Trump considera "totalmente inaceptable" respuesta de Irán a la propuesta de paz de EEUU: "No se reirán más"

El presidente Donald Trump habla con los medios en la Casa Blanca, en Washington D.C.

El presidente Donald Trump habla con los medios en la Casa Blanca, en Washington D.C.

WASHINGTON — El presidente estadounidense, Donald Trump, consideró este domingo "totalmente inaceptable" la respuesta de Irán a la propuesta de paz de Estados Unidos.

"Acabo de leer la respuesta de los llamados 'representantes' de Irán. No me gusta, ¡TOTALMENTE INACEPTABLE!", escribió el mandatario en su red social Truth Social.

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La declaración de Trump se produce después de que Irán presentara hoy su respuesta a la propuesta de EEUU para la resolución de la guerra en Oriente Medio, de la que se desconocen los detalles.

La respuesta de Irán a la propuesta de paz de Estados Unidos incluye el levantamiento de sanciones económicas sobre la República Islámica, el fin del bloqueo de Washington a los puertos iraníes y el manejo iraní del estrecho de Ormuz si EEUU cumple con algunos "compromisos", según reportó la agencia Tasnim la madrugada de este lunes.

Fuentes diplomáticas explicaron a Tasnim, una agencia vinculada a la Guardia Revolucionaria iraní, que el gobierno de ayatolás reclamó el fin del bloqueo y que se permita la exportación de crudo desde Irán, así como el levantamiento de las sanciones económicas de EEUU sobre el régimen teocrático y sus activos en la Oficina de Activos Extranjeros (OFAC).

El estrecho de Ormuz

La propuesta iraní también especifica que el estrecho de Ormuz, el escenario de tensiones entre Washington y Teherán que tiene en vilo la economía global, sea manejado por la República Islámica bajo algunos "compromisos" no especificados por parte de EEUU.

Además, incluye una cláusula para un alto el fuego en el Líbano, algo que es una "línea roja" para Teherán según la fuente recogida por Tasnim.

Según Tasnim, Teherán propone que la guerra se termine inmediatamente después de que se anuncie el acuerdo, con un periodo de 30 días posteriores durante los cuales acabar de negociar el posible pacto.

Esta negociación sigue mediada por Pakistán, que trasladó este domingo la respuesta iraní al plan diseñado por la Casa Blanca.

Washington esperaba recibir esta misiva durante el fin de semana para decidir si mantiene la tregua iniciada el 8 de abril o si, por el contrario, reanuda las hostilidades ante la falta de avances en el desmantelamiento del programa de enriquecimiento de uranio iraní.

Trump calificó de "totalmente inaceptable" la respuesta iraní a la propuesta de paz de Estados Unidos.

Irán "no se reirá más"

Trump dijo este domingo en Truth Social que Irán lleva "golpeteando" casi medio siglo a Estados Unidos, pero "no se reirá más" de su país, coincidiendo con las informaciones de que Teherán ha respondido a la propuesta de paz de Washington.

"¡Ya no se reirán más!", afirmó el mandatario republicano en su mensaje, en el que arremete sobre todo contra el expresidente demócrata Barack Obama (2009-2017), por darle a Irán "una nueva vida" en forma de dinero, pero también contra su antecesor, Joe Biden (2021-2025).

Trump prometió al régimen iraní que "pronto dejarán de reírse" tras haber "jugado" con su país y con el resto del mundo desde el establecimiento de la república islámica en 1979.

En un mensaje en su plataforma Truth Social y en pleno alto el fuego con Irán durante la guerra que comenzó el pasado 28 de febrero, Trump acusó directamente a Obama de rendirse a los pies de Irán con la firma en 2015 del acuerdo nuclear del que Trump, ya como presidente, se retiró tres años después.

Entrega de millones de dólares

"Obama se pasó al lado iraní, vetó a Israel y les devolvió cientos de miles de millones de dólares en bandeja de plata: tanto dinero que esos matones iraníes no sabían qué hacer con él", criticó Trump en un argumento recurrente que suele emplear para denunciar un acuerdo de 2015 que reincorporó a Irán a los mercados internacionales a cambio de garantizar el carácter exclusivamente civil de su programa nuclear, un acuerdo que Irán, principal patrocinador del terrorismo, no cumplió.

Trump acusó a Obama de comportarse como un "pardillo débil y estúpido" y aseguró que Biden "fue todavía peor", sin extenderse más sobre el expresidente y antiguo rival electoral.

"Durante 47 años, los iraníes nos han estado "dando largas', manteniéndonos en vilo, asesinando a nuestra gente con bombas colocadas al borde de las carreteras, reprimiendo protestas y, recientemente, aniquilando a 42.000 manifestantes inocentes y desarmados", añadió Trump en relación con las protestas que estallaron a finales del año pasado en Irán.

Los "42.000 muertos" de los que habla Trump son una cifra relacionada con una información publicada en su momento por el magacín 'Time', citando a fuentes anónimas del Ministerio de Sanidad iraní (la revista hablaba de unos 30.000 fallecidos, cifra que también denunció Trump en su momento).

Las declaraciones se produjeron en torno al momento en que Pakistán confirmó haber recibido la respuesta del Gobierno de Irán a la última propuesta de paz presentada por Estados Unidos para poner fin a la guerra en el Golfo Pérsico, de la que se desconocen todavía los detalles.

"Derrotado" pero "eso no significa que estén acabados"

Además, este domingo el programa 'Full Measure' divulgó una entrevista con Trump grabada previamente durante la semana en la que el presidente insistía en que Irán ha sido "derrotado" pero "eso no significa que estén acabados", y amenazó con más "objetivos".

"Podríamos seguir dos semanas más y cumplir con todos y cada uno de (nuestros) objetivos. Tenemos ciertos objetivos que queríamos... Probablemente hemos cumplido el 70%, pero tenemos otros objetivos que podríamos atacar", declaró a la periodista Sharyl Attkisson, según la transcripción.

Trump agregó en ese programa que EEUU sigue pendiente de las reservas de uranio enriquecido iraníes, gran punto de fricción en la negociación de paz, y afirmó que Washington "se hará con ellas en algún momento" y si "alguien se acerca al lugar, lo sabremos y le haremos estallar".

FUENTE: Con información de EFE / Europa Press / AFP