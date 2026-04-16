jueves 16  de  abril 2026
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Beckham asegura que el Inter Miami no tiene prisa en encontrar a un nuevo DT a largo plazo

El inglés David Beckham, copropietario del Inter Miami, admitió que no ha sido fácil lidiar con la repentina partida de Javier Mascherano como entrenador

El copropietario del Inter Miami, David Beckham, durante un entrenamiento del equipo antes del Mundial de Clubes, el 13 de junio de 2025.

El copropietario del Inter Miami, David Beckham, durante un entrenamiento del equipo antes del Mundial de Clubes, el 13 de junio de 2025.

CHRIS ARJOON / Getty Images vía AFP
Por Andrés Espinoza Anchieta

La salida de Javier Mascherano como director técnico del Inter Miami no ha sido fácil de digerir en las oficinas del combinado. Así lo admite David Beckham, copropietario de la institución que consiguió su primer título de la MLS el pasado mes de diciembre, justamente bajo el mando del "Jefecito".

Mascherano le comunicó este pasado martes al alto mando de las "Garzas" que no continuaría como entrenador del equipo por "motivos personales" y el club nombró al entonces director deportivo Guillermo Hoyos como técnico interino; sin embargo, de acuerdo a Beckham, el argentino podría permanecer un tiempo considerable como guía de la plantilla que lidera Lionel Messi.

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"Con la salida de Javier hace un par de días, obviamente es algo difícil para nosotros", reconoció Beckham en declaraciones recogidas por CBS Sports. "Venía de ganar nuestro primer campeonato. Es una persona increíble, un gran coach, los jugadores lo aman, pero claramente estas cosas pasan en los equipos de fútbol y tenemos que seguir adelante. Debemos encontrar a un nuevo entrenador en algún punto. Pero por ahora tenemos que dejar que las cosas se calmen. Al ser dueño de un conjunto, siempre hay retos", agregó.

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La salida de Mascherano llegó luego de que pasara un año y medio al mando del club. Tomó las riendas en noviembre de 2024, cuando reemplazó a Gerardo "Tata" Martino. En su primer año, el exjugador del Barcelona comandó al Inter Miami a su primer cetro en la liga norteamericana, la final de la Leagues Cup y la semifinal de la Concachampions.

En la actualidad, los rosas se ubican en la tercera posición de la Conferencia Este, pero fueron eliminados por el Nashville SC en los octavos de final de la Concachampions.

Según un reporte de ESPN, Mascherano habría tomado la decisión de abandonar el banquillo de la organización durante el pasado fin de semana, luego de que el equipo igualara a dos goles por bando con el New York Red Bulls en el recién inaugurado Nu Stadium.

"Al servicio del club"

Por su parte, Hoyos confirmó que se mantendrá al mando del club durante el tiempo que lo necesiten.

"Estoy al servicio del club y eso significa que hoy estoy en una situación diferente", explicó. "Hace algunos días estaba en un rol distinto y estoy aquí para lo que sea que necesite el conjunto".

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