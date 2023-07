Marlins monitorean con extremo cuidado a lanzador venezolano

El mes de julio todavía no está cerca de terminar y Jesús Luzardo ya superó la mayor cantidad de entradas que ha lanzado en una misma temporada desde su arribo a las Grandes Ligas en 2019. Los Marlins de Miami están muy al tanto de esa situación, al igual que de la gran cantidad de problemas físicos que han atormentado al serpentinero venezolano en los últimos años, por lo que tienen un plan para intentar contrarrestar las lesiones en lo que resta del torneo.

Parte de ese plan se pudo ver en el regreso de los peces tras el Juego de Estrellas, pues el dirigente Skip Schumaker optó por no enviar a Luzardo a la lomita en ninguno de los compromisos del equipo durante el pasado fin de semana. En su lugar, el zurdo retornó a la acción el lunes contra los Cardenales de San Luis , ocho días después de su última aparición en la primera mitad del campeonato.

"Estábamos tratando de protegerlo tanto como pudiéramos debido a la cantidad de innings que ha lanzado anteriormente en su carrera y los que lleva ahora", le explicó Schumaker a MLB.com. "Va a aplastar su marca previa de entradas. Con el Juego de Estrellas, intentas darle un tiempo prolongado, no para que se recupere porque no estaba lesionado, pero para que pueda descansar", agregó.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FPitchingNinja%2Fstatus%2F1681093197064175616%3Fs%3D20&partner=&hide_thread=false Jesús Luzardo, Painted 91mph Changeup. pic.twitter.com/Yn3EMF4OvF — Rob Friedman (@PitchingNinja) July 18, 2023

El exprospecto ha registrado 113 entradas y un tercio sobre el ruedo en la presente campaña, mientras que su récord anterior era de 100.1 capítulos, recopilados en el transcurso del certamen de 2022.

Sin embargo, es importante que los Marlins mantengan en mente también que el tiempo adicional de descanso no siempre es la solución. Los pitchers son criaturas de hábitos y el cambio más sencillo puede afectarlos en la lomita.

"Es difícil hacerlo cuando tu lanzador no ha pitchado en ocho días. No siempre vas a tener tu control", indicó el capataz.

Luzardo trabajó por espacio de cuatro innings ante los pájaros rojos el lunes, permitiendo cinco hits y tres carreras (dos limpias), con un trío de boletos y dos ponches.

"No tiene nada que ver con tomar un tiempo de descanso o algo así", aseguró el brazo. "En su lugar, tenía más que ver con que no me sentía sincronizado con mis mecánicas".