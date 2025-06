Lanzador dominicano se convierte en el hombre de la fortuna para los Marlins

Quizás lo más importante para el quisqueyano en su más reciente salida ante los californianos fue la recuperación que tuvo luego de un primer episodio en el que parecía que el desenlace sería muy distinto. Los Gigantes colocaron a dos hombres en circulación rápidamente con sencillos consecutivos y un posterior boleto a Matt Chapman llenaría las bases.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por EDWARD Br CABRERA C. (@ecabrera30)

Sin embargo, Cabrera logró salir ileso del apuro con un par de ponches.

"Fue un largo primer inning para mí", admitió el brazo en declaraciones para el portal oficial del club. "Después de que conseguí el tercer out, lo que estaba pensando era que una vez que saliera otra vez, tenía que atacar. No importa si me batean, solo tengo que salir, atacar y conseguir tantos outs como pueda", añadió.

En general, Cabrera, de 27 años de edad y quien está en su quinta temporada en las Grandes Ligas, todas con el uniforme de los Marlins, marca una efectividad de 4.14, con un WHIP de 1.42 en sus primeras nueve aperturas del vigente torneo.

Confianza de su mandamás

"Cabby estuvo increíble", señaló el mánager Clayton McCullough. "La habilidad que tuvo en ese primer inning de navegar y salir de eso ileso fue grande para nosotros. El lanzar strikes en general ha sido diferente para él. Hablamos mucho sobre Cabby incluso desde el spring training. Todos sentimos que había una mejor versión en cuanto a su desempeño que no había mostrado todavía. Pienso que está en una gran racha ahora cuando ataca, tiene mucha confianza en sus pitcheos y en poder atacar la zona de strike con múltiples envíos. Y en las oportunidades en las que ha tenido la espalda contra la pared, simplemente se concentra y continúa atacándola", cerró.