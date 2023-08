Luis Arráez y un estilo que casi le costó su sueño

Los scouts locales decidieron mantenerlo en la academia hasta donde pudieron, con la esperanza de que el dinero llegara en algún momento, pero el reglamento los terminó obligando a pedirle al nativo de San Felipe que volviera a su hogar. Fueron palabras que destrozaron a Arráez.

Luis Arráez (11).jpg Luis Arráez (3), de los Marlins de Miami, es felicitado por sus compañeros de equipo después de producir la carrera de la victoria en el juego de béisbol en contra de los Rockies de Colorado, en 10 entradas, el domingo 23 de julio de 2023. AP Foto/Marta Lavandier

"Las reglas no nos permitían mantenerlo allí más tiempo y el dinero para firmarlo no llegaba. Así que tuvimos que decirle que no teníamos para firmarlo en ese momento y casi renunció", le contó Yánez a The Ringer.

En efecto, el hoy en día segunda base titular de los Miami Marlins y líder bate de todas las Grandes Ligas, estuvo al borde de ponerle punto final a su historia antes de que comenzara.

"José Léon me dijo que no tenía dinero para mí", recordó Arráez, haciendo referencia al entonces coordinador de scouteo de los Mellizos en Venezuela. "Le dije a mi mamá que ya no quería jugar béisbol, que iría a la escuela. Luego salí a caballo con mi hermano por algunas horas. Algunos minutos después de regresar a casa, León llegó y me preguntó si quería firmar en ese momento, que tenía $40.000 para mí", agregó.

A pesar del bajo monto del bono, Arráez optó por firmar. "Luis nunca tuvo el dinero en su mente, sino poder firmar", señaló León.

Desde entonces, el paleador se ha convertido en, quizás, el mejor bateador puro de la gran carpa y se coronó campeón bate de la Liga Americana el año pasado. Eso y muchas cosas más estuvieron a punto de jamás ocurrir y es una historia que desafortunadamente se repite con frecuencia hoy en día, en un béisbol que cada vez cambia sus métodos evaluativos con mayor firmeza.

"Si firmas a Arráez hoy, quizás no salga de la liga de novatos, con la forma en la que todos están evaluando ahora", indicó Yánez. "Están esperando poder de estos muchachos. Así que esperamos que Luis pueda hacer cosas todavía mejores y que la industria cambie un poco gracias a él".