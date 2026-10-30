viernes 30  de  octubre 2026
MOTORES

A las puertas de la gloria en la Fórmula 1, jefe de Mercedes apuesta por la calma

Toto Wolff, jefe de la escudería Mercedes en la Fórmula 1, pidió serenidad en camino a concretar el primer doble título para el equipo en seis años

El italiano Kimi Antonelli (Mercedes) cruza la línea final en el Gran Premio de Japón de Fórmula 1 en el circuito de Suzuka.

El italiano Kimi Antonelli (Mercedes) cruza la línea final en el Gran Premio de Japón de Fórmula 1 en el circuito de Suzuka.

EFE / FRANCK ROBICHON
Por Andrés Espinoza Anchieta

MÉXICO.- El jefe del equipo Mercedes, Toto Wolff, pidió calma y serenidad en la búsqueda del primer doble título de Fórmula 1 de la escudería en seis años, cuya primera parte podría concretarse este fin de semana en el Gran Premio de la Ciudad de México.

El italiano Kimi Antonelli, de 20 años, está a solo dos puntos de convertirse en el campeón más joven de la historia de la categoría y en el primer piloto de ese país en lograrlo desde Alberto Ascari, campeón con Ferrari en 1953.

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Mercedes, además, podría asegurar matemáticamente el campeonato de constructores la próxima semana en Brasil.

"Los campeonatos están cada vez más cerca, pero nuestra mentalidad no cambia", dijo Wolff, subrayando que la concentración y la disciplina son esenciales para el éxito.

El piloto italiano Kimi Antonelli, de Mercedes, celebra luego de ganar el Gran Premio de Espa&ntilde;a en Madrid, el 13 de septiembre de 2026.

El piloto italiano Kimi Antonelli, de Mercedes, celebra luego de ganar el Gran Premio de España en Madrid, el 13 de septiembre de 2026.

"Pensar en el resultado no nos ayudará a lograrlo", añadió. "Nos mantendremos disciplinados, afrontaremos cada sesión según llegue y nos centraremos en hacer bien todos los aspectos fundamentales".

"Y eso incluye a Fred (Vesti, el piloto reserva del equipo), que ocupará el lugar de George (Russell) en la primera sesión de entrenamientos. Es un miembro importante de nuestro equipo y sabemos que podemos confiar en él para que nos proporcione comentarios precisos y útiles mientras trabajamos en nuestro programa del viernes".

Wolff hizo estas declaraciones antes de que se conociera que Antonelli sufría una infección viral y se perdería los compromisos de prensa de este jueves, lo que abrió la posibilidad de que Vesti tomara el volante del italiano en la primera práctica libre.

Kimi saca ventaja de las mejoras

El dirigente también destacó que Antonelli se adaptó mejor que Russell al último paquete de actualizaciones introducido por Mercedes en el Gran Premio de Estados Unidos, donde consiguió su novena victoria de la temporada.

"Austin mostró el potencial que tenemos con nuestra última actualización, pero también puso de manifiesto en qué aspectos todavía nos queda trabajo por hacer", señaló.

"Hemos ganado en rendimiento, pero lograrlo de manera consistente está resultando más complicado. George sufrió especialmente con eso el fin de semana pasado y, como equipo, nuestro enfoque está en entender por qué ocurre y ayudar a que el coche alcance un mejor rango de rendimiento".

El piloto británico de Mercedes, George Russell, posa con el trofeo luego de su victoria en el Gran Premio de Azerbaiyán, el 26 de septiembre de 2026.

El piloto británico de Mercedes, George Russell, posa con el trofeo luego de su victoria en el Gran Premio de Azerbaiyán, el 26 de septiembre de 2026.

Russell se encuentra a 123 puntos de Antonelli y necesita ganar en México, mientras espera que el italiano termine fuera de los nueve primeros para mantener opciones matemáticas de luchar por el campeonato.

Todo apunta, sin embargo, a que Antonelli, de 20 años y 68 días, conseguirá los puntos necesarios para coronarse, siempre que se recupere a tiempo de la infección viral que afecta su preparación para el fin de semana.

El récord del campeón más joven de la Fórmula 1 pertenece actualmente a Sebastian Vettel, que conquistó el título con Red Bull en 2010 a los 23 años y 134 días.

FUENTE: AFP

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