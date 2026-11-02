Kimi Antonelli, el ascenso de un campeón histórico de la Fórmula 1

El piloto italiano de Mercedes, Kimi Antonelli, celebra la victoria en el campeonato mundial al finalizar el Gran Premio de México de Fórmula 1, en el circuito Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México, el 1 de noviembre de 2026.

Kimi Antonelli escribió su nombre en los libros de historia de la Fórmula 1 al proclamarse campeón del mundo en el Gran Premio de Ciudad de México. Con apenas 20 años, el piloto italiano de Mercedes se convirtió en el campeón más joven de todos los tiempos, coronando una temporada extraordinaria que comenzó sin victorias y terminó con la conquista del título más importante del automovilismo.

Su consagración representa una de las irrupciones más sorprendentes de los últimos años en la categoría. Antonelli había llegado a 2026 después de una primera campaña irregular, en la que terminó con menos de la mitad de los puntos de su compañero George Russell. Sin embargo, cinco momentos marcaron el camino hacia una corona que parecía improbable al comienzo del campeonato.

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El primer triunfo que cambió su temporada

El inicio de año no fue sencillo para Antonelli. Un fuerte accidente durante los entrenamientos del Gran Premio de Australia y un segundo puesto detrás de Russell en la carrera inaugural parecían confirmar que todavía debía recorrer un largo camino para convertirse en la principal referencia de Mercedes.

Todo cambió en China. En una salida memorable, superó al siete veces campeón Lewis Hamilton y comenzó a construir una victoria que consiguió con autoridad, mientras Hamilton, Russell y Charles Leclerc protagonizaban la batalla por las posiciones restantes del podio.

La emoción se apoderó del italiano al cruzar la meta. Entre lágrimas y prácticamente sin palabras, celebró su primera victoria en la Fórmula 1, convirtiéndose en el segundo ganador más joven de la historia de la categoría.

El piloto italiano de Mercedes, Kimi Antonelli, celebra luego de coronarse como campeón de la temporada de Fórmula 1, el 1 de noviembre de 2026. CARL DE SOUZA / AFP

La batalla con Russell y el golpe de autoridad

El triunfo en China fue el comienzo de una racha de cinco victorias consecutivas que catapultó a Antonelli hasta el liderato del campeonato. Mientras el italiano encontraba regularidad, Russell comenzaba a perder terreno.

Uno de los capítulos más emocionantes llegó en el Gran Premio de Canadá, donde ambos pilotos de Mercedes protagonizaron un intenso duelo durante 30 vueltas. Los compañeros intercambiaron posiciones en varias ocasiones y estuvieron cerca de protagonizar un contacto en medio de una lucha que mantuvo la tensión hasta que un problema de motor terminó con las aspiraciones de Russell.

El británico tuvo que abandonar y golpeó con frustración el volante de su monoplaza. La situación empeoró en Mónaco, donde Antonelli volvió a ganar y Russell sufrió las consecuencias de un fallo del sistema de cronometraje que provocó sanciones equivocadas por exceso de velocidad en el pit lane.

Resistencia en medio de las dificultades

La temporada también puso a prueba el carácter de Antonelli. Después de los problemas mecánicos sufridos en Barcelona y de los triunfos de Hamilton y Russell en las siguientes carreras, su ventaja comenzó a reducirse.

En Silverstone, durante el Gran Premio de Gran Bretaña, el italiano protagonizó una de las muestras más importantes de determinación del campeonato. Cuando perseguía a Charles Leclerc por la primera posición, sufrió daños en la carrocería alrededor de la rueda delantera izquierda, una avería que comprometió seriamente su capacidad para girar en las curvas.

Desde Mercedes le pidieron por radio que entrara a boxes y retirara el automóvil, pero Antonelli decidió continuar, intentando rescatar al menos un punto. Finalmente, una penalización por abandonar los límites de la pista lo dejó sin recompensa, aunque su actitud evidenció que estaba dispuesto a luchar hasta las últimas consecuencias.

El piloto italiano de Mercedes, Kimi Antonelli, sostiene su trofeo mientras celebra con sus compañeros de equipo tras ganar el Gran Premio de Italia de Fórmula 1 en el circuito Autodromo Nazionale Monza en Monza, al norte de Italia, el 6 de septiembre de 2026. Marco BERTORELLO / AFP

Una victoria inolvidable en casa

El Gran Premio de Italia representó otro momento decisivo. Dos años después de sufrir un accidente durante su debut en un fin de semana de Fórmula 1 en Monza, Antonelli regresó al circuito italiano convertido en uno de los grandes protagonistas del campeonato.

El piloto de Mercedes protagonizó una remontada espectacular desde la decimonovena posición de la parrilla. Avanzó rápidamente entre sus rivales, tomó el liderato en la vuelta 17 y administró la ventaja hasta conseguir una victoria histórica frente a sus aficionados.

Ningún italiano ganaba en casa desde hacía 60 años y ningún piloto había conseguido imponerse después de partir desde una posición tan retrasada desde 1983.

La celebración tuvo un detalle particular: Antonelli llegó a comer espaguetis de uno de los trofeos, en una imagen que resumió la alegría de una victoria que lo consolidó como aspirante al título.

La exhibición en Austin y la consagración

El último gran impulso llegó en el Circuito de las Américas, donde Antonelli protagonizó una actuación que impresionó incluso a Toto Wolff, jefe de Mercedes, quien calificó aquella carrera como probablemente la mejor que había visto del italiano.

Antonelli consiguió la pole position, defendió el liderato ante Max Verstappen y Charles Leclerc en la salida y controló la carrera con una madurez extraordinaria. Su actuación tuvo un valor añadido: Mercedes ya no contaba con la superioridad que había mostrado durante buena parte del campeonato, pues Red Bull y Ferrari habían reducido considerablemente la diferencia de rendimiento.

El piloto italiano ganador de la carrera Mercedes, Kimi Antonelli, sostiene el trofeo mientras celebraba el podio al concluir el Gran Premio de Fórmula Uno de Estados Unidos en el Circuito de los Estados Unidos en Austin, Texas, el 25 de octubre de 2026. RONALDO SCHEMIDT / AFP

Russell, por su parte, solamente pudo finalizar octavo, mientras su compañero daba otro paso decisivo hacia la corona. Al llegar a México, Antonelli necesitaba apenas dos puntos para asegurar matemáticamente el campeonato.

Finalmente, el Gran Premio de Ciudad de México se convirtió en el escenario de su consagración. Con 20 años, el italiano alcanzó una distinción que parecía reservada para una generación de pilotos que todavía debía esperar su oportunidad.

De aquella primera victoria en China a la conquista del campeonato, Antonelli transformó una temporada que comenzó entre dudas en una campaña histórica. Mercedes encontró en su joven piloto a su nueva gran figura y la Fórmula 1 tiene a un campeón que ha adelantado los tiempos de su propia historia.