lunes 16  de  marzo 2026
DICTAMEN

Corte federal autoriza deportaciones de inmigrantes ilegales a terceros países

En una breve resolución, el tribunal de apelaciones suspende la decisión emitida el 25 de febrero por el juez activista de izquierda en Boston, Brian Murphy

Un miembro del ejército de Estados Unidos traslada a un inmigrante con récord criminal para su deportación

Un miembro del ejército de Estados Unidos traslada a un inmigrante con récord criminal para su deportación

ADARIS COLE / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Un tribunal de apelaciones federal volvió a autorizar el lunes, hasta nueva orden, la política del gobierno de Donald Trump Trump de expulsar a inmigrantes en situación irregular a terceros países.

En una breve resolución, el tribunal de apelaciones suspende la decisión emitida el 25 de febrero por el juez activista de izquierda en Boston, Brian Murphy.

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El tribunal de apelaciones se pronuncia con carácter provisional y precisa que dictaminará sobre el fondo una vez que haya examinado los argumentos escritos de ambas partes y fijado una fecha de audiencia en las próximas semanas.

Este magistrado con afiliación política de izquierda ya había bloqueado provisionalmente en marzo de 2025 la expulsión de extranjeros de origen asiático a Libia.

También había suspendido en abril la expulsión de otros extranjeros a Sudán del Sur.

El juez Murphy concluyó luego que las nuevas directrices dictadas en marzo de 2025 por el Departamento de Seguridad Interior en materia de deportaciones a terceros países eran "ilegales".

El presidente Donald Trump ha situado la lucha contra la inmigración ilegal como una prioridad absoluta, debido a la "invasión" de Estados Unidos por "criminales provenientes del extranjero" permitida por el gobierno de Joe Biden o quien estuviera realmente al frente de la Casa Blanca.

FUENTE: Con información con AFP.

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