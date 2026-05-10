Cubanos se mofan de alardes del régimen acerca de enfrentar supuesta intervención de EEUU

LA HABANA.- El antiguo refugio antiaéreo, construido a mediados de la década de 1980 en las entrañas de una colina conocida como Loma del Burro, en el municipio Diez de Octubre, a veinte minutos en automóvil del centro de La Habana, se ha convertido en un sitio de pervertidos sexuales y dormitorio de mendigos que pernoctan por la zona.

Fue durante la administración del presidente Ronald Reagan, cuando el dictador Fidel Castro ordenó construir túneles y refugios por todo el país para proteger bienes, armas y a la población de una supuesta guerra contra Estados Unidos que nunca llegó. En ese momento, el ejército cubano era el más grande de América Latina con más de un millón y medio de soldados, reservistas y milicianos.

Las tropas terrestres contaban con alrededor de tres mil tanques y vehículos blindados. Una amplia gama de artillería de varios calibres, medios antiaéreos de última generación en aquella época, más de doscientos aviones de combates MIG, lanchas torpederas y cuatro submarinos de diésel.

Las tropas élites y fuerzas regulares tenían experiencia en el combate real. Por esos años, Castro había enviado a miles de hombres a pelear en las guerras civiles de Angola y Etiopía. Instructores militares cubanos adiestraron en robos de bancos, secuestros y atentados con bombas a varios grupos terroristas como ETA, OLP o las FARC. Lo mismo se enviaba una brigada de tanques a las Alturas de Golán, a combatir junto al ejército sirio contra Israel, que militares de la Isla planificaban acciones subversivas en Colombia o El Salvador.

El barbudo dictador diseñó la tesis de La Guerra de Todo el Pueblo: en caso de ocupación del ejército de Estados Unidos, desgastar al enemigo con tácticas de la guerra de guerrillas.

Cuando hubo subsidio

Entonces, la antigua URSS enviaba a Cuba trece millones anuales de toneladas de petróleo, armamento gratuito y miles de millones de rublos que superaban en más de dos veces la ayuda del Plan Marshall para la reconstrucción de Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Además, la Isla contaba con una brigada del ejército soviético emplazada en El Wajay, al sur de La Habana, y una sofisticada base de espionaje electrónico llamada Finca Lourdes, al oeste de la capital.

La caída del comunismo en Europa del Este provocó que, al no recibir dinero, armamento ni combustible, Cuba entrara de golpe en una etapa de indigencia identificada como Período Especial. En esos años duros, los apagones eran de catorce horas diarias y los cubanos comían poco y mal. En contra de su naturaleza, Fidel Castro tuvo que desistir de sus planes guerreristas.

Cambió de método. De enviar tropas militares a subvertir una nación utilizando los servicios de inteligencia. La obra maestra fue Venezuela y su ventrílocuo en esa nación, Hugo Chávez. Sin disparar un tiro, Castro conquistó al país sudamericano, con una población tres veces mayor que la de Cuba y un PIB que lo cuadruplicaba.

La colonización

A golpe de pretextos ideológicos colonizó Venezuela. Mientras, obtuvo miles de millones de dólares enviando médicos y profesionales, asesorando a la contrainteligencia venezolana sobre cómo reprimir opositores y reexportando una parte considerable del petróleo que Chávez regalaba a la Isla.

Las fuerzas armadas cubanas sufrieron una mutación. Algunos generales cambiaron sus uniformes verde olivo por impolutas guayaberas blancas. La prioridad fueron los negocios. Raúl Castro fundó GAESA, un emporio que reúne a cientos de empresas y capitaliza el 90 por ciento de las divisas que entran a Cuba.

Ese capitalismo familiar se consolidó en el siglo XXI. GAESA pasó de manejar cientos de millones a tener cuentas bancarias con 18.000 millones de dólares e invertir más de 20.000 millones de dólares en la construcción de hoteles y otros bienes raíces.

GAESA, o sea, Raúl Castro, su familia y un grupo de amiguetes, son dueños de ETECSA, la única empresa de telecomunicaciones, controlan el esquema de exportación de servicios médicos, donde explotan laboralmente al personal de salud pagándole entre un diez o veinte por ciento del salario real que reciben. También administran gasolineras, tiendas en dólares y un puerto en el Mariel.

Los negociadores

Por eso el hijo y un nieto de Raúl Castro negocian a su nombre directamente con el gobierno de Estados Unidos. Controlan, gracias a la expropiación, el dinero y las riquezas de la nación. El clan de los Castro pretendía negociar una estrategia parecida a la de Venezuela. Castrismo 2.0.

Raúl esperaba la muerte en su residencia de La Rinconada, luego lo enterraban en la zona montañosa del II Frente, en Santiago de Cuba, al lado de su esposa Vilma Espín y su amigo el bailarín español Antonio Gades, mientras su familia se comprometía a realizar cambios en Cuba solo en materia económica. En el exilio y al secretario de Estado Marco Rubio no les gustó ese plan.

