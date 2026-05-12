Messi se mantiene como el jugador mejor pagado en la MLS

El argentino Lionel Messi, capitán del Inter Miami, durante un partido del club.

LOS ÁNGELES.- Lionel Messi se mantiene como el futbolista mejor pagado de la MLS , según una actualización de la lista de salarios publicada este martes, que reveló los sueldos de recién llegados como James Rodríguez , Germán Berterame y Timo Werner.

Los 28,3 millones de dólares garantizados que percibe anualmente Messi en el Inter Miami se mantienen a una distancia sideral del resto de jugadores de la liga norteamericana.

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Este sueldo no contempla otro tipo de ingresos del astro argentino, como su amplia cartera de patrocinios o su opción para hacerse con una participación en la franquicia floridana, a la que se incorporó a mediados de 2023.

El capitán albiceleste, vigente Bota de Oro y Jugador Más Valioso (MVP) de la liga a sus 38 años, se ha comprometido a permanecer en Miami hasta el final de la temporada 2028.

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Su salario encabeza la lista publicada este martes por la asociación de jugadores de la MLS (MLSPA).

El surcoreano Son Heung-Min, figura del Los Ángeles FC (LAFC) desde la pasada temporada, se mantiene en el segundo lugar con 11,2 millones de dólares anuales.

El tercer lugar lo ocupa el mediocampista argentino Rodrigo De Paul, compañero de Messi en el Inter y en la selección albiceleste que ganó el Mundial en Catar 2022, con 9,7 millones de dólares.

El mexicano Hirving "Chucky" Lozano se sitúa en el cuarto puesto (9,3 millones de dólares), a pesar de que esta temporada está apartado de la disciplina del San Diego FC, y el paraguayo Miguel Almirón (7,9 millones), del Atlanta United, en la quinta.

Puesto de James

En el listado aparece por primera vez el colombiano Rodríguez con un sueldo anual de 684.000 dólares, que lo deja como el noveno mejor pagado del Minnesota United.

Esta cantidad puede incluso disminuir, ya que el mediapunta, aterrizado en febrero en la MLS, se perfila para abandonar el United a mitad de campaña.

Los otros grandes fichajes del año fueron el delantero mexicano-argentino Berterame (Inter Miami), que aparece con un sueldo de 3,8 millones de dólares, y el alemán Werner (San José Earthquakes), con 4,3 millones.

FUENTE: AFP