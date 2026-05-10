Arsenal queda a solo dos partidos del Campeonato gracias al VAR

El defensa brasileño del Arsenal, Gabriel Magalhaes (número 06), y el centrocampista noruego del Arsenal, Martin Odegaard (número 08), celebran con los aficionados después de que el Arsenal ganara el partido de la Premier League inglesa entre el West Ham United y el Arsenal en el London Stadium.

El Arsenal dio un paso gigantesco hacia el título de la Premier League al derrotar 1-0 al West Ham United este domingo en un partido marcado por un dramático desenlace y una decisión del VAR que puede definir la temporada.

Cuando parecía que el Arsenal dejaría escapar dos puntos vitales en la lucha por el campeonato, el VAR anuló un gol de Callum Wilson en el minuto 95 por una falta previa de Pablo sobre el arquero David Raya. Tras una larga revisión, el árbitro determinó que el jugador del West Ham obstruyó al guardameta español con el brazo antes de la acción del empate.

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El único gol del encuentro llegó al minuto 83 gracias a Leandro Trossard, quien aprovechó una de las pocas ocasiones claras del conjunto dirigido por Mikel Arteta para mantener al equipo londinense en la cima de la tabla.

“Fue un gran momento para nosotros”, declaró el capitán Martin Ødegaard tras el encuentro. “Tuvimos que insistir una y otra vez hasta conseguirlo”.

Arsenal mantiene ventaja sobre Manchester City

Con esta victoria, el Arsenal conserva cinco puntos de ventaja sobre el Manchester City, que aún tiene tres partidos por disputar pero ya no depende exclusivamente de sí mismo para conquistar la liga.

El conjunto “gunner” quedó a solo dos victorias de ganar su primera Premier League desde 2004. Sus próximos compromisos serán ante el descendido Burnley y luego frente al Crystal Palace, que podría reservar jugadores por la final de la Conference League.

Además, el Arsenal sigue soñando con un histórico doblete, ya que disputará la final de la UEFA Champions League ante el Paris Saint-Germain el próximo 30 de mayo.

West Ham se complica en la lucha por no descender

La derrota dejó al West Ham en puestos de descenso, a un punto de la salvación y con apenas dos jornadas restantes. El Tottenham Hotspur podría ampliar la diferencia si vence al Leeds United este lunes.

Por su parte, el Nottingham Forest aseguró prácticamente su permanencia tras empatar 1-1 ante el Newcastle United.