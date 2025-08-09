José Altuve llega a 20 jonrones y logra su octava temporada con esta marca en triunfo de los Astros

José Altuve #27 de los Astros de Houston reacciona tras deslizarse a segunda base y superar a Jazz Chisholm Jr. #13 de los Yankees de Nueva York durante la novena entrada en el Yankee Stadium el 8 de agosto de 2025 en el Bronx de la ciudad de Nueva York.

El venezolano José Altuve sigue haciendo historia en las Grandes Ligas. El segunda base de los Astros de Houston conectó este viernes su jonrón número 20 de la temporada en la victoria 5-3 sobre los Yanquis de Nueva York en el Yankee Stadium, alcanzando así su octava campaña con al menos 20 cuadrangulares.

Altuve, de 35 años y ganador del premio MVP de la Liga Americana en 2017, envió la pelota al jardín izquierdo en la primera entrada, sumando además dos carreras impulsadas. Con este logro, el criollo se consolida como uno de los grandes bateadores en la historia de la franquicia, solo superado en esta estadística por leyendas como Jeff Bagwell (12 temporadas) y Lance Berkman (10 temporadas).

El duelo se definió en entradas extra: un sencillo del puertorriqueño en la décima rompió el empate, y posteriormente Taylor Trammell conectó un jonrón de dos carreras para sentenciar el juego.

El hondureño Mauricio Dubón también destacó al extender su racha de partidos con hit a cuatro, mientras que por los Yankees, Aaron Judge impulsó su carrera 86 de la temporada.

Con este resultado, Houston mejoró su récord a 65-51, manteniéndose 1.5 juegos por delante de los Marineros de Seattle en la División Oeste de la Liga Americana.