Presidente Kast inicia construcción de barreras en frontera de Chile con Perú y Bolivia

En la zona norte donde converge la triple frontera comenzó la construcción de barreras. (AFP)

ARICA. (CHILE). El nuevo presidente de Chile, José Antonio Kast , puso en marcha este lunes, 16 de marzo, la construcción de barreras en la frontera con Perú, que prometió durante su campaña, para frenar el ingreso desde ese país y Bolivia de migrantes irregulares.

El gobierno dio un plazo de 90 días para la construcción de estas barreras, aunque no precisó el tipo de infraestructura que cerrará el paso en tres regiones del norte del país.

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"Hoy comenzamos a frenar la migración irregular", dijo a la prensa Kast, al frente de la máquina excavadora que hacía una zanja profunda en las cercanías del paso fronterizo de Chacalluta, en la ciudad de Arica, en la frontera con Perú. "Hoy comenzamos a frenar la migración irregular", dijo a la prensa Kast, al frente de la máquina excavadora que hacía una zanja profunda en las cercanías del paso fronterizo de Chacalluta, en la ciudad de Arica, en la frontera con Perú.

También son objeto del mismo plan de obras las regiones de Antofagasta y Tarapacá, donde se encuentra Colchane, paso limítrofe con Bolivia y que se ha convertido en el principal punto del ingreso de migrantes irregulares.

Características del “Plan Escudo fronterizo”

Este plan consiste en construir barreras físicas y abrir zanjas en las zonas fronterizas con Perú y Bolivia para dificultar el ingreso de personas ilegales. La construcción comenzó tras la asunción de Kast, este 11 de marzo, tiene prioridad pues es un decreto de emergencia.

Por otra parte, se refuerza la zona norte donde existe esta triple frontera y por donde, se ha visto un despliegue de personal que está laborando en el plan. Y se afirma, que el aumento de estas barreras responde al alto número de extranjeros que intentan ingresar sin documentación.

De acuerdo con, datos oficiales, en Chile, con 20 millones de habitantes, viven cerca de 337.000 migrantes irregulares, en su mayoría venezolanos.

Según el ministro del Interior, Claudio Alvarado, las "barreras físicas" tendrán una extensión aproximada de unos 500 km.

El "Escudo fronterizo", que prometió hace varios meses, también incluye el despliegue de más militares en la zona, y otros medios de supervisión tecnológica.

Kast, de 60 años, dijo este lunes que en los últimos años "Chile ha sido vulnerado por la inmigración ilegal, el narcotráfico y el crimen organizado".

Los ingresos irregulares, sin embargo, han registrado una "disminución sostenida" a partir del pico registrado en el año 2021, de acuerdo con el Servicio Nacional de Migraciones.

En 2025, se registró una caída del 10,2% frente al año anterior, con un total de 26.275 denuncias de ingresos por pasos no habilitados, según la cifra oficial.

La idea es establecer un control estricto migratorio.

FUENTE: Con información de AFP, El Tiempo. com