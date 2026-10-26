lunes 26  de  octubre 2026
Fórmula 1

Antonelli acaricia la gloria en la Fórmula 1 tras dominar el GP de Estados Unidos

Kimi Antonelli ganó el GP de Estados Unidos de F1 y quedó a un paso del título mundial.

El piloto italiano ganador de la carrera Mercedes, Kimi Antonelli, sostiene el trofeo mientras celebraba el podio al concluir el Gran Premio de Fórmula Uno de Estados Unidos en el Circuito de los Estados Unidos en Austin, Texas, el 25 de octubre de 2026.

El piloto italiano ganador de la carrera Mercedes, Kimi Antonelli, sostiene el trofeo mientras celebraba el podio al concluir el Gran Premio de Fórmula Uno de Estados Unidos en el Circuito de los Estados Unidos en Austin, Texas, el 25 de octubre de 2026.

RONALDO SCHEMIDT / AFP
Diario las Américas | Pedro Felipe Hernández
Por Pedro Felipe Hernández

Kimi Antonelli dio otro paso hacia la historia de la Fórmula 1 al conquistar este domingo el Gran Premio de Estados Unidos. El piloto italiano de Mercedes consiguió su novena victoria de la temporada y quedó a las puertas de convertirse en el campeón mundial más joven de la historia, con la posibilidad de sellar el título la próxima semana en México.

El triunfo en el Circuito de las Américas, en Austin, confirmó el dominio de Antonelli, de 20 años, quien partió desde la pole position y mantuvo el liderato hasta la bandera a cuadros. Su actuación dejó prácticamente encarrilado el campeonato, aunque los resultados de sus principales perseguidores impidieron que pudiera celebrar el título de manera anticipada.

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El monegasco Charles Leclerc, de Ferrari, terminó segundo, mientras que el neerlandés Max Verstappen, de Red Bull, ocupó la tercera posición tras ganar las dos carreras anteriores. El británico Lewis Hamilton finalizó cuarto y George Russell, compañero de Antonelli en Mercedes, cruzó la meta en el octavo puesto.

Ambos resultados permitieron prolongar la lucha por el campeonato al menos una semana más. De haber terminado Hamilton o Russell en posiciones inferiores, Antonelli habría asegurado matemáticamente la corona en territorio estadounidense.

«El coche se sintió perfecto hoy. Intento divertirme y espero luchar por otra victoria en Ciudad de México», declaró el italiano tras la carrera.

Una salida decisiva en Austin

Antonelli construyó buena parte de su triunfo con una salida contundente desde la pole position. El italiano superó a Verstappen en los primeros metros y tomó el interior de la primera curva, una de las zonas más delicadas del trazado estadounidense por su pronunciada subida y el estrecho espacio disponible para los monoplazas.

El neerlandés se vio obligado a luchar con los dos Ferrari mientras el líder de Mercedes comenzaba a ampliar su ventaja. Antonelli mantuvo el control durante la carrera y permitió que su equipo siguiera de cerca las posiciones de Russell y Hamilton, determinantes para conocer si el campeonato podía quedar resuelto.

«No fue una buena carrera para nosotros. Mi salida fue normal; es algo que nos está pasando de manera consistente», reconoció Verstappen, en referencia a las dificultades que ha experimentado con las arrancadas durante la temporada.

Mercedes ya piensa en la celebración

Tras recibir la bandera a cuadros, Antonelli escuchó por radio las felicitaciones de Toto Wolff, jefe de Mercedes, quien describió el resultado como «otro pequeño paso» hacia el campeonato.

Sin embargo, el significado de la victoria es mucho mayor: el italiano tiene la oportunidad de culminar en México una temporada que puede convertirlo en una de las grandes figuras de la historia de la categoría.

Si conquista el título, Antonelli se convertirá en el primer piloto italiano campeón mundial desde Alberto Ascari, quien logró su segunda corona en 1953.

La celebración también promete ser especial. Debido a que en Texas la edad legal para consumir alcohol es de 21 años, Antonelli no pudo beber champán en el podio. En la sala de descanso posterior a la carrera, Leclerc y Verstappen bromearon sobre la posibilidad de celebrar con tequila en México, antes de la siguiente cita del calendario en Brasil.

¿Qué necesita Antonelli para ser campeón en México?

El italiano aventaja a Russell por 123 puntos y a Hamilton por 124, con cinco carreras y un máximo de 125 puntos todavía disponibles en la temporada, según el escenario descrito tras el Gran Premio de Estados Unidos.

Las combinaciones que pueden darle el título en Ciudad de México son favorables para el piloto de Mercedes:

- Si termina por delante de Russell y Hamilton, conquistará el campeonato.

- Si Russell gana la carrera, Antonelli necesita finalizar noveno o mejor.

- Si Hamilton gana, el italiano debe terminar décimo o mejor.

- Si ninguno de sus dos rivales gana, Antonelli será campeón independientemente de su resultado.

El Gran Premio de Ciudad de México, que se disputará en el Autódromo Hermanos Rodríguez, puede convertirse así en el escenario de una coronación histórica. Después de nueve victorias y una temporada de dominio, Antonelli tiene el campeonato al alcance de la mano y la oportunidad de inscribir su nombre entre los campeones más jóvenes de la Fórmula 1.

Metadescripción SEO: Kimi Antonelli ganó el GP de Estados Unidos de F1 y quedó a un paso del título mundial. Descubre qué necesita para ser campeón en México.

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