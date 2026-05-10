Joe Sánchez va por el distrito 5 con propuestas de orden y disciplina fiscal

MIAMI. - El exoficial de la Patrulla de Carreteras de Florida Joe Sánchez inscribió su candidatura para el distrito 5 de la Comisión del Condado Miami-Dade en las elecciones de noviembre, con el objetivo declarado de transformar la gestión del tráfico y replantear la estructura de los impuestos locales, entre otras propuestas.

La contienda electoral se desarrolla en una demarcación geográfica que constituye el corazón administrativo, económico y cultural del condado, donde los votantes deberán elegir entre el enfoque de seguridad pública del retador o la continuidad legislativa de la actual comisionada, Vicki López.

Sánchez fundamenta su propuesta electoral en 36 años de trayectoria ininterrumpida en las fuerzas del orden y una década de trabajo previo como comisionado de la Ciudad de Miami.

Asimismo, el candidato apela a su conocimiento íntimo del área, respaldado por cincuenta y cinco años de residencia en la comunidad y su labor pasada como presidente del Downtown Development Authority, donde supervisó múltiples iniciativas de infraestructura municipal.

Su plataforma política prioriza la eficiencia del gasto público y el alivio de las cargas fiscales, con especial énfasis en la eliminación de los impuestos a la propiedad para los adultos mayores que ya cancelaron la totalidad de las hipotecas de sus hogares.

López, la actual comisionada, asumió el cargo formalmente en noviembre tras la renuncia de Eileen Higgins, quien dejó el escaño para aspirar con éxito a la alcaldía de Miami. Sánchez también estuvo entre los nombres que se barajaron para asumir el puesto dejado por Higgins.

Algunas propuestas de Sánchez llaman la atención. Plantea un plan operativo para asignar oficiales de policía directamente a las cajas de control manual de los semáforos en áreas de alto tránsito como Brickell durante las horas pico de la mañana y la tarde.

Esta solución técnica busca replicar las evacuaciones de tránsito empleadas regularmente en los grandes eventos deportivos, bajo la premisa de que el factor humano permite mantener el flujo vehicular constante hacia vías rápidas como la I-95 con mayor eficacia que los sistemas automáticos.

La visión del candidato abarca también una revisión exhaustiva de los servicios municipales, con fuertes críticas a la reducción de rutas de transporte y a las condiciones de sanidad en sistemas de movilidad como los trolleys.

El distrito 5 abarca una zona diversa y de alta densidad poblacional que integra los imponentes corredores financieros de Brickell y el downtown con sectores de profunda herencia histórica como la Pequeña Habana, además de áreas residenciales de Miami Beach y Coral Way.

¿Por qué esta aspiración y con qué propuestas innovadoras se presenta ante los votantes?

Como lo sabe la comunidad, me retiré del Departamento de Policía de Carreteras tras casi tres décadas de servicio. Me postulo porque el gobierno local del Condado está completamente distanciado del pueblo. Estamos viendo cómo gastan dinero en proyectos como las ‘guaguas’ (autobuses) eléctricas, sin enfocarse en las necesidades reales de esta comunidad. Además, existe un abuso de poder en esa Comisión. A la comunidad se le negó el derecho a elegir democráticamente cuando renunció la entonces comisionada Higgins. Cuando nombras a alguien así, esa persona ya cuenta con todo el poder y los recursos de la oficina para garantizar su victoria. Yo no voy a permitir eso; he vivido aquí muchos años y sé lo que es servir a esta comunidad honorablemente. Fui comisionado de Miami y presidente del Downtown Development Authority. El pueblo es inteligente y estudiará a los candidatos. Mi campaña ofrece una opción a esta comunidad de una persona que ha vivido aquí 55 años, conoce sus necesidades y está dispuesta a servir con dignidad. Lo que traigo a la mesa, ante todo, es mi experiencia en seguridad, que es la base más importante de cualquier comunidad. Podemos trabajar mejor con el Departamento de Policía y Bomberos para prestar servicios excelentes con los impuestos que ya pagamos. También debemos abordar el alto costo de la vivienda. Las rentas están carísimas, y me preocupa ver a personas mayores, que han vivido aquí por 50 o 60 años y ya están retiradas, seguir pagando impuestos sobre sus hogares toda la vida. Cuando alguien ya pagó su casa dos o tres veces, no debería seguir pagando más impuestos; eso les ayudaría a vivir con más seguridad. Otro problema es el tráfico y la infraestructura. En muchos lugares, como Brickell o la Pequeña Habana, las promesas no se han cumplido. Estamos gastando millones en proyectos cuestionables mientras nuestras calles están en condiciones horribles. Estamos cansados de que los políticos trabajen para intereses especiales y conexiones políticas. Tenemos que elegir personas que traigan cambios positivos.

