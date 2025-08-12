Acusan a Capitán de parasailing en Los Cayos por muerte de turista

Supraja Alaparthi, víctima del accidente en los cayos de Florida , y Daniel Gavin Couch acusado de homicidio.

MIAMI.- Este lunes 11 de agosto de 2025 , un gran jurado federal acusó a Daniel Gavin Couch , de 52 años, con un cargo de homicidio de marinero por la muerte de Supraja Alaparthi , de 33 años, ocurrida en un accidente de parasailing en los Cayos de Florida el 30 de mayo de 2022, anunció un comunicado de prensa del U.S. Attorney's Office, Southern District of Florida.

Según la acusación, Couch trabajaba como capitán para Lighthouse Parasail Inc. , con sede en Marathon, Cayos de Florida, y operaba la embarcación comercial M/V AIRBORNE , inspeccionada y regulada por la Guardia Costera de Estados Unidos. Ese día, la víctima se encontraba a bordo de la embarcación junto a otras ocho personas todas provenientes del suburbio de Chicago, Illinois, incluyendo su hijo de 10 años y su sobrino de 7.

El accidente en Florida e investigación

De acuerdo con un informe de la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida (FWC), el capitán cortó la cuerda que sujetaba a las tres víctimas porque el parasail estaba “pegging”, término que describe cuando el paracaídas de arrastre actúa como una vela en vientos fuertes y puede arrastrar la embarcación.

El mismo informe explicó que, “En las operaciones normales de parasailing, es el funcionamiento de la embarcación, en particular su velocidad, lo que crea el viento para elevar el paracaídas al aire. El operador de la embarcación controla la altura del paracaídas aumentando o disminuyendo la velocidad. Esto permite que el operador realice y controle de manera segura las operaciones de parasailing”.

Sin embargo, Couch temió que la vela arrastrara la embarcación y pusiera en peligro a otras personas, por lo que cortó deliberadamente la cuerda que conectaba el arnés de las víctimas al barco, según el reporte. Una fuente policial indicó que esperaba poder interceptar a la familia al vuelo en su descenso.

"Nunca debió haber hecho eso", declaró Mark McCulloh, presidente del Parasail Safety Council con sede en Florida. “Esa es la regla de oro: no cortar la cuerda”.

Tras cortarse la línea, Alaparthi y los dos menores cayeron al agua y fueron arrastrados por el parasail inflado sobre la superficie antes de chocar contra un puente, lo que provocó la muerte de la mujer.

Violaciones y posibles sanciones

Una orden de arresto estatal señala que Couch violó varias leyes sobre parasailing comercial. El gran jurado concluyó que incurrió en mala conducta, negligencia o falta de atención a sus deberes como capitán.

Si es declarado culpable, Couch enfrenta hasta 10 años de prisión federal y una multa de 250.000 dólares. El caso fue investigado por la Oficina de Campo Sureste del Servicio de Investigación de la Guardia Costera (CGIS), con apoyo del Destacamento de Seguridad Marítima de la Guardia Costera en Lake Worth y la Oficina de Cumplimiento de la Ley de la FWC.

El Fiscal Federal Auxiliar Zachary A. Keller y el Fiscal Auxiliar Especial de la Guardia Costera Tanner Stiehlestán están a cargo de la acusación.

Paralelamente, el proceso estatal en el condado de Monroe sigue en curso, con una audiencia fijada para el 9 de septiembre.

