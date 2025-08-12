martes 12  de  agosto 2025
BOXEO

Japón impone reglas más estrictas tras la muerte de dos boxeadores

Autoridades de Japón decidieron realizar test de orina para medir la deshidratación, entre otras medidas para controlar la pérdida rápida de peso de los púgiles

El secretario general de la Comisión Japonesa de Boxeo, Tsuyoshi Yasukochi, habla durante una conferencia de prensa en Tokio, el 12 de agosto de 2025.

STR / JIJI PRESS / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

TOKIO.- Las autoridades japonesas del boxeo anunciaron este martes la puesta en marcha de reglas más estrictas en lo referente a la pérdida de peso con el objetivo de evitar la deshidratación de los boxeadores, tras el reciente fallecimiento de dos púgiles.

La Asociación Japonesa de Boxeo Profesional (JPBA), la Comisión Japonesa de Boxeo (JBC) y los propietarios de gimnasios decidieron implantar test de orina para medir la deshidratación, entre otras medidas encaminadas a controlar la pérdida rápida de peso de los boxeadores, declaró el secretario general de la JBC, Tsuyoshi Yasukochi.

El presidente de la UFC, Dana White, durante la celebración de UFC 311 en Inglewood, el 18 de enero de 2025.
BOXEO

Presidente de la UFC se une a Turki Alalshikh para crear nueva liga de boxeo
Nenad Lalovic, miembro del Comité Olímpico Internacional (COI), habla durante una sesión en Costa Navarino, el 20 de marzo de 2025.
DEPORTES

COI valida oficialmente la presencia del boxeo en Los Ángeles 2028

Esta decisión llega tras las muertes de Shigetoshi Kotari e Hiromasa Urakawa, ambos de 28 años, ocurridas luego de pelear ambos en la misma velada, celebrada el pasado 2 de agosto en el Salón Korakuen de Tokio.

Aunque falta por determinar la causa exacta que provocó ambos fallecimientos, la Asociación Mundial de Boxeo cree que la deshidratación provocada por una pérdida rápida de peso contribuye a aumentar la vulnerabilidad del cerebro frente a las hemorragias.

Los responsables nipones de este deporte decidieron "tomar todas las medidas posibles para que la muerte de estos dos boxeadores no sea en vano", indicó Yasukochi.

Martínez peleará por el título

El boxeador guatemalteco Lester Martínez será el rival del francés Christian Mbilli el 13 de septiembre en Las Vegas, en una pelea que tendrá en juego el título interino de supermediano del europeo, anunció el lunes la organización del evento en un comunicado.

Mbilli, de 30 años, se hizo con el cinturón de campeón interino del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) el 28 de junio en Montreal, Canadá, tras derrotar al polaco Maciej Sulecki en el primer asalto por decisión del árbitro.

El combate en la llamada "Ciudad del Pecado" enfrentará a dos púgiles que han ganado todos sus peleas como profesionales: Martínez, de 29 años, con una marca de 19 triunfos, 16 por KO, y Mbilli con 29 lauros, 24 por nocaut.

La disputa formará parte de una velada estadounidense cuya pugna estrella tendrá como protagonista al mexicano Saúl "Canelo" Álvarez, campeón unificado de los supermedianos.

Álvarez enfrentará al estadounidense Terence Crawford, campeón de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) del peso superwélter, y que subirá dos categorías para la ocasión.

FUENTE: AFP

