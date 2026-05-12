martes 12  de  mayo 2026
Fútbol

Messi lidera la lista preliminar de Argentina para defender el título en el Mundial 2026

Lionel Messi lidera la lista preliminar de Argentina para el Mundial 2026. Lionel Scaloni presentó una convocatoria de 55 jugadores con varias figuras campeonas del mundo y jóvenes promesas.

El delantero argentino Lionel Messi celebra tras anotar su segundo gol durante el partido de clasificación sudamericana para la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Argentina y Venezuela en el estadio Más Monumental de Buenos Aires, el 4 de septiembre de 2025.

El delantero argentino Lionel Messi celebra tras anotar su segundo gol durante el partido de clasificación sudamericana para la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Argentina y Venezuela en el estadio Más Monumental de Buenos Aires, el 4 de septiembre de 2025.

Luis ROBAYO / AFP
Por Pedro Felipe Hernández

El capitán Lionel Messi encabeza la lista preliminar de convocados de la Argentina national football team para el Mundial de Norteamérica 2026, según anunció este lunes la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

El seleccionador Lionel Scaloni presentó una nómina inicial de 55 futbolistas, de los cuales solo 26 integrarán la convocatoria definitiva que será revelada a finales de mayo.

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La lista mantiene el núcleo del equipo que conquistó el Mundial de Catar 2022, con figuras como Emiliano Martínez, Cristian Romero, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Lautaro Martínez y Julián Álvarez.

También aparecen otros campeones del mundo como Nicolás Otamendi, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso y Marcos Acuña.

Scaloni apostó además por una mezcla de juventud y talento emergente con nombres como Giuliano Simeone, Claudio Echeverri y Franco Mastantuono, una de las grandes promesas del fútbol argentino.

Las ausencias más destacadas

Entre las principales bajas aparecen Ángel Di María, retirado de la selección, además del arquero Franco Armani y Juan Foyth, quien quedó fuera por lesión.

Tampoco fueron incluidos Paulo Dybala ni Ángel Correa, dos ausencias que han generado debate entre los aficionados argentinos.

Argentina debutará ante Argelia

La Albiceleste comenzará la defensa de su corona mundial el próximo 16 de junio en el Arrowhead Stadium de Kansas City, Estados Unidos, frente a Argelia, en un Grupo J que también integran Austria y Jordania.

Con Messi todavía como líder futbolístico y emocional, Argentina buscará convertirse en la primera selección en repetir título mundial desde Brasil en 1962.

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