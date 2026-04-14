martes 14  de  abril 2026
Fútbol

Mascherano deja Inter Miami tras hacer historia: campeón de la MLS y récord goleador

Javier Mascherano deja Inter Miami tras una etapa histórica con la conquista de la MLS Cup, récord goleador y éxitos internacionales

El entrenador argentino del Inter Miami, Javier Mascherano, observa desde la banda el partido de la temporada regular de la Major League Soccer (MLS) entre su club y el Chicago Fire FC en el Chase Stadium de Fort Lauderdale, Florida, el 30 de septiembre de 2025.

El entrenador argentino del Inter Miami, Javier Mascherano, observa desde la banda el partido de la temporada regular de la Major League Soccer (MLS) entre su club y el Chicago Fire FC en el Chase Stadium de Fort Lauderdale, Florida, el 30 de septiembre de 2025.

CHANDAN KHANNA / AFP
Por Pedro Felipe Hernández

El Inter Miami CF anunció la salida de su entrenador, Javier Mascherano, quien decidió dejar el cargo por razones personales tras una etapa llena de éxitos.

Un ciclo inolvidable en Inter Miami

Mascherano quedará marcado en la historia del club tras liderar al equipo hacia su primer título de la MLS Cup, además de conquistar el campeonato de la Conferencia Este en la temporada 2025.

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Bajo su dirección, el equipo firmó una campaña récord con 101 goles entre temporada regular y playoffs, incluyendo una marca histórica de 20 tantos en postemporada, en un total de 58 partidos.

Javier Mascherano y Lionel Messi.jpg
El entrenador del Inter Miami, Javier Mascherano (izquierda), habla con el atacante Lionel Messi durante un partido, el 13 de marzo de 2025.

El entrenador del Inter Miami, Javier Mascherano (izquierda), habla con el atacante Lionel Messi durante un partido, el 13 de marzo de 2025.

Impacto internacional y logros históricos

El técnico argentino también llevó al Inter Miami a destacar a nivel internacional. En el Mundial de Clubes de la FIFA 2025, el club hizo historia al convertirse en el primer equipo de la MLS en alcanzar rondas eliminatorias.

Además, logró hitos inéditos:

Primer equipo de la MLS en vencer a un club europeo en partido oficial

Primera victoria de un club estadounidense en el torneo

En la región, alcanzó semifinales de la Concacaf Champions Cup y disputó la final de la Leagues Cup.

Agradecimiento y legado

Mascherano expresó su gratitud hacia el club, jugadores y aficionados, recordando especialmente la conquista del primer título.

Desde la directiva, encabezada por Jorge Mas, destacaron su legado y su papel clave en los logros recientes.

Nuevo rumbo en el banquillo

Tras su salida, Guillermo Hoyos asumirá como técnico del primer equipo de forma inmediata, mientras Alberto Marrero tomará funciones como director deportivo del club.

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