martes 10  de  marzo 2026
FÚTBOL

Barcelona rescata un empate en su visita al Newcastle con un penal de Yamal

El atacante español Lamine Yamal hizo efectivo un penal en la última jugada del partido para que el Barcelona se marchase de Inglaterra con un empate 1-1

Lamine Yamal, jugador del Barcelona, durante un partido de la Liga de Campeones, el 6 de noviembre de 2024.

Lamine Yamal, jugador del Barcelona, durante un partido de la Liga de Campeones, el 6 de noviembre de 2024.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

NEWCASTLE.- Sin inspiración, el Barcelona empató 1-1 in extremis en la cancha del Newcastle gracias a un penal marcado por Lamine Yamal este martes en la ida de los octavos de la Liga de Campeones, en una eliminatoria que se decidirá el próximo miércoles en el Camp Nou.

Ante un equipo que deambula por la zona tibia de la Premier League (12º), el Barcelona estuvo lejos de su mejor versión. Abrió el marcador Harvey Barnes en el minuto 86 y selló el empate Yamal en el descuento (90+6') tras un penal señalado sobre Dani Olmo.

Lee además
El delantero brasileño #11 del Barcelona, Raphinha, se encuentra en el campo al final del partido de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey entre el FC Barcelona y el Club Atlético de Madrid en el Estadio Camp Nou de Barcelona el 3 de marzo de 2026. 
Fútbol

Atlético de Madrid resiste ante el Barcelona y avanza a la final de la Copa del Rey
El centrocampista uruguayo del Real Madrid, Federico Valverde (d), celebra el segundo gol de su equipo durante el partido de la liga española entre el Celta de Vigo y el Real Madrid CF en el Estadio de Balaídos en Vigo el 6 de marzo de 2026. 
Fútbol

Real Madrid vence al Celta con gol agónico de Valverde y presiona al Barcelona en LaLiga

El duelo había comenzado frenético, con un Newcastle revolucionado tras las palabras de su entrenador. "El partido más grande en la historia del club", sentenció Eddie Howe en la previa.

Con Asprilla de testigo

Y el Newcastle estuvo a la altura, rozando el triunfo, 29 años después del 3-2 de las Urracas también ante el Barcelona en la Champions, con un histórico triplete del colombiano Faustino Asprilla, presente este martes en las gradas de St. James Park.

Tras soportar sin excesivo sufrimiento las primeras embestidas del Newcastle, el Barcelona fue tomando la temperatura a un partido áspero en el que los jugadores dirigidos por Hansi Flick jamás se sintieron cómodos.

Entre las pocas ocasiones de la primera parte, un despeje de Dan Burn en un centro de Raphinha que a punto de estuvo de entrar en la portería, mientras el central seguía la trayectoria del esférico con las manos en la cabeza (21').

Embed

Por el lado azulgrana, con un Yamal lejos de ser el protagonista, lo más destacable de la primera parte fue un disparo sin pensárselo dos veces de Fermín, al que no consiguió dar dirección y que fue atajado sin problemas por Aaron Ramsdale (35').

Tras pasar por los vestuarios, el Newcastle, aferrado a una epopeya en Europa tras ser eliminado de la Copa de Inglaterra el pasado fin de semana por el Manchester City, recuperó el vértigo.

El partido se abría de nuevo y de pronto el Barcelona se encontró con alguna contra que no supo negociar.

La mejor, un pase de la muerte de Raphinha que el enmascarado Robert Lewandowski cruzó demasiado (66').

Barnes, un poste y el gol

Definitivamente no era el día más inspirado de los chicos de Flick, derrotados constantemente en la batalla física por un Newcastle que dirigía con maestría el italiano Sandro Tonali.

Al técnico alemán le tocaba mirar al banquillo. Entraron Olmo y Marcus Rashford, héroe del encuentro de la primera jornada de la liguilla en el mismo escenario que ganó el Barça (2-1) con un doblete del inglés.

Embed

Las malas noticias continuaron con la lesión de Marc Bernal, la revelación del Barcelona en las últimas semanas al convertirse en un fijo del centro del campo -cinco partidos consecutivos-. Se tiró al suelo con molestias musculares y fue sustituido por Marc Casadó (73').

En el último cuarto de hora el Barça sufrió de lo lindo. Barnes se topó con el poste y Joelinton marcó en el rechazo, pero el gol fue anulado por fuera de juego (75').

Diez minutos después el propio Barnes remató sin oposición a las mallas un centro desde la derecha.

Pero Malick Thiawun se comió un amago de Olmo en el área en el último suspiro. Y el penal del empate lo convirtió con sangre fría el fenómeno de 18 años.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

El Barcelona cierra sus penas de Copa conquistando San Mamés en Liga

Xavi acusa a Laporta de bloquear el regreso de Messi al Barcelona

Barcelona obtiene licencia para que el Camp Nou amplíe su capacidad a casi 63.000 espectadores

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con sus simpatizantes en el restaurante venezolano El Arepazo en Miami, Florida, el 9 de marzo de 2026.
VISITA POLÍTICA

Trump se reúne con exiliados cubanos y venezolanos en El Arepazo de Doral

Senador René García junto a comisionados, organizaciones ambientales y representantes agrícolas del sur de Florida alerta sobre riesgos de la nueva ley para los Everglades. 
PATRIMONIO LOCAL

Líderes del sur de Florida advierten que ley estatal amenaza protección de los Everglades

La congresista María Elvira Salazar y sus rivales Eliott Rodríguez y Lev Parnas.
ELECCIONES

Un expresentador de TV y un activista buscan desbancar a María Elvira Salazar

Vista parcial del Senado de Florida.
NUEVAS LEYES

Senado de Florida aprueba SB 1758 para reformar Medicaid y programa de cupones de alimentos

El expreso político y excandidato presidencial venezolano Enrique Márquez habla en una rueda de prensa en Caracas, Venezuela.
VENEZUELA

Partido político Centrados en la Gente comunica fin de alianza con Enrique Márquez

Te puede interesar

Barco petrolero de China en el Puerto de Qingdao.
MEDIO ORIENTE

Trump advierte de severas consecuencias si Irán mina el Estrecho de Ormuz

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El premier israelí, Benjamín Netanyahu, habla durante una conferencia de prensa. 
TENSIONES

Netanyahu anuncia que Israel destinará presupuesto especial para enfrentar a Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, saluda al presidente de Paraguay, Santiago Peña, durante una cumbre sobre Gaza en Sharm el-Sheij el 13 de octubre de 2025. El Congreso de Paraguay aprobó el 10 de marzo de 2026 un acuerdo con Estados Unidos que permite la presencia de personal militar estadounidense en el país sudamericano con inmunidad similar a la diplomática, algo que la oposición criticó como una cesión de soberanía.
POLÍTICA

Congreso de Paraguay aprueba acuerdo militar con Estados Unidos

Tanquero de petróleo en uno de los puertos de embarque de combustible en Alemania.
MERCADOS REACCIONAN

Precios del petróleo caen y las bolsas se recuperan tras declaraciones de Trump

Vista parcial del Senado de Florida.
NUEVAS LEYES

Senado de Florida aprueba SB 1758 para reformar Medicaid y programa de cupones de alimentos