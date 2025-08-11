Maduro reacciona desafiante tras aumento de recompensa en su contra: "Vengan por mí"

lunes 11  de  agosto 2025
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI - El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, se pronunció desde el Palacio de Miraflores en Caracas, luego de que el gobierno de Estados Unidos, anunciara un aumento de la recompensa por su captura, elevándola a 50 millones de dólares.

En una declaración transmitida por medios oficiales, la cual se ha viralizado en redes sociales, Maduro gritó: “¡Aquí lo esperan, Miraflores! ¡No se tarde en llegar! ¡Cobarde! ¡Venga por mí!”, en lo que analistas interpretan como una muestra de nerviosismo ante la creciente presión internacional promovida por la administración del presidente Donald Trump en su contra.

"Estructura criminal"

La medida, anunciada la semana pasada por la fiscal general Pam Bondi, forma parte de la estrategia de Washington para debilitar la estructura criminal que respalda al chavismo. Según Bondi, Maduro es uno de los mayores narcotraficantes del mundo, con vínculos con el Tren de Aragua, el Cártel de Sinaloa y el Cartel de los Soles.

Bondi, informó que el Departamento de Justicia estadounidense ha incautado más de 700 millones de dólares en activos vinculados al gobernante, además de aeronaves y vehículos de lujo.

Por su parte, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, advirtió que Maduro, como líder del “violento Cartel de los Soles” —designado como organización terrorista global—, “debe ser llevado ante la justicia”.

Rubio enfatizó que el aumento de la recompensa es una señal clara de que la administración Trump no cederá en su compromiso de apoyar la restauración de la democracia en Venezuela y de proteger a la región de las operaciones ilícitas del chavismo.

FUENTE: Con información de redes sociales