En el distrito 5 se encuentra parte de la Pequeña Habana y Brickell. Usted ha mencionado temas de seguridad e inundaciones. ¿Tiene propuestas concretas sobre estos dos aspectos?

Sobre las inundaciones, la Ciudad y el Condado tienen fondos aprobados por los votantes para infraestructura que no se han utilizado. Estoy dispuesto a trabajar con la Ciudad y con Tallahassee para buscar soluciones a este problema, que se agrava cada año. En cuanto al tráfico en el downtown y Brickell, aunque vivo aquí y prefiero evitar esas zonas por la congestión, sí hay una solución. He propuesto algo que muchos residentes han recibido con los brazos abiertos: en eventos deportivos grandes, la policía limpia el estadio en menos de una hora y media. Podemos hacer lo mismo en Brickell durante las horas pico de la mañana y la tarde. Si pones a un policía en las cajas de control de tráfico en las intersecciones, él puede mantener el flujo constante, facilitando la salida hacia la I-95 y otras vías. Ese servicio debe prestarlo el Downtown Development Authority, que tiene el dinero suficiente. Esta es una campaña de dignidad contra dinero, y de ley y orden.

Entonces, ¿su propuesta es colocar policías en intersecciones de mucho tráfico en horas pico para que sea más fluido?

Claro que sí, y funciona. Lo que haces es mover el tráfico hacia afuera del downtown. Eso es fácil de hacer; solo necesitas poner a un oficial en la caja de control. Esas cajas tienen una llave; tú la abres y cambias el sistema de automático a manual.

¿Cómo sería eso? ¿El policía estaría allí en la caja de control manejando el semáforo?

Exactamente. Tú tienes el control (un policía) y puedes decidir, por ejemplo, mantener la luz verde hacia el norte por cinco o seis minutos. Así, el tráfico se mueve. Eso se hace en los juegos de los Dolphins o de los Heat, los policías saben cómo hacerlo y se alivia el tráfico. Brickell también necesita una limpieza profunda; los problemas de desamparados y suciedad son serios. Tenemos que trabajar con organizaciones como el Homeless Trust, que recibe millones de dólares, y abrir el centro de crisis mental que está cerrado. Muchas de estas personas no deberían estar presas, sino recibiendo la asistencia médica que merecen, pero el Condado los tiene olvidados por juegos políticos.

¿Qué tiene para ofrecerle a los residentes del distrito sobre el transporte público, del cual mucha gente se queja por la frecuencia de las rutas?

Sí, esa es otra gran queja, especialmente en La Playa, donde represento a muchas personas mayores que no tienen carro, sea por razones económicas o porque el parqueo es carísimo. El Departamento de Transporte ha reducido rutas que son esenciales. Si tienes a alguien esperando una ‘guagua’ una hora bajo el sol, eso es un abuso público. El transporte es clave, porque muchas personas que dependen de él son las que cuidan a nuestros hijos o hacen labores esenciales. Me voy a enfocar en eso. También están los trolleys. Muchas personas no se montan por miedo, por las condiciones de desamparo y falta de higiene. Eso no se puede permitir en este país. Nosotros debemos prestar servicio, porque vivimos del servicio.

Hemos observado en el Metromover que la situación de seguridad ha cambiado de alguna manera porque ahora hay guardias que supervisan los recorridos. Pero, por lo que hemos podido observar, no ocurre lo mismo con los trolleys.

Exactamente, con los trolleys no pasa. En una reunión sobre nuevas rutas, me enteré de algo increíble: el Condado no permite que los trolleys de la ciudad estén activos en ciertas rutas porque les "quita dinero". Hoy en día, todo es cómo sacar dinero del bolsillo del ciudadano para inflar un presupuesto que sigue gastando sin representar a la comunidad. Hay un dicho: Taxation without representation. Es como si vas a un restaurante y te dan un mal servicio, pero te obligan a pagar una propina alta. Eso es lo que estamos viviendo aquí.