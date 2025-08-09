Tom Brady recibe una estatua de seis toneladas y 17 pies en honor a su legado con los New England Patriots

El propietario Robert Kraft y el exjugador de la NFL Tom Brady posan durante la ceremonia de inauguración de la estatua antes del partido de pretemporada de la NFL 2025 entre los Washington Commanders y los New England Patriots en el Estadio Gillette el 8 de agosto de 2025 en Foxborough, Massachusetts.

Tom Brady , considerado el jugador más exitoso en la historia de la NFL , ya tiene su figura inmortalizada en bronce frente al estadio de los New England Patriots .

La estatua, que pesa seis toneladas y alcanza los 17 pies de altura (unos 5,18 metros), fue inaugurada el viernes antes del partido de pretemporada contra los Washington Commanders.

El monumento, obra del escultor y aficionado de los Patriots Jeff Buccacio, se levanta sobre una base hexagonal de granito que representa los seis Super Bowls ganados por Brady con el equipo. La figura de bronce mide 12 pies, un guiño al número 12 de su camiseta, y la altura total simboliza los 17 títulos de la AFC Este logrados durante sus 19 temporadas en Nueva Inglaterra.

Brady, elegido en el puesto 199 del Draft de 2000 y considerado en sus inicios “lento e inmóvil”, recordó con humor sus comienzos:

“Cuando fui drafteado solo esperaba hacer el equipo. Nunca imaginé estar aquí, hecho de bronce. Aunque, con mi tiempo en las 40 yardas, se siente bastante apropiado.”

bradytomretiro.jpg El entonces quarterback de los Patriots de Nueva Inglaterra, Tom Brady, sostiene el trofeo Vince Lombardi, entre otros que el equipo había ganado antes, durante un desfile en Boston para celebrar el triunfo de los Patriots en el Super Bowl del 7 de febrero de 2017 sobre los Falcons de Atlanta. AP /Elise Amendola

Durante la ceremonia, el dueño Robert Kraft destacó que Brady es el primer jugador en la historia de la franquicia con una estatua en el exterior del estadio y recordó su inducción al Salón de la Fama del equipo en 2024, adelantando el proceso habitual.

El evento reunió a familiares, excompañeros como Wes Welker y los hermanos McCourty, y figuras del actual cuerpo técnico como Mike Vrabel. Entre las bromas, Brady dedicó una frase a los New York Jets, su eterno rival:

“Esta estatua no es solo para los fans de los Pats. También servirá para que los aficionados de los Jets tengan algo a lo que lanzarle sus cervezas… probablemente en el segundo cuarto.”

Con tres premios MVP, cinco MVP de Super Bowl y siete anillos (incluido uno con los Tampa Bay Buccaneers), Brady se retira no solo como leyenda deportiva, sino también como parte inseparable de la historia de los Patriots.