miércoles 15  de  octubre 2025
Inter Miami renueva a una perla hondureña que seguirá siendo pieza clave del club

Inter Miami renovó al mediocampista hondureño-estadounidense David Ruiz hasta 2028, con opción a 2029. El canterano, pieza clave en los títulos de 2023 y 2024

David Ruiz #41 del Inter Miami CF controla el balón durante el partido de la MLS entre el DC United y el Inter Miami CF en el Audi Field el 23 de agosto de 2025 en Washington, D.C.&nbsp;

David Ruiz #41 del Inter Miami CF controla el balón durante el partido de la MLS entre el DC United y el Inter Miami CF en el Audi Field el 23 de agosto de 2025 en Washington, D.C. 

Greg Fiume/Getty Images/AFP 
Por Pedro Felipe Hernández

Inter Miami CF anunció la renovación de contrato del mediocampista David Ruiz hasta la temporada 2028 de la Major League Soccer (MLS), con opción a extenderlo hasta 2029. El jugador hondureño-estadounidense, formado en la academia del club, continúa consolidándose como uno de los talentos jóvenes más prometedores del equipo.

Ruiz, de 21 años, disputa su tercera temporada con el primer equipo tras firmar como Homegrown Player en 2023. Desde entonces, ha sido parte fundamental en los primeros dos títulos de la historia de Inter Miami: la Leagues Cup 2023 y el Supporters’ Shield 2024, torneo en el que el club impuso un récord de puntos en una sola temporada.

El mediocampista ha disputado 71 partidos oficiales, con cuatro goles y cuatro asistencias. Además, fue el primer jugador de la academia en anotar con el primer equipo, marcando en la victoria 2-1 sobre New England Revolution el 13 de mayo de 2023.

David Ruiz llegó al club en 2021, destacando primero en el equipo Sub-17 y luego en Inter Miami CF II, donde sumó 16 apariciones y dos asistencias en 2022. A nivel internacional, representa a Honduras, selección con la que ya acumula nueve partidos, tres goles y una asistencia. Participó también en el Mundial Sub-20 de 2023, anotando de penal ante Corea del Sur.

Con esta renovación, Inter Miami asegura la continuidad de uno de sus futbolistas más versátiles y de mayor proyección, reflejando el éxito de su proyecto de formación juvenil.

