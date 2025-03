Jugador del Barcelona se pierde el resto de la temporada por lesión

El texto precisó que el centrocampista "seguirá un tratamiento conservador" y que, por tanto, "el tiempo aproximado de baja es de alrededor de 2 meses", por lo que en la práctica implica que Casadó ya no volverá a jugar esta temporada.

El futbolista de Sant Pere de Vilamajor se lesionó en la victoria de su equipo ante el Atlético de Madrid (4-2), duelo en el que salió de titular, disputando 67 minutos.

Se trataba de la participación número 36 del futbolista de La Masia bajo las órdenes del técnico alemán, Hansi Flick.

Si bien la participación de Casadó fue fundamental para el Barça al inicio de temporada, lo que le llevó a debutar con la selección española, la recuperación del neerlandés Frenkie de Jong provocó que el joven canterano perdiese la condición de titular en las últimas semanas.

Esta lesión de rodilla provocó que Casadó no acudiese a la llamada de la selección española para disputar esta semana la eliminatoria de cuartos de final de la Liga de Naciones contra Países Bajos.

Defienden a Iñigo Martínez

El portero de la selección española y del Athletic Club de Bilbao, Unai Simón, defendió a su excompañero, Iñigo Martínez, en la actualidad en el Barcelona, por su baja a última hora por molestias en su rodilla derecha antes del duelo contra Países Bajos en cuartos de Liga de Naciones.

"He leído lo de Iñigo, que se ha borrado de la convocatoria. Me parece mal dudar de Iñigo, si el club ha sacado un parte médico diciendo que está lesionado me parece una falta de respeto no creerlo", afirmó Simón en rueda de prensa antes de viajar a Róterdam.

"Estoy seguro de que Iñigo tenía muchas ganas de venir. Me parece una falta de respeto para un compañero que he tenido en el club y en la selección y no lo merece", añadió.

FUENTE: AFP