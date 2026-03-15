Venezuela vence a Japón y avanza a la semifinal del Clásico Mundial de Béisbol con una muestra de poder

El equipo de Venezuela celebra una carrera durante el partido de cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol 2026 entre Japón y Venezuela en el estadio de béisbol LoanDepot Park en Miami

MIAMI.- Un dantesco cuadrangular de Wilyer Abreu en la sexta entrada, con dos abordo, catapultó a la selección de Venezuela a la semifinal del Clásico Mundial de Béisbol al vencer a Japón, campeón actual, 8 carreras a 5.

El algarabía, presente desde temprano, se fue a su máxima expresión cuando el jardinero no perdonó un recta a 91 millas por hora de de Hiromi Itoh y la mandó a las tribunas del rigth field para darle vuelta a la pizarra e inclinarla a favor de los sudamericanos 7-5.

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El batazo, que salió a una velocidad de 108.1 mph, recorrió 409 pies (125 metros) y remolcó a Ezequiel Tovar y Gleyber Torres, que habían iniciado la entrada con sencillos.

Con cantos de “Venezuela, uh, Venezuela, uh…” la ofensiva, que respondió desde inicio del juego, se sintió respaldada. Los venezolanos no dejaron nunca de aupar a los suyos. Ni cuando estaban abajo en la pizarra.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/WBCBaseball/status/2033018537975886328&partner=&hide_thread=false WILYER ABREU

THREE-RUN HOME RUN

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"Esto significa mucho, nunca había estado en un lugar como este, el ambiente es muy alto estoy muy emocionado", dijo el pelotero de los Medias Rojas de Boston al agradecer el apoyo mayoritario de los 35.000 espectadores.

El juego comenzó con una muestra de poder. Ronald Acuña Jr. al segundo lanzamiento del juego envió la bola a 401 pies del home. Solo era un abreboca de lo que podía hacer Venezuela.

Pero Japón demostraba la razón por la cual es el país que más ha ganado el torneo (3). Shohei Ohtani igualó la pizarra en la misma primera entrada. Aunque Venezuela se iría arriba en la segunda entrada.

Los nipones, fieles a su estilo, con mucha paciencia supieron aprovechar el tambaleó del abridor venezolano Ranger Suárez para fabricar un racimo de cuatro carreras. Tres de ellas con un jonrón de Shota Morishita, que había entrado en la primera entrada por lesión del grandeliga Seiya Suzuki.

Venezuela, que había descontado dos en el quinto inning con cuadrangular de Maikel García, tomó la ventaja en el sexto con el jonrón de Abreu puso cifras definitivas en la octava, mientras en las tribunas

Daniel Palencia trabajó la novena entrada de manera perfecta, con tres ponches, y obligó Ohtani a batear un elevado para acreditarse el juego salvado y sellar la victoria de Venezuela.

Los venezolanos se medirán en la semifinal del lunes contra Italia, que más temprano derrotó a Puerto Rico.

FUENTE: re