Entonces el régimen decidió huir hacia adelante. Aprovechando el recrudecimiento del embargo por parte de Trump, desempolvó planes de contingencia destinados a enfrentar una hipotética invasión militar de Estados Unidos. Y en medio de una crisis general, sin apenas combustible y con la población descontenta por la pésima gestión de Díaz-Canel, se han activado adiestramientos militares en universidades y empresas estatales.

Pero las actuales fuerzas armadas son una sombra del pasado. El armamento es obsoleto. Y la preparación militar muy deficiente.

Ni balas

Cuenta un recluta, “en el año y medio que llevo en el ejército, solo dos veces he tirado con balas de fuego, porque escasean. La mitad de los fusiles AKM de la unidad están en mal estado técnico. Así sucede con la artillería y otros medios”.

Un ex oficial de las FAR, quien participó en la construcción de túneles y refugios en diversas zonas del país, dice “la mayoría de esos refugios ya no se utilizan. Otros, por fallos en su ejecución, en caso de un bombardeo aéreo, es mejor no resguardarse dentro. Los que están activos son los refugios que protegen la técnica militar”.

“Pero esas armas, además de obsoletas, no reciben mantenimiento adecuado o se han vendido a Corea del Norte. Esos refugios están localizados por la inteligencia militar de Estados Unidos. No hace falta un bombardeo intensivo para destruir a esas fuerzas. La forma más eficaz de enfrentamiento con tropas de Estados Unidos no es con armamento convencional. Es utilizando tácticas de insurgencias o métodos estilo Irán con jeeps ligeros artillados, el uso de minas y drones de combate".

"Militarmente no hay capacidad para cerrar el Estrecho de la Florida, la flota aérea es nula al igual que la antiaérea. En una ocupación, la mejor estrategia de desgastes es utilizar franco tiradores y comandos de las tropas especiales. Pero Estados Unidos no va a desplegar tropas en el terreno. Lanzarían misiles de precisión a determinados lugares y fuerzas Deltas para operaciones específicas. Con esa opción, la posibilidad de derrotarlos es cero, aunque derriben una aeronave o destruyan un misil".

Operación quirúrgica

"Irán, con un ejército mucho más poderoso, solo derribó cinco o seis aviones y pudo matar a trece soldados estadounidenses. Lo ayuda su geografía montañosa, el Estrecho de Ormuz y su estrategia de extender la guerra a países vecinos. Cuba no tiene esas capacidades militares. El gobierno vende el relato de que es 'una guerra contra el pueblo'. Pero es una operación militar quirúrgica contra el régimen. Pero como en todo conflicto armado, se producirán bajas civiles y habrá daños colaterales”, asevera el ex oficial.

Mientras la defensa civil divulgaba una guía familiar -según un documento fechado el 26 de abril y promovido por la primera secretaria del partido comunista en Granma Yudelkis Ortiz- ante un posible escenario de guerra, donde se recomienda preparar una mochila con alimentos enlatados, galletas, frutas, pan, cereales y caramelos, Ramsés, padre de dos hijos, se lo toma a broma.

“Si no fuera tan dramática la realidad, parecería una película de Chaplin. ¿De dónde coño la gente va a preparar una mochila con cosas que no tienes en tu casa y no puedes conseguir? ¿Sabrá Díaz-Canel que cualquier lata en conserva cuesta más de mil pesos en una MiPyme? ¿Frutas, cereales, caramelos? No me jodan, si muchos niños no pueden ni celebrar su cumpleaños. ¿Van a ir al refugio con caramelos? Creía que era un meme o una broma. Por cierto, esa dirigente, tal vez por vergüenza, quitó esa guía de sus redes sociales”, señala Ramsés.

Zulema, ama de casa, no cree en las declaraciones de Estados Unidos ni en las de Cuba. "Un día Trump dice que conquistará La Habana y al día siguiente el gobierno saca por la televisión un buey empujando un cañón y veinte muchachos arrastrados por la tierra con la cara llena de betún negro. Pa' mearse de la risa. Dijeron que los americanos van a parquear un portaviones en el malecón y en el noticiero salieron funcionarios con caras largas diciendo que están preparados para ganar la guerra, pero sus rostros los delatan. Esto me recuerda la guerrita de la chambelona en 1917. Es como dos tipos que se dicen cosas y nadie tira la primera galleta. La gente está loca porque pase algo”.

Ronald, vecino del reparto Sevillano, al sur de La Habana, asegura que “el gobierno quiere utilizar a la ciudadanía como carne de cañón. No sé cuántos cubanos están dispuestos a morir por una guerra que no es la suya. En una guerra siempre se corren riesgos. Vivo cerca de Villa Marista -cuartel general de la policía política- y si les tiran misiles espero que sean precisos”.

No preocupación

DLA les preguntó a 17 personas si estaban preocupados por una posible intervención militar de Estados Unidos y respondieron NO. Todos desean una operación militar que permita derrocar al régimen. Camilo, jubilado, piensa que “los que tienen que defender a la ‘revolución’ son sus parientes y enchufados que han ganado millones de dólares robándoselos al pueblo. ¿Hasta cuándo? Necesitamos ponerle punto final al castrismo”.