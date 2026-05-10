¿Por qué Spirit Airlines llegó al colapso total?

Vista parcial del aeropuerto de Fort Lauderdale, en el sur de Florida, donde la aerolínea Spirit Airlines tenía su base central de operaciones.

El cierre definitivo de las operaciones comerciales de la aerolínea de bajo costo Spirit Airlines causó un gran revuelo, impulsado por los demócratas.

La izquierda culpa del colapso de Spirit a la ofensiva conjunta de EEUU e Israel contra el régimen iraní de los ayatolás y la situación creada en el Medio Oriente, que hizo aumentar los precios del petróleo por encima de los 100 dólares, muy similar a lo ocurrido cuando la guerra de Rusia en Ucrania con un ascenso de hasta más de 130 dólares el barril.

Los demócratas buscan algún pretexto que les sirva para calibrar su deterioro de credibilidad frente a los votantes a seis meses de las elecciones legislativas de medio término, donde aspiran a llevarse el control de alguna de las dos Cámaras del Congreso en Washington.

La noticia de Spirit tomó por sorpresa a viajeros, pero no a los reguladores federales, la Casa Blanca y ni al sector aeronáutico. La aerolínea de bajo costo enfrentaba serios problemas financieros desde hacía años y ya había transitado por dos procesos de bancarrota.

Las primeras señales

Desde el primer trimestre de 2022, la compañía comenzó a dar señales de deterioro en sus estados financieros, entre otras razones, por la estrepitosa subida de los precios del combustible, alto costo en mantenimientos y deficiente gestión fiscal y administrativa en general. En esa fecha, Spirit comenzó a tantear alternativas y posibles acuerdos de compraventa o fusión con sus competidores Frontier y JetBlue e hizo propuestas a otras grandes aerolíneas.

La determinación final el 2 de mayo por parte de la compañía dejó sin empleo directo e indirecto a más de 20.000 personas. No obstante, la aerolínea no ha tirado del todo la toalla e insiste en opciones, después de iniciar sus operaciones bajo el nombre de Charter One en 1983. En mayo de 1992, asumió el de Spirit Airlines.

La compañía fue pionera en el modelo de [ultra bajo costo] en EEUU y su base principal se encuentra en Fort Lauderdale, Florida. Su flota está compuesta únicamente por aviones fabricados por el competidor europeo de Boeing, Airbus, con los modelos A319, A320 y A321 y sus nuevas variantes para menor consumo de combustible en sus más de 80 destinos dentro de EEUU, Latinoamérica y el Caribe.

En 2022, Frontier Airlines llegó a un acuerdo para adquirir a Spirit, pero la operación se canceló tras una oferta más alta de JetBlue por 3.800 millones de dólares, que hubiera salvado a la compañía.

Los accionistas de ambas aerolíneas, empleados, pilotos y sus sindicatos respaldaron el acuerdo, pero … ¿Qué ocurrió?

El bloqueo de los demócratas

El Departamento de Justicia de Merrick Garland, reguladores federales bajo el gobierno de Joe Biden y congresistas demócratas, como la radical senadora, Elizabeth Warren, bloquearon el pacto de compraventa, alegando “leyes antimonopolio” y la supuesta necesidad de que los estadounidenses tuvieran más opciones de bajos precios en el mercado.

Garland presentó una demanda y un juez federal anuló el acuerdo en enero de 2024, bajo el argumento de que la fusión costaría a los consumidores 1.000 millones de dólares al año.

Lo que pasó después y los medios de prensa y el gobierno ocultaron: 510 pilotos dejaron a Spirit en los meses posteriores, 1.800 auxiliares de vuelo fueron despedidos en diciembre; 14.000 empleos se ubicaron en zona de alto riesgo en 2023 con reducciones de horarios y pagos; miles de trabajadores administrativos y en otras ramas de la empresa fueron despedidos o se les disminuyeron sus horas laborables en más de un 30%; sin detallar el impacto en los afectados de forma indirecta (empresas y personal de servicios subcontratados).

