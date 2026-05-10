domingo 10  de  mayo 2026
Negociaciones

Irán entrega su respuesta a la última propuesta de EEUU y escala sus ataques contra países del Golfo

La agencia iraní IRNA informó, que Iran propone centrar la primera fase de las negociaciones en el fin del conflicto en la región, sin ofrecer mayores detalles

Embarcaciones ancladas en el estrecho de Ormuz frente a Bandar Abbas en el sur de Irán.&nbsp;

Embarcaciones ancladas en el estrecho de Ormuz frente a Bandar Abbas en el sur de Irán. 

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

EL CAIRO — Kuwait, por primera vez desde el inicio de la tregua entre Teherán y Washington el mes pasado, y Emiratos Árabes Unidos (EAU) denunciaron este domingo ataques contra su territorio, en una jornada en la que Irán informó que envió su respuesta a la última propuesta de Estados Unidos para poner un fin definitivo a la guerra.

"La respuesta de la República Islámica de Irán a la última propuesta estadounidense de alto el fuego se ha enviado hoy a través del mediador paquistaní", comunicó el domingo la agencia oficial de noticias de Irán, IRNA, en su canal de Telegram.

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El medio estatal reportó que Irán propone centrar la primera fase de las negociaciones en el fin del conflicto en la región, sin ofrecer mayores detalles.

Ahora mismo hay sobre la mesa un memorándum de entendimiento de 14 puntos que, a grandes rasgos, propone una extensión indefinida del alto el fuego entre Irán, Estados Unidos e Israel, y el inicio de un período de 30 días de negociaciones sobre un acuerdo detallado para abrir el estrecho de Ormuz, limitar el programa nuclear de Irán y levantar las sanciones estadounidenses, según informaron esta semana al portal estadounidense Axios fuentes próximas a las conversaciones.

Sobre la moratoria al programa nuclear iraní existen todavía grandes discrepancias. Tres fuentes de Axios indicaron que Estados Unidos ha propuesto que Irán suspenda su programa durante 20 años mientras que Teherán solo admitirá una paralización parcial hasta 2031.

El uranio enriquecido

Irán también debe responder si finalmente entregará a Estados Unidos los cientos de kilos de uranio enriquecido, imprescindibles para la fabricación de una posible bomba atómica (algo que Teherán lleva años desminitiendo) que todavía guarda en sus almacenes.

En el caso de que ambas partes lleguen a un acuerdo, Estados Unidos se comprometería a levantar gradualmente las sanciones impuestas a Irán y a liberar progresivamente miles de millones de euros en fondos iraníes que se encuentran congelados en todo el mundo.

El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, había declarado previamente en varias ocasiones que Teherán estaba estudiando la propuesta de EEUU, que llegó en respuesta a una oferta anterior de 14 puntos presentada por Irán la semana pasada.

Teherán había insistido anteriormente en que las negociaciones deben centrarse, en una primera fase, en un acuerdo de paz y el fin del bloqueo en el estrecho de Ormuz, aplazando cualquier conversación sobre su programa nuclear para una etapa posterior.

Irán y Estados Unidos, que acordaron una tregua el 8 de abril tras 39 días de guerra, mantuvieron una reunión de alto nivel en Islamabad los pasados 11 y 12 de abril, pero no lograron un acuerdo para poner fin al conflicto y, desde entonces, no han alcanzado un consenso para reanudar las conversaciones.

Sin embargo, ambas partes han proseguido con el intercambio de mensajes y propuestas

Los ataques

Nada más empezar el día, la agencia británica de Operaciones Comerciales Marítimas (UKMTO, por sus siglas en inglés) dijo que recibió un informe de un incidente a 23 millas náuticas al noreste de Doha, en el que el capitán informó de que el buque "fue alcanzado por un proyectil desconocido", lo que produjo "un pequeño incendio", extinguido y sin víctimas.

Poco después, Catar denunció un ataque con un dron contra un buque de carga comercial —que viajaba de Abu Dabi a Doha— en sus aguas territoriales, al noroeste del puerto de Mesaieed, según el Ministerio de Defensa del país árabe, pero sin especificar quién está detrás de la agresión ni tampoco la bandera que portaba el buque.

Por su parte, medios iraníes aseguraron que el buque atacado navegaba con bandera de Estados Unidos y transportaba granos, sin precisar dónde ni por qué razón se produjo la acción, mientras que Washington no ha reaccionado hasta el momento al incidente.

La primera vez contra Kuwait desde la tregua

El Ejército kuwaití dijo que había actuado contra "varios drones hostiles" dentro de su espacio aéreo y aseguró que actuó conforme a los protocolos de seguridad establecidos, sin especificar si fue Irán quien los lanzó, ya que también milicias chiíes proiraníes en Irak han tenido a este pequeño país como objetivo durante la guerra.

Hasta ahora, ningún grupo ha reivindicado el ataque.

Kuwait ha sido uno de los países más afectados por la guerra, iniciada por una ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán el pasado 28 de febrero, lo que provocó la respuesta de Teherán contra la región del Golfo Pérsico.

No obstante, el más golpeado durante este conflicto en Medio Oriente ha sido Emiratos Árabes Unidos (EAU), que hoy precisamente denunció que sus sistemas de defensa aérea interceptaron "con éxito" dos drones lanzados desde Irán.

Desde el 28 de febrero, las Fuerzas Armadas emiratíes han interceptado un total de 551 misiles balísticos, 29 misiles de crucero y 2.265 vehículos aéreos no tripulados (UAV), ataques que han causado doce víctimas mortales, entre ellas dos militares emiratíes.

FUENTE: Con información de EFE y Europa Press

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