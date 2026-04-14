Mascherano deja Inter Miami tras hacer historia: campeón de la MLS y récord goleador

El Inter Miami CF anunció la salida de su entrenador, Javier Mascherano, quien decidió dejar el cargo por razones personales tras una etapa llena de éxitos.
Javier Mascherano deja Inter Miami tras una etapa histórica con la conquista de la MLS Cup, récord goleador y éxitos internacionales
El Inter Miami CF anunció la salida de su entrenador, Javier Mascherano, quien decidió dejar el cargo por razones personales tras una etapa llena de éxitos.
Mascherano quedará marcado en la historia del club tras liderar al equipo hacia su primer título de la MLS Cup, además de conquistar el campeonato de la Conferencia Este en la temporada 2025.
Bajo su dirección, el equipo firmó una campaña récord con 101 goles entre temporada regular y playoffs, incluyendo una marca histórica de 20 tantos en postemporada, en un total de 58 partidos.
El técnico argentino también llevó al Inter Miami a destacar a nivel internacional. En el Mundial de Clubes de la FIFA 2025, el club hizo historia al convertirse en el primer equipo de la MLS en alcanzar rondas eliminatorias.
Además, logró hitos inéditos:
Primer equipo de la MLS en vencer a un club europeo en partido oficial
Primera victoria de un club estadounidense en el torneo
En la región, alcanzó semifinales de la Concacaf Champions Cup y disputó la final de la Leagues Cup.
Mascherano expresó su gratitud hacia el club, jugadores y aficionados, recordando especialmente la conquista del primer título.
Desde la directiva, encabezada por Jorge Mas, destacaron su legado y su papel clave en los logros recientes.
Tras su salida, Guillermo Hoyos asumirá como técnico del primer equipo de forma inmediata, mientras Alberto Marrero tomará funciones como director deportivo del club.