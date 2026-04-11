sábado 11  de  abril 2026
Fútbol

Fanáticos del Inter Miami celebran por todo lo alto su nueva casa

Pese a un modesto estreno en el Nu Stadium este pasado sábado, en el que el Inter Miami no pudo pasar del empate, los aficionados del club sonríen a lo grande por la apertura del moderno recinto

Fanáticos del Inter Miami celebran durante un partido entre su club y el Austin FC, primero en la historia del Nu Stadium, el 4 de abril de 2026.&nbsp;

Fanáticos del Inter Miami celebran durante un partido entre su club y el Austin FC, primero en la historia del Nu Stadium, el 4 de abril de 2026. 

Giorgio Viera / AFP
Por Andrés Espinoza Anchieta

Los fanáticos del Inter Miami se encargaron de hacer que la apertura del Nu Stadium fuera impactante e intimidante al mismo tiempo. Este pasado sábado, Lionel Messi y compañía no pudieron sumar tres puntos en la inauguración del moderno recinto en el sur de la Florida, pero ningún resultado le quitó la sonrisa del rostro a unos aficionados que soñaban desde hace tiempo con una nueva casa.

Las "Garzas", que no pudieron pasar del empate 2-2 ante el Austin FC, son campeones defensores de la MLS, luego de alzar el primer título liguero en la historia de la organización el pasado 6 de diciembre, cuando superaron al Vancouver Whitecaps en la final. Ahora, los dirigidos por Javier Mascherano tienen un hogar lujoso, y para muchos "digno", de la nueva jerarquía del combinado.

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"Surreal, surreal. Han sido tantos años a la espera de esto", comentó Gonzalo Galvez, fanático del equipo, en declaraciones recogidas por CBS News.

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Lionel Messi #10 del Inter Miami CF celebra con sus compañeros tras marcar un gol contra el DC United durante la primera mitad del partido en el M&T Bank Stadium en Baltimore, MD.

Lionel Messi #10 del Inter Miami CF celebra con sus compañeros tras marcar un gol contra el DC United durante la primera mitad del partido en el M&T Bank Stadium en Baltimore, MD.

Y si bien la apertura del recinto no llegó sin las típicas preocupaciones de logística y tráfico, los seguidores rosas no tienen cabeza para otra cosa más que para celebrar el nuevo estadio, por lo menos hasta ahora.

"Será un gran estadio", dijo Raúl Cabrera, otro fiel aficionado del conjunto. "Gran campo, grandes vibras, espíritu. ¡Y somos campeones!", añadió.

El nuevo recinto, parte del Miami Freedom Park, marca un giro significativo para el Inter Miami luego de varios años jugando como local en Fort Lauderdale en el Chase Stadium. Con la mudanza, los fanáticos consideran que la institución finalmente tiene una identidad permanente en la "Ciudad del Sol".

"Tenemos un estadio al que en verdad podemos llamar hogar", señaló el fanático Wesley Louissaint. "Podemos venir cada fin de semana y en realidad es nuestro".

Todavía existen construcciones activas en el estadio, pero el equipo pudo obtener el visto bueno para abrir sus puertas luego de que la Ciudad de Miami les concediera un permiso para eventos limitados.

En cuanto al tráfico se refiere, los seguidores de la escuadra saben que podría convertirse en un dolor de cabeza más temprano que tarde; después de todo, el Nu Stadium está ubicado al lado del Aeropuerto Internacional de Miami y solo hay dos caminos de acceso hacia el área.

Sin embargo, por lo menos para el choque inicial, que resultó en un lleno total, varios aficionados aseguraron que la experiencia fue más sencilla de lo que esperaban.

"Vivo en la parte suroeste de Kendall y llegué hasta acá en unos 20 minutos. No fue tan malo", contó Galvez.

Otro de los grandes beneficios para los hinchas del club llegó con un mejorado sistema de estacionamiento.

"Estacionar es mucho más sencillo ahora, porque hacerlo en el otro lugar era horrible", explicó Cabrera.

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