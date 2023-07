Marlins vuelven a quedar sin una de sus principales figuras

El ahora guardabosques dijo este lunes que su oblicuo se sentía "muy bien en este momento", mientras el equipo esperaba por los resultados de una resonancia magnética para averiguar la seriedad del percance físico. Chisholm Jr. añadió que no considera que se trate de una ruptura.

"No es divertido ver a ningún jugador sujetarse el costado", le comentó el mánager Skip Schumaker a The Associated Press. "Cuando sujetas tu costado, para mí es bastante preocupante porque he tenido problemas en el oblicuo e intercostal. Estamos esperando que sea una lesión pequeña, que la descubrimos a tiempo y que no intentó jugar con ella".

Los Marlins activaron al toletero de la lista de lesionados la semana pasada, luego de que pasara un mes marginado con un problema en un dedo del pie derecho.

Desde su regreso, Chisholm Jr. se había ido de 28-8 en el cajón de bateo, con dos jonrones y cinco carreras remolcadas en seis desafíos divididos en series contra los Medias Rojas y los Bravos.

"Es frustrante, pero confío en mis compañeros", señaló Chisholm Jr. "Confío en los chicos y también en que el staff tomó la decisión acertada en cuanto a la persona que llamaron para reemplazarme y ayudarnos a seguir ganando".

Los Marlins seleccionaron el contrato del jardinero Dane Meyers desde Triple A Jacksonville para sustituir a Chisholm Jr. en el roster.