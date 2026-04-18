Mascherano deja un sólido legado, pero también mucha incertidumbre en Miami

El argentino Javier Mascherano, en ese entonces al mando del Inter Miami, da indicaciones durante un partido del club, el 1 de marzo de 2026.

El nombre de Javier Mascherano estará ligado al Inter Miami por siempre. El argentino se convirtió en el primer entrenador en liderar al combinado del sur de la Florida a un título de la MLS , además de comandarlo en una histórica participación en el más reciente Mundial de Clubes.

Para los aficionados, luego de que las "Garzas" se quedaran cortas en su intento por ganar la Copa de Campeones de la CONCACAF en la actual edición, el siguiente gran objetivo bajo el mando del "Jefecito" parecía ser revalidar el título obtenido el pasado 6 de diciembre con el triunfo sobre el Vancouver Whitecaps , pero esta vez en el lujoso nuevo estadio que el equipo inauguró hace apenas algunos días.

Es por eso que la repentina partida de Mascherano como director técnico del combinado liderado por Lionel Messi tomó por sorpresa a todos. El exinternacional argentino decidió apartarse del cargo por "motivos personales", según anunció el Inter Miami el pasado martes.

"Quiero dejarle saber a todos que, por motivos personales, he decidido ponerle fin a mi pasantía como director técnico del Inter Miami", señaló Mascherano en el boletín. "Primero que nada, quiero agradecerle al club por la confianza que depositó en mí, a todos los empleados de la organización por el esfuerzo colectivo y especialmente a los jugadores, quienes hicieron posible que experimentáramos momentos inolvidables", agregó.

El impacto de Mascherano en el Inter Miami fue inmediato y, en ocasiones, hasta sorprendente. Con la tarea de liderar a un conjunto que recibió reconocimiento global gracias a la llegada de Messi, el veterano rápidamente transformó el potencial en producción.

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La campaña 2025 del Inter Miami se convirtió en una de las más prolíficas en la historia de la MLS. El equipo anotó un total de 101 goles entre la ronda regular y los playoffs, una nueva marca para el circuito. De igual forma, también fabricó 21 dianas en la postemporada, un récord.

La filosofía agresiva de Mascherano se transformó en resultados. Los rosas aseguraron el cetro de la Conferencia Este y levantaron su primer trofeo de la MLS, un logro que convirtió de inmediato al Inter Miami en una potencia del balompié norteamericano.

"Siempre llevaré conmigo el recuerdo de nuestra primera estrella", dijo Mascherano. "Y a donde sea que vaya, le seguiré deseando lo mejor al equipo de ahora en adelante. No tengo ninguna duda de que el conjunto continuará obteniendo éxito en el futuro".

En el escenario global, el Inter Miami también ganó terreno. Durante el pasado Mundial de Clubes, el escuadrón copropiedad de David Beckham se convirtió en el primer club de la MLS en avanzar de la fase inicial.

Son logros que no pasan desapercibidos para los dueños, incluyendo a Jorge Mas.

"Javier siempre será parte de la historia de este club y tendrá un lugar en la familia del Inter Miami", expresó Mas. "No solo por ser una parte clave de logros imborrables, como ganar la Copa MLS y la histórica participación en el Mundial de Clubes, sino también por el ejemplo que fijó a través de su dedicación y trabajo diario liderando al equipo".

Pasar la página no será fácil

Ahora, el reto para el Inter Miami es la continuidad de ese éxito. Guillermo Hoyos fue designado para liderar al club de forma interina, mientras Alberto Marrero asumirá otras responsabilidades internamente.

El equipo ya ha tenido que sobrellevar cambios importantes este año, con partidas sensibles de algunos jugadores y firmas destacadas que han modificado el roster.

Pero más allá de eso, la expectativa de que el Inter Miami volvería a ser protagonista en el campeonato siempre se mantuvo.

La salida de Mascherano parece complicar un poco ese trayecto. Para un equipo que todavía está desarrollando su identidad a largo plazo, perder a la figura que tomó la batuta durante su período más exitoso genera preguntas sobre la dirección, el liderazgo y la consistencia.

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Si bien el momento de su adiós resulta sorpresivo, el legado de Mascherano está asegurado. En una misma temporada, consiguió preseas, cosechó récords y elevó la vara del Inter Miami en el escenario global.

Quizás más importante, estampó la huella que evidencia lo que las "Garzas" pueden lograr. Si esa base demuestra o no ser lo suficientemente sólida sin él definirá el siguiente capítulo del club.

Por ahora, el Inter Miami y su afición se ven obligados a pasar rápido la página de la sorpresa y comenzar el proceso de adaptación.

No se trata de una partida cualquiera y el club más ambicioso de la MLS en la actualidad se prepara para una nueva era de incertidumbre a su alrededor.