jueves 12  de  noviembre 2026
TENIS

"Hubo días que no podía ni moverme", revela Sinner sobre su lesión

El italiano Jannik Sinner, que no ha vuelto a jugar desde su victoria en Wimbledon el 12 de julio, puso fin de forma prematura a su temporada 2026

El italiano Jannik Sinner celebra tras conseguir el punto de la victoria ante el ruso Daniil Medvedev en la final de Indian Wells, el 15 de marzo de 2026.

El italiano Jannik Sinner celebra tras conseguir el punto de la victoria ante el ruso Daniil Medvedev en la final de Indian Wells, el 15 de marzo de 2026.

CLIVE BRUNSKILL / GETTY IMAGES vía AFP
Por Andrés Espinoza Anchieta

ROMA.- Gran ausente del Masters ATP, torneo del que es el vigente bicampeón, el italiano Jannik Sinner reveló que durante su larga ausencia por una lesión en la rodilla derecha ha tenido "días" duros en los que apenas podía moverse.

Sinner, que no ha vuelto a jugar desde su victoria en Wimbledon el 12 de julio, puso fin de forma prematura a su temporada 2026 debido a una tendinopatía en la rodilla derecha y a una inflamación alrededor de la banda iliotibial.

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Víctima de Sinner en la final de Wimbledon, el alemán Alexander Zverev ha aprovechado la ausencia del italiano para desplazarle del N.1 del ránking.

"He tenido días en los que no sentía nada y podía jugar sin ningún problema y otros en los que ni siquiera podía moverme", explicó Sinner en un video publicado el miércoles por la noche en YouTube.

"La peor parte de esta lesión, para mí, es que no puedo competir, no puedo jugar al tenis. Incluso mi vida fuera del tenis es un poco más limitada, por la simple razón de que no puedo hacer las cosas que realmente me gustan, porque quiero proteger mi rodilla todo lo posible", añadió.

Ganador en 2026 de Wimbledon y de cinco Masters 1000 consecutivos (Indian Wells, Miami, Montecarlo, Madrid y Roma), el italiano de 25 años admitió que le "es difícil ver jugar a los otros tenistas" sin poder medirse a ellos.

"Sobre todo porque la temporada que tuve fue increíble hasta el momento en que ocurrió todo. Pasé de una temporada muy positiva a un final de temporada muy duro, aunque tuve mucho éxito", explicó.

Pérdida de peso

En el video también revela que se sometió a una operación de amígdalas durante su pausa forzada y que, como consecuencia, perdió "mucho peso".

El italiano debería regresar a las pistas en un torneo de exhibición a finales de diciembre en Arabia Saudita.

A partir de ahora estará acompañado, además de por su entrenador de larga data Simone Vagnozzi, por el sueco Magnus Norman, ex número 2 del mundo, que sustituirá al australiano Darren Cahill, en el puesto desde 2022.

FUENTE: AFP

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