sábado 9  de  agosto 2025
Baloncesto

NBA ya tiene fecha para su nueva temporada 2025-26

La próxima temporada de la NBA, el campeonato estadounidense de básquetbol, comenzará el 21 de octubre con el partido entre los actuales campeones, Oklahoma City contra Houston

Shai Gilgeous-Alexander #2 del Oklahoma City Thunder reacciona tras anotar durante el último cuarto de un partido contra los Denver Nuggets en el séptimo partido de la segunda ronda de los playoffs de la NBA de la Conferencia Oeste en el Paycom Center el 18 de mayo de 2025 en Oklahoma City, Oklahoma.

Shai Gilgeous-Alexander #2 del Oklahoma City Thunder reacciona tras anotar durante el último cuarto de un partido contra los Denver Nuggets en el séptimo partido de la segunda ronda de los playoffs de la NBA de la Conferencia Oeste en el Paycom Center el 18 de mayo de 2025 en Oklahoma City, Oklahoma.

AFP / Joshua Gateley 
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

La próxima temporada de la NBA, el campeonato estadounidense de básquetbol, comenzará el 21 de octubre con el partido entre los actuales campeones, Oklahoma City contra Houston, mientras que los Lakers de LeBron James y Luka Doncic recibirán a Golden State, informó el viernes por la noche el canal especializado ESPN.

El base canadiense Shai Gilgeous-Alexander, elegido el jugador más valioso de la liga la pasada temporada, recibirán en Oklahoma City a los Rockets, donde se espera el debut de su nueva estrella, el veterano Kevin Durant (36 años), doble campeón de la NBA con Golden Stade en 2017 y 2018.

Simone Fontecchio #19 de los Detroit Pistons camina por la cancha trasera durante un juego contra los Milwaukee Bucks en el Fiserv Forum el 13 de abril de 2025 en Milwaukee, Wisconsin. El italiano fue adquirido por Miami Heat en 2025
Los partidos del campeonato se difundirán en Estados Unidos a través de la NBC, canal que volverá a emitir la NBA por primera vez desde hace 23 años.

La temporada 2025-2026 es la primera del nuevo contrato televisivo para la NBA, con una duración de una vez años y un monto total de 76.000 millones de dólares, según estimaciones de los medios estadounidenses.

La programación de los partidos que se disputarán en Navidad también fue desvelada, con, entre otros encuentros, la visita de los San Antonio Spurs de la estrella francesa Victor Wembanyama a Oklahoma City y el duelo en el mítico Madison Square Garden de Nueva York entre los Knicks y los Cleveland Cavaliers.

FUENTE: AFP

