una extensión de tres temporadas más con el Inter de la que no se conocen todavía detalles económicos.

Messi, de 38 años, acaba de coronarse como máximo goleador de la fase regular y es favorito a revalidar el premio MVP (Jugador Más Valioso).

Su salario encabeza la lista publicada este miércoles por la asociación de jugadores de la MLS (MLSPA), que incluye las últimas incorporaciones en la competición.

Son, el fichaje estelar del verano estadounidense, se sitúa en el segundo lugar con los 11,1 millones de dólares anuales que establece su contrato con Los Ángeles FC (LAFC).

El excapitán del Tottenham aterrizó en agosto en California tras el traspaso más caro de la historia de la MLS, estimado en 26 millones de dólares.

Su impacto ha sido inmediato en la competición, con nueve goles anotados en 10 jornadas.

Otros en la lista

El tercer lugar de la lista lo ocupa el español Sergio Busquets (8,7 millones de dólares), quien colgará las botas al término de la temporada con el Inter Miami.

En el cuarto lugar se sitúa el paraguayo Miguel Almirón (7,8 millones) y en el quinto el mexicano Hirving "Chucky" Lozano (7,6 millones), fichajes destacados para esta temporada del Atlanta United y San Diego FC.

El argentino Rodrigo De Paul, contratado en julio por el Inter, aparece por primera vez en el listado con un salario de 3,6 millones de dólares.

El campeón mundial argentino compite esta campaña como cedido por el Atlético de Madrid con una opción posterior de permanecer en Miami hasta 2029, probablemente con un contrato de jugador franquicia que aumentaría sus emolumentos.

En una situación similar se encuentra el alemán Thomas Müller, que este año recibe un salario de 1,4 millones de dólares del Vancouver Whitecaps, según el listado.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Lionel Messi se queda con la Bota de Oro en la MLS

Lionel Messi se convierte en la imagen indiscutible de la MLS tras renovar con el Inter Miami

Lionel Messi es finalista para el premio MVP de la MLS

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Se ve un árbol caído en Santa Catalina, Jamaica, poco antes de que el huracán Melissa tocara tierra el 28 de octubre de 2025.
TRAGEDIA

Declaran a Jamaica como "zona catastrófica" tras el impacto de 'Melissa'

Imagen referencial.
ALIVIO AL CALOR

Frente frío en Halloween, Miami se abriga para un descenso en las temperaturas

CIDH otorga medidas para evitar deportación de niños venezolanos de Trinidad.
POLÍTICA

Trinidad y Tobago prepara deportación masiva de indocumentados en medio de crisis con Venezuela

Estragos del Huracán Melissa. 
TRAGEDIA

Huracán Melissa deja más destrucción en Cuba: "Lo peor que ha pasado por aquí"

 El senador por Carolina del Sur Lindsey Graham.
Narcotráfico

Senador asegura que la intervención terrestre en Venezuela es una "posibilidad real"

Te puede interesar

El presidente de la Reserva Federal Jerome Powell 
BANCO CENTRAL DE EEUU

Control de la inflación fuerza a la Reserva Federal a un segundo recorte en 2025

Por Leonardo Morales
Estragos del Huracán Melissa. 
TRAGEDIA

Huracán Melissa deja más destrucción en Cuba: "Lo peor que ha pasado por aquí"

Paul Mario Hoyos, de 37 años de edad, presunto líder de una banda de grafiteros en el condado Miami-Dade.
ARRESTADO

Detienen en Miami a presunto cabecilla de grupo de grafiteros

Imagen referencial.
LLAMADO

Demócratas de Florida piden a DeSantis declarar emergencia alimentaria ante cierre federal

Un robot con inteligencia artificial fabricado por la tecnológica Nvidia.
tecnología

Nvidia: la primera empresa del mundo en superar los $5 billones de capitalización bursátil