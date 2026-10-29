jueves 29  de  octubre 2026
MOTORES

¡Apunta a la historia! Kimi Antonelli busca en México ser el campeón más joven de la Fórmula 1

Al piloto italiano de Mercedes, Kimi Antonelli, le basta terminar entre los nueve primeros del GP de Ciudad de México para asegurar matemáticamente el título

El italiano Kimi Antonelli, de Mercedes, sostiene el trofeo tras ganar el Gran Premio de Miami, el 3 de mayo de 2026.

El italiano Kimi Antonelli, de Mercedes, sostiene el trofeo tras ganar el Gran Premio de Miami, el 3 de mayo de 2026.

CHANDAN KHANNA / AFP
Por Andrés Espinoza Anchieta

MÉXICO.- Kimi Antonelli buscará el domingo en México convertirse, con apenas 20 años, en el campeón más joven en la historia de la Fórmula 1 y el primer italiano en conquistar el título desde hace más de 70 años.

Le basta terminar entre los nueve primeros del Gran Premio de la Ciudad de México para asegurar matemáticamente el campeonato.

Lee además
El piloto neerlandés de Red Bull Racing, Max Verstappen (izquierda), se prepara antes de una sesión de entrenamientos previos al Gran Premio de China de Fórmula 1 en el Circuito Internacional de Shanghái, el 13 de marzo de 2026.
MOTORES

Verstappen amenaza con aplazar una coronación histórica de Antonelli en la Fórmula 1
El piloto italiano ganador de la carrera Mercedes, Kimi Antonelli, sostiene el trofeo mientras celebraba el podio al concluir el Gran Premio de Fórmula Uno de Estados Unidos en el Circuito de los Estados Unidos en Austin, Texas, el 25 de octubre de 2026.
Fórmula 1

Antonelli acaricia la gloria en la Fórmula 1 tras dominar el GP de Estados Unidos

Antonelli tendrá el domingo 20 años y 68 días. Y si conquista el título, el piloto de Mercedes le arrebatará el récord al alemán Sebastián Vettel, que tenía 23 años y 134 días cuando ganó el campeonato en 2010.

"Estoy muy emocionado. Me encantaría asegurar el título con categoría, con un gran resultado", dijo Antonelli la semana pasada antes del GP de Estados Unidos, en el que terminó primero.

En apenas su segunda temporada en la Fórmula 1, Antonelli está a las puertas de un título que Italia espera desde hace más de siete décadas.

El anterior monarca italiano en la categoría reina del automovilismo fue Alberto Ascari con un bicampeonato en 1952 y 1953.

El primer campeón de la F1 fue también un italiano: Giuseppe Farina en la temporada inaugural de 1950.

Hamilton, rendido ante Kimi

Al dominar el serial 2026 con nueve victorias, Antonelli lidera la clasificación con 365 puntos.

Le sigue de lejos, en segundo lugar, su coequipero británico George Russell con 242 unidades.

El también británico Lewis Hamilton, de Ferrari, es tercero con 241 puntos.

A la temporada 2026 le restan cinco fechas. Con un máximo posible de 125 puntos por ganar, las probabilidades de ambos británicos de ser campeones son remotas.

A Antonelli le bastaría terminar noveno para llegar a 367 puntos y coronarse de manera automática, aunque en México buscará el título por todo lo alto con una victoria.

Con sus siete títulos en el palmarés, Hamilton sabe que esta carrera por la corona del 2026 está perdida y reconoce que Antonelli "merece ser campeón".

Hamilton recordó que, en 2024, cuando aún corría para Mercedes, Kimi ya estaba perfilado para un futuro brillante mientras se desempeñaba como piloto de pruebas de las "flechas plateadas".

"Kimi estaba cerca del equipo, nos seguía mucho", recordó Hamilton, también la semana pasada. "Yo sabía quién iba a sustituirme".

Antonelli puede ser el quinto piloto de la Fórmula 1 que asegura el campeonato en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la capital mexicana.

Antes lo lograron los británicos John Surtees (1964), Graham Hill (1968) y Hamilton (2017 y 2018), así como el neozelandés Denny Hulme (1967).

El retorno de "Checo" Pérez

En México, Max Verstappen buscará hacerse con el podio. Es el máximo ganador en la historia del Gran Premio de México con cinco victorias y quiere terminar dentro de los mejores de la temporada.

