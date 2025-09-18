jueves 18  de  septiembre 2025
Lionel Messi cerca de renovar contrato con Inter Miami por varios años

Lionel Messi y Inter Miami están a punto de cerrar la renovación de contrato que mantendrá al astro argentino en la MLS

El argentino Lionel Messi, del Inter Miami, reacciona después de la derrota de su equipo ante el FC Cincinnati, el 16 de julio de 2025.

El argentino Lionel Messi, del Inter Miami, reacciona después de la derrota de su equipo ante el FC Cincinnati, el 16 de julio de 2025.

JEFF DEAN / Getty Images vía AFP
Por Pedro Felipe Hernández

Lionel Messi y Inter Miami están a punto de cerrar la renovación de contrato que mantendrá al astro argentino en la MLS por varias temporadas más, según informaron ESPN y los periodistas Lizzy Becherano y Moisés Llorens.

El acuerdo todavía requiere resolver “unos pocos detalles”, pero se espera que se firme pronto. Una vez alcanzado, la Major League Soccer deberá revisar y aprobar oficialmente el nuevo contrato.

El vínculo actual de Messi expira al finalizar la temporada 2025. El delantero, de 38 años, llegó al club en julio de 2023 y desde entonces ha marcado un antes y un después en la historia de la franquicia. En sus primeras semanas, lideró a los Herons a conquistar la Leagues Cup 2023, el primer título de la institución. En 2024, llevó al equipo al Supporters’ Shield y a establecer un récord de puntos en la liga.

Además, Messi fue clave con 28 goles y 14 asistencias en 36 partidos en 2025, consolidándose como el máximo referente ofensivo del conjunto de Miami y revalidando su condición de MVP de la MLS.

El propietario del club, Jorge Mas, ha reiterado su compromiso de mantener al campeón del mundo con Argentina en el equipo, especialmente de cara a la inauguración del Miami Freedom Park en 2026, un proyecto emblemático para la franquicia.

Actualmente, Inter Miami ocupa el sexto lugar en la Conferencia Este en la recta final de la temporada regular, con Messi como gran figura.

