domingo 10  de  mayo 2026
Economía

EEUU considera suspender impuesto a la gasolina ante alza de precios por guerra con Irán

El secretario de Energía, Chris Wright, señaló que la Casa Blanca estaría abierta a congelar este gravamen para reducir los costos a los consumidores

Conductores ponen combustible a sus autos en una gasolinera.&nbsp;

Conductores ponen combustible a sus autos en una gasolinera. 

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON — Estados Unidos está dispuesto a suspender temporalmente el impuesto federal a la gasolina, en medio de un aumento de los precios del combustible a causa de la guerra con Irán.

El secretario de Energía, Chris Wright, señaló hoy a la cadena NBC que la Casa Blanca estaría abierta a congelar este gravamen para reducir los costos a los consumidores.

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"Todas las medidas que puedan tomarse para bajar el precio en las gasolineras y reducir los costos para los estadounidenses cuentan con el apoyo de esta administración", aseguró Wright.

Los impuestos federales incluyen gravámenes de 18,3 centavos por galón para la gasolina y de 24,3 centavos por galón para el diésel, además de una tarifa de 0,1 centavos por galón para ambos combustibles destinada al fondo de tanques subterráneos con fugas.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó en una entrevista emitida el domingo que solo tomaría dos semanas atacar "cada uno de los objetivos" restantes en Irán, y añadió que la república islámica ya está "militarmente derrotada". Analistas consideran que Irán todavía puede causar daños.

Altos precios golpean los bolsillos

Los precios de la gasolina en EEUU se han disparado y alcanzaron un promedio nacional de 4,52 dólares por galón este domingo, según datos de la asociación automovilística AAA, lo que representa un aumento de más del 50 % desde el inicio de la guerra con Irán.

El aumento en el precio de la gasolina está golpeando a los estadounidenses, ya afectados por la inflación, y los ha obligado a ajustar sus hábitos de consumo.

Según una encuesta publicada a finales de abril por The Washington Post, el 44% de los adultos en Estados Unidos ha reducido la frecuencia con la que conduce, el 34% ha modificado sus planes de viaje o vacaciones y el 42% ha recortado otros gastos del hogar para poder cubrir el costo del combustible.

Entre tanto, hay expectativas luego que Irán envió su respuesta a la propuesta de Estados Unidos para poner fin a la guerra en Oriente Medio.

FUENTE: Con información de EFE

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