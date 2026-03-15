domingo 15  de  marzo 2026
FÚTBOL

Raphinha brilla con triplete en goleada del Barcelona al Sevilla

Gracias a un triplete del brasileño (9', 21' y 51') y a las dianas de Dani Olmo (38') y del portugués João Cancelo (60'), el Barcelona ganó por 5-2

El brasileño Raphinha, del Barcelona, hace un gesto durante un partido ante el Benfica, el 11 de marzo de 2025.

El brasileño Raphinha, del Barcelona, hace un gesto durante un partido ante el Benfica, el 11 de marzo de 2025.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BARCELONA.- El FC Barcelona, líder de LaLiga, goleó este domingo 5-2 al Sevilla con hat-trick del brasileño Raphinha, resultado que sirve de impulso a los blaugranas antes del duelo de vuelta de octavos de final de la Liga de Campeones de Europa contra Newcastle (1-1 en la ida).

Gracias a un triplete del atacante brasileño (9' de penal, 21' de penal, 51') y a las dianas de Dani Olmo (38') y del portugués João Cancelo (60'), el club catalán recuperó los cuatro puntos de ventaja sobre su principal perseguidor, Real Madrid, que había doblegado el sábado 4-1 al Elche.

Lee además
El argentino Lionel Messi, del Inter Miami, reacciona después de la derrota de su equipo ante el FC Cincinnati, el 16 de julio de 2025.
FÚTBOL

Xavi acusa a Laporta de bloquear el regreso de Messi al Barcelona
El defensor español del Real Madrid, Álvaro Carreras, celebra luego de anotar un gol en un partido ante el Valencia, el 8 de febrero de 2026.
FÚTBOL

Real Madrid suma una nueva baja antes de recibir al Manchester City

Para el Sevilla de Matías Almeyda brilló Oso, con un gol justo antes del descanso (45+3', 3-1) y una asistencia en el tiempo añadido al suizo Djibril Sow (90+2'). El conjunto hispalense se mantiene en la mitad baja de la tabla con 31 puntos (14ª posición), a cinco del Elche, primer equipo que marca los puestos de descenso.

Más allá del resultado, la gran noticia para el Barça fue el regreso del centrocampista Gavi tras seis meses de lesión. El joven entró al terreno de juego en medio de una ovación en el minuto 82, reemplazando al capitán Raphinha.

"Ha sido muy duro"

"Ha sido muy duro, mucho más duro que la otra vez, la verdad es que lo he pasado bastante mal", comentó el joven de 21 años al difusor DAZN, en referencia a la lesión que ya le apartó de los terrenos casi toda la temporada 2023/2024.

"Ha sido el proceso más doloroso y me ha costado más el día a día. Pero la sensación con el Camp Nou, con mi gente, con la afición y los compañeros es única", añadió Gavi con el brazalete de capitán, que le pasó Raphinha durante el cambio.

El miércoles los hombres de Hansi Flick recibirán al Newcastle en la vuelta de octavos de final de la Champions, tras el 1-1 de la ida en el norte de Inglaterra.

Embed

Con ese duelo en mente, el entrenador alemán Flick dio descanso a Lamine Yamal en un partido que pronto se puso de cara tras dos penales cometidos por el Sevilla, el primero por falta de Sow sobre Cancelo en el área y el segundo por una mano de José Ángel Carmona.

Raphinha no perdonó desde los once metros, con dos disparos inalcanzables para el arquero Odysseas Vlachodimos.

Antes del descanso, Olmo aprovechó un despeje tras un centro al área de Marc Bernal para poner el tercer gol en el marcador, aunque Oso pudo recortar distancias tras un buen centro de Juanlu Sánchez.

Elecciones a presidencia del Barça

Pero en la segunda mitad, primero Raphinha para sellar su hat-trick y luego Cancelo en un alarde de juego ofensivo, pusieron tierra de por medio, cerrando el encuentro.

Ya en el tiempo añadido, y con los jugadores del FC Barcelona pensando en la siguiente cita contra Newcastle, Sow remató un centro de Oso para decorar el marcador.

El encuentro del domingo, correspondiente a la 28ª fecha de la liga española, se disputó, además, en medio de una jornada electoral para elegir al nuevo presidente del club catalán, con el actual mandatario Joan Laporta y su rival Victor Font como candidatos. El resultado se conocerá este mismo domingo.

Horas antes, el Mallorca (16º) abandonó los puestos de descenso tras vencer 2-1 al Espanyol (7º).

Además, Betis y Celta se enfrentan en un duelo directo por puestos a competiciones europeas y Real Sociedad y Osasuna se verán las caras en San Sebastián el domingo. La jornada se cerrará el lunes con el Rayo Vallecano - Levante.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Barcelona obtiene licencia para que el Camp Nou amplíe su capacidad a casi 63.000 espectadores

Rodrygo es operado con éxito dice el Real Madrid

Barcelona rescata un empate en su visita al Newcastle con un penal de Yamal

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Nicolás Maduro en la audiencia del tribunal de Nueva York, EEUU, el 5 de enero. 
JUSTICIA

Fiscalía rechaza anular los cargos contra Nicolás Maduro y Cilia Flores por narcoterrorismo

El toletero Vinnie Pasquantino, de Italia, recibe un baño de agua por parte de sus compañeros tras una victoria en el Clásico Mundial de Béisbol, el 11 de marzo de 2026.
BÉISBOL

Italia elimina a Puerto Rico y se mete entre los cuatro mejores del Clásico Mundial

Brayan Rocchio en un juego de spring training
BÉISBOL

La sorpresiva Italia suma otra pieza venezolana en el Clásico Mundial de Béisbol

Mojtaba Jameneí, nuevo jefe de Irán.
CONFLICTO EN ORIENTE MEDIO

Benjamin Netanyahu afirma que Benjamin Netanyahu es su objetivo: amenaza con matarlo

Alcalde Bryan Calvo, crea la task force sobre los condominios en Hialeah.
CONFLICTOS ENTRE PROPIETARIOS

Crisis en condominios impulsa nueva task force en Hialeah

Te puede interesar

Alcalde Bryan Calvo, crea la task force sobre los condominios en Hialeah.
CONFLICTOS ENTRE PROPIETARIOS

Crisis en condominios impulsa nueva task force en Hialeah

Por CÉSAR MENÉNDEZ
El presidente de EEUU, Donald J. Trump y su homólogo de China, Xi Jinping se reunieron en Corea del Sur en 2025.
COMERCIO

EEUU y China abordan tema de tierras raras en ronda de negociaciones comerciales en París

Imagen referencial. 
EMPLEO

Nueva York abre convocatoria para dirigir cárceles de la ciudad, con sueldo de hasta $180.000

Fotografía cedida este domingo por la agencia Andina que muestra a Napoleón Becerra García, candidato presidencial por el Partido de los Trabajadores y Emprendedores (PTE-Perú). 
SUCESOS

Fallece el candidato presidencial peruano Napoleón Becerra en un accidente de tránsito

Mojtaba Jameneí, nuevo jefe de Irán.
CONFLICTO EN ORIENTE MEDIO

Benjamin Netanyahu afirma que Benjamin Netanyahu es su objetivo: amenaza con matarlo