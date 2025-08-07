jueves 7  de  agosto 2025
Prospecto venezolano de los Marlins cumple un sueño al cruzar caminos con Altuve

Javier Sanoja vivió un momento único este pasado lunes con los Marlins, cuando finalmente pudo enfrentar a José Altuve, su ídolo de la infancia

El venezolano Javier Sanoja, de los Marlins de Miami, celebra luego de conectar un imparable en un compromiso, el 29 de junio de 2025.

NORM HALL / Getty Images vía AFP

NORM HALL / Getty Images vía AFP
Por Andrés Espinoza Anchieta

Debutar en las Grandes Ligas es un momento muy especial para cualquier pelotero. En el caso de Javier Sanoja, de los Marlins de Miami, ese sueño se cumplió el año anterior; sin embargo, algo que resultaba casi igual de importante para el prospecto venezolano finalmente se concretó este pasado lunes.

En el primer desafío de una serie contra los Astros de Houston en el LoanDepot Park, Sanoja conectó un cuadrangular por el bosque izquierdo-central del recinto del sur de la Florida ante los envíos de Brad King. Más allá de lo bonito del jonrón, el joven jugador disfrutó del aliciente adicional que llegó con la conexión: su ídolo de la infancia y compatriota, José Altuve, estaba en el campo para presenciarlo.

"Gracias a Dios", dijo Sanoja posteriormente, en declaraciones para el portal oficial de los peces. "Hoy (lunes) en verdad siento que cumplí ese sueño. Él está en ese lineup y yo estoy en este, así que el simple hecho de poder estar en el mismo campo es especial. Sí, conecté un cuadrangular. No pude hablar con él antes del juego porque estaba haciendo su rutina. Probablemente hablaré con él mañana. Pero me ofreció como un ojo malvado. Estaba en segunda base y me vio de esa forma. Lo miré también y nos estábamos riendo el uno con el otro", añadió.

Con apenas un metro y 70 centímetros de estatura, Sanoja ha tenido que lidiar con las dudas con respecto a si podrá rendir lo que se espera de un ligamayorista. Es algo que tiene en común con un Altuve (1.68 cm.) que ha batallado y superado esas interrogantes a lo largo de su exitosa carrera en el máximo nivel.

"Me estoy poniendo un poco más viejo y hay muchos jóvenes que se me han acercado para decirme que me veían jugar mientras crecían", expresó Altuve. "Me hacen sentir orgulloso, pero también hacen que tenga un gran compromiso de ser un buen ejemplo para ellos y básicamente que pueda ayudarlos a permanecer en las mayores".

Un nuevo lazo

Desde entonces, Altuve y Sanoja mantienen el contacto. Tal como siempre soñó, el utility maracayero ahora tiene en el ganador del premio MVP de la Liga Americana en 2017 a un mentor.

"Lo vi en el spring training y pudimos hablar un poco", contó. "Pero durante la temporada pude intercambiar algunos mensajes con él. Estuve metido en una mala racha en un punto de la campaña y él me ofreció algunas palabras de apoyo que, de verdad, me ayudaron a pasar la página. Altuve es un gran jugador. Es un espejo en el que nos queremos ver reflejados", cerró.

