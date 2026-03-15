Raphinha brilla con triplete en goleada del Barcelona al Sevilla

El brasileño Raphinha, del Barcelona, hace un gesto durante un partido ante el Benfica, el 11 de marzo de 2025.

BARCELONA.- El FC Barcelona , líder de LaLiga , goleó este domingo 5-2 al Sevilla con hat-trick del brasileño Raphinha , resultado que sirve de impulso a los blaugranas antes del duelo de vuelta de octavos de final de la Liga de Campeones de Europa contra Newcastle (1-1 en la ida).

Gracias a un triplete del atacante brasileño (9' de penal, 21' de penal, 51') y a las dianas de Dani Olmo (38') y del portugués João Cancelo (60'), el club catalán recuperó los cuatro puntos de ventaja sobre su principal perseguidor, Real Madrid , que había doblegado el sábado 4-1 al Elche .

Para el Sevilla de Matías Almeyda brilló Oso, con un gol justo antes del descanso (45+3', 3-1) y una asistencia en el tiempo añadido al suizo Djibril Sow (90+2'). El conjunto hispalense se mantiene en la mitad baja de la tabla con 31 puntos (14ª posición), a cinco del Elche, primer equipo que marca los puestos de descenso.

Más allá del resultado, la gran noticia para el Barça fue el regreso del centrocampista Gavi tras seis meses de lesión. El joven entró al terreno de juego en medio de una ovación en el minuto 82, reemplazando al capitán Raphinha.

"Ha sido muy duro"

"Ha sido muy duro, mucho más duro que la otra vez, la verdad es que lo he pasado bastante mal", comentó el joven de 21 años al difusor DAZN, en referencia a la lesión que ya le apartó de los terrenos casi toda la temporada 2023/2024.

"Ha sido el proceso más doloroso y me ha costado más el día a día. Pero la sensación con el Camp Nou, con mi gente, con la afición y los compañeros es única", añadió Gavi con el brazalete de capitán, que le pasó Raphinha durante el cambio.

El miércoles los hombres de Hansi Flick recibirán al Newcastle en la vuelta de octavos de final de la Champions, tras el 1-1 de la ida en el norte de Inglaterra.

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Con ese duelo en mente, el entrenador alemán Flick dio descanso a Lamine Yamal en un partido que pronto se puso de cara tras dos penales cometidos por el Sevilla, el primero por falta de Sow sobre Cancelo en el área y el segundo por una mano de José Ángel Carmona.

Raphinha no perdonó desde los once metros, con dos disparos inalcanzables para el arquero Odysseas Vlachodimos.

Antes del descanso, Olmo aprovechó un despeje tras un centro al área de Marc Bernal para poner el tercer gol en el marcador, aunque Oso pudo recortar distancias tras un buen centro de Juanlu Sánchez.

Elecciones a presidencia del Barça

Pero en la segunda mitad, primero Raphinha para sellar su hat-trick y luego Cancelo en un alarde de juego ofensivo, pusieron tierra de por medio, cerrando el encuentro.

Ya en el tiempo añadido, y con los jugadores del FC Barcelona pensando en la siguiente cita contra Newcastle, Sow remató un centro de Oso para decorar el marcador.

El encuentro del domingo, correspondiente a la 28ª fecha de la liga española, se disputó, además, en medio de una jornada electoral para elegir al nuevo presidente del club catalán, con el actual mandatario Joan Laporta y su rival Victor Font como candidatos. El resultado se conocerá este mismo domingo.

Horas antes, el Mallorca (16º) abandonó los puestos de descenso tras vencer 2-1 al Espanyol (7º).

Además, Betis y Celta se enfrentan en un duelo directo por puestos a competiciones europeas y Real Sociedad y Osasuna se verán las caras en San Sebastián el domingo. La jornada se cerrará el lunes con el Rayo Vallecano - Levante.

FUENTE: AFP