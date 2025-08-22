Jake Paul vs Gervonta “Tank” Davis: Exhibición confirmada en Atlanta, en vivo por Netflix

El estadounidense Jake Paul y el mexicano Julio César Chávez Jr. (fuera de cuadro) pelean durante su combate de boxeo de peso crucero en el Honda Center de Anaheim, California, el 28 de junio de 2025.

El mundo del boxeo vuelve a sorprender. Jake Paul confirmó que enfrentará a Gervonta “Tank” Davis en una pelea de exhibición el 14 de noviembre de 2025, en el State Farm Arena de Atlanta, con transmisión exclusiva a través de Netflix .

Paul, de 28 años (12-1, 7 KOs), aseguró en redes sociales que está listo para callar a Davis: “Su apodo es Tank, pero yo soy un dron FPV, y voy a desactivar al chico pequeño”, escribió en X.

TENIS US Open deja abierta la posibilidad de un choque entre Alcaraz y Djokovic

Béisbol Ryan Gusto entra a la rotación de los Miami Marlins tras salida de Cal Quantrill

Inicialmente, el youtuber convertido en boxeador buscaba un combate contra Anthony Joshua, pero las negociaciones fracasaron debido a problemas de televisión y aprobación en distintas comisiones estatales. Finalmente, el equipo de Paul cerró la pelea con Davis, quien dejó en suspenso su revancha por el título ligero de la WBA contra Lamont Roach Jr.

La decisión de Davis (30-0-1, 28 KOs) generó polémica. Roach lo acusó en redes sociales de “esquivar” la revancha y priorizar un evento mediático frente a Paul. Incluso Ryan Garcia se pronunció criticando la elección del campeón.

20241117_221327.jpg Jake Paul y Mike Tyson durante la pelea transmitida por Netflix @JakePaul

Detalles de la exhibición Jake Paul vs Gervonta Davis

Lugar: State Farm Arena, Atlanta

Fecha: 14 de noviembre de 2025

Transmisión: Netflix

Formato: Exhibición con guantes más grandes y límites de peso similares a los del combate Logan Paul vs Floyd Mayweather (190 lbs vs 160 lbs).

Paul viene de su victoria sobre Julio César Chávez Jr. en peso crucero, mientras que Davis defendió recientemente su cinturón ligero tras un empate con Lamont Roach en marzo.

Este enfrentamiento, aunque no oficial en los récords, promete ser uno de los eventos más mediáticos del boxeo en 2025, enfrentando a dos de las figuras más polémicas del deporte.