Warren, con el apoyo de los legisladores demócratas, bloqueó el acuerdo. Luego vendieron la obstrucción del convenio a los medios de prensa y al Congreso como una “gran victoria” para la competencia en el mercado estadounidense y para “la clase trabajadora”.

Spirit abandonó 90 rutas durante su descenso al abismo. Las tarifas en esas rutas subieron un 14% como promedio. De Oakland a Newark: de $135 a $288. De Fort Myers a San Juan, Puerto Rico: de $92 a $219. De Kansas City a Newark, un aumento del 66%, y así una extensa lista de aumento de tarifas en la “sonada victoria” de Warren y los demócratas en el ahorro de dinero de los consumidores estadounidenses.

¿La fusión de JetBlue y Spirit Airlines significaba el nacimiento de un monopolio como lo declaró Warren, el gobierno de Joe Biden y el resto de los legisladores demócratas?

La unión de estas dos aerolíneas iba a ocupar apenas el 9% del mercado estadounidense frente a los cuatro grandes (American Airlines, United Airlines, Delta Airlines y Southwest Airlines), que entre todas poseen el 80%.

Lo que ocurrió después fue que Spirit, ya debilitada y con un historial de quejas por sus servicios, siguió operando de forma independiente hasta llegar al punto final, no sin antes transitar por dos bancarrotas que tampoco le sirvieron para salir a flote.

Dos bancarrotas en menos de tres años

La primera se le adjudica en noviembre de 2024 y en marzo de 2025 sale de la quiebra, pero en agosto de ese mismo año solicita un nuevo proceso bajo la persistencia de sus problemas financieros. En febrero de este año llega a un acuerdo de quiebra con las intenciones de obtener 500 millones de dólares del gobierno federal, que no se concretan frente a la duda de las autoridades competentes. Y es cuando finalmente se ve obligada a cancelar todas sus operaciones.

Tras el cierre total, Frontier, Southwest, Delta, United y JetBlue acordaron ayudar a los pasajeros. Frontier volvió a intentar una fusión de rescate, mientras el resto se enfocó en asistir a los viajeros varados con tarifas especiales y su reubicación de vuelos en estas aerolíneas.

En estos momentos, Frontier busca quedarse con la cuota de mercado de Spirit, su principal competidor, pero se desconocen detalles de una posible fusión.

James Dempsey, quien asumió la dirección de Frontier, declaró que la aerolínea está mejor posicionada para ofrecer bajas tarifas y valor en los mercados dominados con anterioridad por Spirit.

Frontier sale beneficiada

Frontier anunció una expansión significativa al incorporar nueve mercados de Spirit en este verano, con un enfoque en Detroit, Las Vegas, Fort Lauderdale, Orlando y Dallas-Fort Worth.

Debido a la eliminación de Spirit, la aerolínea de colores verde y blanco prevé un aumento de hasta el 5% en ingresos por [asiento disponible por milla] en su plan de obtención de la cuota de mercado que deja Spirit.

La moraleja en este tema es que lo que se vendió como un gran logro por parte de los políticos demócratas, que no entienden el funcionamiento empresarial ni los entramados de los mercados, terminó siendo un gran fracaso y cero protección para el consumidor.

La intromisión sólo agudizó el problema y le dio la oportunidad ahora a dos compañías de ubicarse en una mejor plataforma, con menos competencia, para subir el costo de los vuelos, que se disparó desde el 2022 en todas las aerolíneas durante la administración Biden y la guerra promovida y financiada en Ucrania.

Hasta ahora esos precios no habían bajado, a pesar de la reducción significativa del precio de los combustibles con las acciones del gobierno del presidente Donald Trump antes de la ofensiva militar de EEUU en el Medio Oriente.

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FUENTE: Con información de AFP, EFE, Bloomberg News, Reuters y otras fuentes.