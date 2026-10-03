Jannik Sinner se baja del Masters de Shanghai por una lesión de rodilla

El italiano Jannik Sinner devuelve con un revés al checo Tomas Machac durante su partido de octavos de final del torneo ATP Masters Series de Montecarlo, disputado en la pista Rainier III del Monte-Carlo Country Club en Roquebrune-Cap-Martin, al sureste de Francia, el 9 de abril de 2026.

El italiano Jannik Sinner, número uno del mundo, anunció su baja del Masters 1000 de Shanghai debido a un problema en la rodilla, por lo que continúa sin regresar a la competición desde que conquistó Wimbledon.

Sinner no podrá disputar el torneo chino, que comienza la próxima semana, después de haber renunciado también a defender su título en el China Open de Pekín. El italiano no compite desde que derrotó a Alexander Zverev en la final de Wimbledon.

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El tenista de 25 años se retiró además del US Open debido a una lesión en la rodilla derecha. La situación le ha impedido regresar al circuito en la segunda mitad de la temporada.

"Desafortunadamente, este año no podré jugar el Rolex Shanghai Masters como esperaba", escribió Sinner en sus redes sociales. "Siempre disfruto jugando frente a los aficionados de Shanghai y lamento mucho no poder hacerlo la próxima semana. Gracias por todo vuestro apoyo. Espero volver a veros el próximo año".

La semana pasada, Sinner ya había confirmado que no participaría en Pekín y explicó que su rodilla todavía no estaba en las condiciones necesarias para competir.

"Mi rodilla no está donde me gustaría y todavía no estoy preparado para competir, pero haré todo lo posible para estar en la pista lo antes posible", señaló entonces.

La ausencia de Sinner supone otro golpe para el calendario asiático de la ATP y prolonga la incertidumbre sobre su regreso a las pistas.