El piloto neerlandés de Red Bull es cuarto de la clasificación con 236 unidades.

Otro factor de gran interés de este Gran Premio de México es el regreso del local Sergio Pérez con Cadillac, escudería debutante en Fórmula 1.

El "Checo" Pérez tomó en 2025 un año sabático tras su salida de Red Bull.

El piloto mexicano Sergio "Checo" Pérez, de Cadillac, llega a una rueda de prensa previa al Gran Premio de México, el 27 de octubre de 2026.

El piloto mexicano Sergio "Checo" Pérez, de Cadillac, llega a una rueda de prensa previa al Gran Premio de México, el 27 de octubre de 2026.

Su retorno a la pista mexicana coincidentemente será su Gran Premio número 300.

"Fue raro ver el Gran Premio de México desde casa, me costó mucho trabajo, me acordé de todas las emociones que pasaba", dijo el corredor mexicano en una rueda de prensa esta semana.

Pérez, de 36 años, ha corrido las 18 carreras de esta temporada y no ha conseguido puntos.

A media semana, el popular "Checo" avivó los ánimos de la afición mexicana con un recorrido de exhibición en la emblemática avenida Paseo de la Reforma de la Ciudad de México ante miles de seguidores.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

"Checo" Pérez llega a su 'home race' alcanzando un hito histórico: 300 GP's de Formula 1

Checo Pérez extiende su contrato con Cadillac hasta 2029

"Checo" Pérez reconoce que su mayor "reto y objetivo es llevar a Cadillac hasta adelante"

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Daniel Ortega con Elvia Junieth, en una foto sin fecha (CORTESÍA)
VIOLENCIA

Corte IDH ordena a Nicaragua proteger a la presunta víctima de abuso sexual de Daniel Ortega, desaparecida

Fotografía de un dibujo realizado por la artista Jane Rosenberg donde aparece el abogado Barry Pollack (atrás); el depuesto dictador de Venezuela, Nicolás Maduro (i); la abogada Anna Estevano (c-i); el abogado Mark Donnelly (c-d) y Cilia Flores asistiendo a una audiencia este miércoles, en Nueva York (Estados Unidos). 
EEUU

Jueza Analisa Torres asume el caso por narcoterrorismo contra Maduro tras la muerte del magistrado Hellerstein

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, interviene durante la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas en la sede de la ONU en Nueva York, el 23 de septiembre de 2026.
ECONOMÍA

Delcy Rodríguez exige al Banco de Inglaterra devolver el oro de Venezuela

El gobernador Ron DeSantis.
ELECCIONES 2026

DeSantis advierte a los republicanos: confiarse puede salir caro en las urnas

William Contreras #24 de los Cerveceros de Milwaukee posa con el premio Willie Mays al Jugador Más Valioso de la Serie Mundial 
BÉISBOL

William Contreras hace historia: tercer venezolano en ganar el MVP de la Serie Mundial

Te puede interesar

Dos sistemas de defensa aérea estadounidenses AN/TWQ-1 Avenger aparecen emplazados sobre una plataforma flotante en la laguna Lake Worth, frente a la costa de Mar-a-Lago —donde se aloja el presidente de Estados Unidos, Donald Trump—, el 24 de octubre de 2026 en Palm Beach, Florida.
FLORIDA

EEUU refuerza seguridad de Trump, blinda con sistemas de defensa aérea su residencia en Mar-a-Lago

Por Julián Varela
Ponentes en el V Anti-Communism Summit in America en Miami. 
LOS PELIGROS DEL COMUNISMO

Cumbre anticomunista en Miami: educación y llamado al voto conservador

La  líder opositora y Nobel de la Paz, María Corina Machado ofreció sus primeras declaraciones a la prensa nacional e internacional desde la Universidad Católica Andrés Bello. video
LIDERAZGO

María Corina Machado: "Estamos aquí para darlo todo por Venezuela"

El presidente Donald Trump habla con los periodistas en la Casa Blanca.
CASA BLANCA

Trump reduce la burocracia y el despilfarro en el gobierno federal

Imagen del Puerto de Miami.
RESULTADOS

Economía de EEUU registra fuerte y sólido crecimiento en 3er trimestre