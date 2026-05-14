Messi brinda un nuevo recital en triunfo del Inter Miami

El atacante argentino Lionel Messi, del Inter Miami, celebra luego de anotar un gol en un partido, el 4 de abril de 2026.

LOS ÁNGELES.- A 29 días del inicio del Mundial , Lionel Messi firmó este miércoles dos goles y una asistencia en un emocionante triunfo del Inter Miami por 5-3 ante el FC Cincinnati en la decimotercera jornada de la MLS , que vivió una gris despedida del colombiano James Rodríguez del Minnesota United.

Messi, que suma 11 dianas en 12 partidos, impulsó al Inter a remontar dos veces un marcador en contra en Cincinnati (Ohio).

FÚTBOL Messi anota en su juego 100 en Miami, pero no puede evitar la caída del Inter

FÚTBOL Messi busca saldar una deuda pendiente en su partido 100 con el Inter Miami

Su primer tanto en el TQL Stadium fue producto de un afortunado rebote en el minuto 24.

Rodrigo De Paul le sirvió un pase filtrado que fue interceptado por el central estadounidense Matt Miazga, cuyo rechace impactó en la pierna de Messi y se dirigió directo a la red.

Los locales le dieron la vuelta con tantos del togolés Kévin Denkey, de penalti en el 41, y del checo Pavel Bucha en el 49, pero Messi volvió a aparecer para empatar en el 55 tras una jugada trenzada por todos los atacantes del Inter.

El técnico argentino Guillermo Hoyos, relevo en abril del dimitido Javier Mascherano, volvió a alinear un tridente ofensivo con el delantero uruguayo Luis Suárez y el mexicano-argentino Germán Berterame por delante de Messi.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Inter Miami CF (@intermiamicf)

Pero, más que con estos dos arietes, el crack argentino combinó a la perfección con su joven compatriota Mateo Silvetti una vez que el brasileño Evander puso en cabeza de nuevo a Cincinnati con un trallazo desde fuera del área en el 64.

El Inter dio el vuelco definitivo cuando Messi asistió en el 79 a Silvetti, que acababa de sustituir a Suárez.

Berterame puso arriba al Inter en el 84 y Messi provocó el quinto tanto de Miami en el 89.

El argentino se lanzó al césped para rematar un centro de Silvetti con su pierna derecha, en un disparo que se estrelló en el poste y llegó a la red después de tocar al arquero Roman Celentano, por lo que contó como autogol del portero.

Afinado para el Mundial

A sus 38 años, Messi ratificó su dulce momento de forma en la cuenta regresiva para que Argentina defienda su título en el Mundial de Norteamérica a partir del 11 de junio, una cita para la que el punta se sigue resistiendo a confirmar oficialmente su presencia.

El Inter tiene dos partidos más por delante antes de que la MLS entre el 25 de mayo en un parón por la Copa del Mundo, que hospedan Estados Unidos, México y Canadá.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Inter Miami CF (@intermiamicf)

"Hablar de Leo es algo que impacta, primero por la persona y luego por el jugador que es. Hay un derroche de energía y trabajo en el campo", le reconoció Hoyos.

Con este triunfo, el Inter ascendía provisionalmente al segundo lugar de la Conferencia Este con 25 puntos, a dos unidades del líder Nashville SC.

Adiós adelantado de James

En otros escenarios, James Rodríguez tuvo un triste adiós al Minnesota United con una derrota en casa 1-0 frente al Colorado Rapids.

Antes del inicio del juego, el United emitió un comunicado para confirmar que el mediapunta será liberado para que se sume a la concentración mundialista de Colombia.

James, que aterrizó en febrero en el United, se ausentará así de las dos últimas jornadas previas al parón.

El efímero contrato entre James y Minnesota concluye durante ese paréntesis de la competición. El United se guardó una opción de extenderlo hasta final de año, aunque todo apunta a que no la ejercerá.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por James Rodriguez (@jamesrodriguez10)

James partió como titular en un encuentro decidido con un solitario gol del brasileño Rafael Navarro en el minuto 26.

El colombiano recibió aplausos del público al ser sustituido en el 64. Su registro con los Loons muestra seis jornadas disputadas, dos como titular, con dos asistencias y ningún gol.

El triplete más precoz

La MLS también disfrutó el miércoles con dos perlas de algunos de sus talentos precoces.

El New York Red Bulls venció 3-2 al Columbus Crew con tres goles de la promesa estadounidense Julian Hall.

A sus 18 años y 50 días, el extremo se convirtió en el jugador más joven en lograr un triplete en la MLS, superando al mexicano-estadounidense Ricardo Pepi, que lo consiguió en 2021 a los 18 años y 196 días.

Una joya aún más precoz, el estadounidense Cavan Sullivan, anotó su primer gol en la MLS a los 16 años y 227 días, en una derrota del Philadelphia Union 4-3 ante Orlando City.

FUENTE: AFP