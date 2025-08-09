sábado 9  de  agosto 2025
Beisbol

José Altuve llega a 20 jonrones y logra su octava temporada con esta marca en triunfo de los Astros

El venezolano José Altuve sigue haciendo historia en las Grandes Ligas

José Altuve #27 de los Astros de Houston reacciona tras deslizarse a segunda base y superar a Jazz Chisholm Jr. #13 de los Yankees de Nueva York durante la novena entrada en el Yankee Stadium el 8 de agosto de 2025 en el Bronx de la ciudad de Nueva York.&nbsp;

José Altuve #27 de los Astros de Houston reacciona tras deslizarse a segunda base y superar a Jazz Chisholm Jr. #13 de los Yankees de Nueva York durante la novena entrada en el Yankee Stadium el 8 de agosto de 2025 en el Bronx de la ciudad de Nueva York. 

Ishika Samant/Getty Images/AFP
Por Pedro Felipe Hernández

El venezolano José Altuve sigue haciendo historia en las Grandes Ligas. El segunda base de los Astros de Houston conectó este viernes su jonrón número 20 de la temporada en la victoria 5-3 sobre los Yanquis de Nueva York en el Yankee Stadium, alcanzando así su octava campaña con al menos 20 cuadrangulares.

Altuve, de 35 años y ganador del premio MVP de la Liga Americana en 2017, envió la pelota al jardín izquierdo en la primera entrada, sumando además dos carreras impulsadas. Con este logro, el criollo se consolida como uno de los grandes bateadores en la historia de la franquicia, solo superado en esta estadística por leyendas como Jeff Bagwell (12 temporadas) y Lance Berkman (10 temporadas).

Lee además
El venezolano Javier Sanoja, de los Marlins de Miami, celebra luego de conectar un imparable en un compromiso, el 29 de junio de 2025.
BÉISBOL

Prospecto venezolano de los Marlins cumple un sueño al cruzar caminos con Altuve
Xavier Edwards, de los Miami Marlins, celebra luego de que su equipo dejara en el terreno a los New York Yankees, el 1 de agosto de 2025 en el Loan Depot Park.
Béisbol

Miami vuelve a demostrar que el béisbol todavía respira en la ciudad

El duelo se definió en entradas extra: un sencillo del puertorriqueño en la décima rompió el empate, y posteriormente Taylor Trammell conectó un jonrón de dos carreras para sentenciar el juego.

El hondureño Mauricio Dubón también destacó al extender su racha de partidos con hit a cuatro, mientras que por los Yankees, Aaron Judge impulsó su carrera 86 de la temporada.

Con este resultado, Houston mejoró su récord a 65-51, manteniéndose 1.5 juegos por delante de los Marineros de Seattle en la División Oeste de la Liga Americana.

Temas
Te puede interesar

Tom Brady recibe una estatua de seis toneladas y 17 pies en honor a su legado con los New England Patriots

NBA ya tiene fecha para su nueva temporada 2025-26

Yanquis en caída libre, al borde del colapso

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro. 
CERCO SOBRE EL RÉGIMEN

Maduro tendría el tiempo contado: EEUU e Israel se enfocan en su criminalidad

La Hababa, Cuba. 
TESTIMONIO

Repatriado desde Alemania a Cuba: "Me arrepiento profundamente de volver"

Patrullas policiales del condado de Fulton bloquean la entrada a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) durante un tiroteo en Atlanta, Georgia, el 8 de agosto de 2025. 
SUCESOS

Un hombre mata a policía cerca de una agencia federal de salud en Atlanta

Cita de Nicolás Maduro con el secretario general de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA), Martin Von Hildebrand, en julio de 2025. 
VENEZUELA

Maduro celebra reunión sobre cooperación amazónica, pero ignora destrucción chavista del Marco Minero

Control máster de América TeVé-Canal 41.
REDACCIONES SILENCIADAS

La crisis de medios en Miami y su sombra sobre la democracia

Te puede interesar

Control máster de América TeVé-Canal 41.
REDACCIONES SILENCIADAS

La crisis de medios en Miami y su sombra sobre la democracia

Por DANIEL CASTROPÉ
El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump en esta foto de julio de 2018 saluda a su homólogo ruso Vladimir Putin.
CASA BLANCA

Trump ataca el poderoso imperio farmacéutico y la economía de Rusia

El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro. 
CERCO SOBRE EL RÉGIMEN

Maduro tendría el tiempo contado: EEUU e Israel se enfocan en su criminalidad

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, pronuncia un discurso durante el lanzamiento del nuevo programa Procred 360 para apoyar el emprendimiento en el Palacio Planalto de Brasilia el 22 de abril de 2024.  video
ANÁLISIS

¿Cuál es el destino político de Brasil?

Patrullas policiales del condado de Fulton bloquean la entrada a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) durante un tiroteo en Atlanta, Georgia, el 8 de agosto de 2025. 
SUCESOS

Un hombre mata a policía cerca de una agencia federal de salud en Atlanta